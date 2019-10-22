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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 54555657>
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:08

Re: Лучшая карта для cashback'а

  Vorlon написав:То есть дойти до отделения Юнекса у вас нет желания? Или самого отделения нет?


Юнекс по ЗУ практично відсутній - та і по всій Україні не густо. Карток маю різних стопку і вже би не хотів ще збільшувати зовсім, бо за пару грн. заморочуватись не варто.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:24

Re: Лучшая карта для cashback'а

Vorlon написав:То есть дойти до отделения Юнекса у вас нет желания? Или самого отделения нет?

Неофициально устроенным наливают?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:25

2XL
Нет, но там и на дебетку дают! :wink:

  Ой+ написав:Юнекс по ЗУ практично відсутній

Точно - негусто, только "файне місто Тернопіль" :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:37

Vorlon

а Юнекс за аптеки чистими 8% платить?
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:39

Dimaa
Да, но только от 300 гривен за операцию.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:42

Vorlon сколько категорий юнекс дает выбрать одновременно?
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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:46

omb
Одну!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:47

  Vorlon написав:Dimaa
Да, но только от 300 гривен за операцию.


підкажіть будь ласка, по аптеках - акція (лімітована по часу) чи на постійній основі

жінка багато купує ліків, то подумую про норм. карту для цієї справи..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 9151
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:48

greenozon
Формально акция (текущая - до конца лета). Но аптеки в наличии для выбора по-моему с начала запуска программы в прошлом году. А вот хороший процент по ним только с апреля.
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 03 сер, 2020 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:56

Re: Лучшая карта для cashback'а

Vorlon написав:2XL
Нет, но там и на дебетку дают! :wink:
Видел на сайте, за свои столько же.
А вот если кредитка - от чего отказываться?
Размер имеет значение.
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