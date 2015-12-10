Лучшая карта для cashback'а

Получить новую дебетку - там есть. Со старой при необходимости перекинуть на новую.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 29 сер, 2020 23:49
Додано: Нед 30 сер, 2020 00:23
ребята - та нету сейчас универсальных карт для кэшбека. нету.
Сима всё. и теперь уже нету 5% "на всё"
из универсальных карт для кэшбека - остались на руках только WC - но их уже давно не выпускают.
Ну ещё сейчас появился Юнекс - но там только одна категория на выбор.
Ну и для онлайн пока хорош Укрсиб.
и это всё.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 30 сер, 2020 07:30
Юнекс с одной категорией, пусть и с высоким процентом, сложно назвать универсальной картой для кешбэека. В список скорее можно добавить Идею (например, О.Карта). Она хуже Укрсиба с точки зрения универсальности (больше исключений) и чистого процента кешюека (5% чистыми vs 5% грязными), но кешбэк за кредитные.
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