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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:08
Vorlon написав:
То есть дойти до отделения Юнекса у вас нет желания? Или самого отделения нет?
Юнекс по ЗУ практично відсутній - та і по всій Україні не густо. Карток маю різних стопку і вже би не хотів ще збільшувати зовсім, бо за пару грн. заморочуватись не варто.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Пон 03 сер, 2020 10:24
Vorlon написав:То есть дойти до отделения Юнекса у вас нет желания? Или самого отделения нет?
Неофициально устроенным наливают?
Размер имеет значение.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 10:25
2XL
Нет, но там и на дебетку дают!
Ой+ написав:
Юнекс по ЗУ практично відсутній
Точно - негусто, только "файне місто Тернопіль"
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Vorlon
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Додано: Пон 03 сер, 2020 10:37
Vorlon
а Юнекс за аптеки чистими 8% платить?
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Dimaa
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Додано: Пон 03 сер, 2020 10:39
Dimaa
Да, но только от 300 гривен за операцию.
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Vorlon
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Додано: Пон 03 сер, 2020 10:42
Vorlon сколько категорий юнекс дает выбрать одновременно?
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omb
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Додано: Пон 03 сер, 2020 10:46
omb
Одну!
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Vorlon
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Додано: Пон 03 сер, 2020 10:47
Vorlon написав:Dimaa
Да, но только от 300 гривен за операцию.
підкажіть будь ласка, по аптеках - акція (лімітована по часу) чи на постійній основі
жінка багато купує ліків, то подумую про норм. карту для цієї справи..
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greenozon
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Додано: Пон 03 сер, 2020 10:48
greenozon
Формально акция (текущая - до конца лета). Но аптеки в наличии для выбора по-моему с начала запуска программы в прошлом году. А вот хороший процент по ним только с апреля.
Востаннє редагувалось Vorlon
в Пон 03 сер, 2020 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Vorlon
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Додано: Пон 03 сер, 2020 10:56
Vorlon написав:2XL
Нет, но там и на дебетку дают!
Видел на сайте, за свои столько же.
А вот если кредитка - от чего отказываться?
Размер имеет значение.
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2XL
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