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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1411141214131414
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:28

Re: Monobank

извиняюсь если это вопрос уже поднимали , но
насколько выгодна рассрочка от монобанка по сравнению с погашением той же сумой (размером платежа) по обычной схеме ?
я посчитал что 10000 грн на 6 мес 1,9%
получилось 10000+(190*6)= 11140 грн всего и 1856 грн\ мес гурбо

а при обычных 3,2% мес на остаток задолженности получилось то же самое +-

10000+3,2%-1856 = X
X+3,2%-1856 = Y
Y+3,2%-1856 = Z
Z +3,2%-1856 = ...
так в чем выгода рассрочки ? Я вижу только минус - невозможность досрочного погашения без оплаты %. Из плюсов только то что оплата начинается со второго месяца - отсрочка первого платежа на месяц .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:32

  yama написав:извиняюсь если это вопрос уже поднимали , но
насколько выгодна рассрочка от монобанка по сравнению с погашением той же сумой (размером платежа) по обычной схеме ?
я посчитал что 10000 грн на 6 мес 1,9%
получилось 10000+(190*6)= 11140 грн всего и 1856 грн\ мес гурбо

а при обычных 3,2% мес на остаток задолженности получилось то же самое +-

10000+3,2%-1856 = X
X+3,2%-1856 = Y
Y+3,2%-1856 = Z
Z +3,2%-1856 = ...
так в чем выгода рассрочки ? Я вижу только минус - невозможность досрочного погашения без оплаты %. Из плюсов только то что оплата начинается со второго месяца - отсрочка первого платежа на месяц .

Покупка частями без комиссии. Обычная рассрочка с ежемесячной комиссией 1,9%.
Bosstone
 
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