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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 29 сер, 2020 23:49
2XL написав:
А по дебетке есть бесплатный вывод?
Получить новую дебетку - там есть. Со старой при необходимости перекинуть на новую.
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Vorlon
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Додано: Нед 30 сер, 2020 00:23
ребята - та нету сейчас универсальных карт для кэшбека. нету.
Сима всё. и теперь уже нету 5% "на всё"
из универсальных карт для кэшбека - остались на руках только WC - но их уже давно не выпускают.
Ну ещё сейчас появился Юнекс - но там только одна категория на выбор.
Ну и для онлайн пока хорош Укрсиб.
и это всё.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Нед 30 сер, 2020 07:30
uaprofi написав:
ребята - та нету сейчас универсальных карт для кэшбека. нету.
Сима всё. и теперь уже нету 5% "на всё"
из универсальных карт для кэшбека - остались на руках только WC - но их уже давно не выпускают.
Ну ещё сейчас появился Юнекс - но там только одна категория на выбор.
Ну и для онлайн пока хорош Укрсиб.
и это всё.
Юнекс с одной категорией, пусть и с высоким процентом, сложно назвать универсальной картой для кешбэека. В список скорее можно добавить Идею (например, О.Карта). Она хуже Укрсиба с точки зрения универсальности (больше исключений) и чистого процента кешюека (5% чистыми vs 5% грязными), но кешбэк за кредитные.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Додано: Вів 01 вер, 2020 08:59
в сентябре кешбэк на азс никто не даёт?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Вів 01 вер, 2020 09:14
vitaliian мне альфа 2% предложила
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 02 вер, 2020 10:45
vitaliian написав:в сентябре кешбэк на азс никто не даёт?
Тазик 2% чистыми на постоянной основе (большая 5)
.......
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Boundless
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Додано: Сер 02 вер, 2020 11:02
Boundless написав:
vitaliian написав:в сентябре кешбэк на азс никто не даёт?
Тазик 2% чистыми на постоянной основе (большая 5)
Альфа, 2% грязными, но работает шаровая Рассрочка на 6 мес от 500грн, эт дето +π% чистыми выходит (7% на их сбере)
А если хто до Короны замутил депошки под 18.5%, то и все 7,40% чистоганом мона снять
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 02 вер, 2020 11:21
vitaliian написав:
в сентябре кешбэк на азс никто не даёт?
Моно, если купил страховку.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:03
clientage написав: Boundless написав:
vitaliian написав:в сентябре кешбэк на азс никто не даёт?
Тазик 2% чистыми на постоянной основе (большая 5)
Альфа, 2% грязными, но работает шаровая Рассрочка на 6 мес от 500грн, эт дето +π% чистыми выходит (7% на их сбере)
А если хто до Короны замутил депошки под 18.5%, то и все 7,40% чистоганом мона снять
Упустил как-то новости от Аллы, 6м рассрочку вернули по 0?
Оформи карту по ссылке и получи:
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anis
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:26
anis написав:
Упустил как-то новости от Аллы, 6м рассрочку вернули по 0?
аХция
Оплата частями до 6 месяцев
без переплат только с 21.07 по 31.10 2020р.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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