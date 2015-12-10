Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 03 сер, 2020 11:27
2XL написав:
А вот если кредитка - от чего отказываться?
Да вроде никаких подводных камней там нет. Разве что платное СМС, от которого можно либо отказаться, либо выводить карту в 0 на каждый первый рабочий день месяца.
Vorlon
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Додано: Пон 03 сер, 2020 11:42
Vorlon доплачивают за новеньких?
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omb
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Додано: Пон 03 сер, 2020 11:57
omb Нет. Или во всяком случае мне об этом неизвестно...
Vorlon
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Додано: Суб 29 сер, 2020 15:36
Після відміни кешбеку по MCC 9402 (Укрпошта) в Б5 від ТАС постало питання де зараз можна отримати кешбек за таким МСС. Буду вдячний за всі відповіді. Поки-що для себе знайшов тільки бали Mastercard Rewards або в izibank ще також немає у винятках, але це напевне ненадовго та і самої карти ще немає.
Sirchyk
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Додано: Суб 29 сер, 2020 18:11
Sirchyk написав:
Після відміни кешбеку по MCC 9402 (Укрпошта) в Б5 від ТАС постало питання де зараз можна отримати кешбек за таким МСС. Буду вдячний за всі відповіді. Поки-що для себе знайшов тільки бали Mastercard Rewards або в izibank ще також немає у винятках, але це напевне ненадовго та і самої карти ще немає.
балами сильпо - 1% от востока
тикетсом от ОТП (0,8% балами тикетса)
укрсиб - нью карт - 5% деньгами (если платить онлайн)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Повідомлень: 4237
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Додано: Суб 29 сер, 2020 19:36
uaprofi написав:
укрсиб - нью карт - 5% деньгами (если платить онлайн)
У Укрпочты есть оплата онлайн?
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, 10% на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, 10/12/15% на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, 5% на остаток
ingtrans
Повідомлень: 1406
З нами з: 31.07.19
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:51
ingtrans
конечно есть!
возможно не все услуги можно оплатить онлайн,
но прогресс не стоит на месте
например онлайн можно подписаться на газету или
купить марки и открытки
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Повідомлень: 4237
З нами з: 21.04.11
Подякував: 615 раз.
Подякували: 412 раз.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 23:09
Vorlon написав: выводить карту в 0 на каждый первый рабочий день месяца.
Какие варианты?
Размер имеет значение.
2XL
Повідомлень: 3420
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Додано: Суб 29 сер, 2020 23:14
2XL Можно не выводить, заплатив 9,99 грн. за СМС. Либо отключив эту услугу. Но на второй месяц (второе 1 число) говорят надо всё равно выводить в 0 чтобы начался новый льготный период.
Vorlon
Повідомлень: 8939
З нами з: 14.06.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 942 раз.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 23:46
Vorlon написав: 2XL Можно не выводить, заплатив 9,99 грн. за СМС. Либо отключив эту услугу. Но на второй месяц (второе 1 число) говорят надо всё равно выводить в 0 чтобы начался новый льготный период.
Это у вас кредитка. А по дебетке есть бесплатный вывод?
Размер имеет значение.
2XL
Повідомлень: 3420
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 222 раз.
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