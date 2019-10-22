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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 02 сер, 2020 10:06
mustbe написав:
Бог = юнекс.
Да, колбасу приходится с морковкой покупать, но это не трудно.
Понял. Значит, будем верить в реинкарнацию)
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Striker
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Додано: Нед 02 сер, 2020 10:19
Шановний clientage
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А як по Вікенду може бути 3%, там ж на всі онлайн - 2%?
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V2
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Додано: Нед 02 сер, 2020 10:42
V2
3% на выходных в офлайне
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Vorlon
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Додано: Нед 02 сер, 2020 11:23
друзья подскажите кто даёт по аптекам кэшбэк в августе?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Нед 02 сер, 2020 11:26
Vorlon написав:V2
3% на выходных в офлайне
"Семен Семеныч".
В мене без кредитного ліміту.
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V2
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Додано: Нед 02 сер, 2020 11:28
vitaliian написав:
друзья подскажите кто даёт по аптекам кэшбэк в августе?
А-банк 3% за власні в категорії "Медицина".
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V2
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Додано: Нед 02 сер, 2020 11:31
vitaliian
Юнекс 8% от 300 грн.V2
Разница в 3,3 раза. Кому тот А-Банк нужен
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Vorlon
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