Лучшая карта для cashback'а

Slx написав:Спасибо всем, заменить мне надо именно пополнение на каждом углу и п2п безкомисово + вечные 2% на продукты. Выходит, Зелена...?
Ну а Моне я уже пол года как сказал досвидос за Украину без Крыма (вернее их дамаг-контроль, рассчитанный на олухов), однако ходить лишние 400-600 метров для пополнения другой карты мне лень - Ibox/П-Тумба ближе и удобнее. Чисто карта нужна в форме удобного трансфера из кармана на другие карты + запаска для покупки в маркетах если лучше не даст... как и моня была.
Вроде Альфу пакетку, например вайт, можно пополнять с 0% в всяких терминалах и сити24 и привата. Но она условно бесплатна, либо на депо/текущем держать (вроде от 50К грн суммарно в эквиваленте) либо делать 10 оплат