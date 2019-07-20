извиняюсь если это вопрос уже поднимали , но
насколько выгодна рассрочка от монобанка по сравнению с погашением той же сумой (размером платежа) по обычной схеме ?
я посчитал что 10000 грн на 6 мес 1,9%
получилось 10000+(190*6)= 11140 грн всего и 1856 грн\ мес гурбо
а при обычных 3,2% мес на остаток задолженности получилось то же самое +-
10000+3,2%-1856 = X
X+3,2%-1856 = Y
Y+3,2%-1856 = Z
Z +3,2%-1856 = ...
так в чем выгода рассрочки ? Я вижу только минус - невозможность досрочного погашения без оплаты %. Из плюсов только то что оплата начинается со второго месяца - отсрочка первого платежа на месяц .