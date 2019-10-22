Лучшая карта для cashback'а

Да вроде никаких подводных камней там нет. Разве что платное СМС, от которого можно либо отказаться, либо выводить карту в 0 на каждый первый рабочий день месяца.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 03 сер, 2020 11:27
Додано: Пон 03 сер, 2020 11:42
Vorlon доплачивают за новеньких?
Кешбечные карты!
Додано: Суб 29 сер, 2020 15:36
Після відміни кешбеку по MCC 9402 (Укрпошта) в Б5 від ТАС постало питання де зараз можна отримати кешбек за таким МСС. Буду вдячний за всі відповіді. Поки-що для себе знайшов тільки бали Mastercard Rewards або в izibank ще також немає у винятках, але це напевне ненадовго та і самої карти ще немає.
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