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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 04 кві, 2021 10:47
Slx написав:
Спасибо всем, заменить мне надо именно пополнение на каждом углу и п2п безкомисово + вечные 2% на продукты. Выходит, Зелена...?
Ну а Моне я уже пол года как сказал досвидос за Украину без Крыма (вернее их дамаг-контроль, рассчитанный на олухов), однако ходить лишние 400-600 метров для пополнения другой карты мне лень - Ibox/П-Тумба ближе и удобнее. Чисто карта нужна в форме удобного трансфера из кармана на другие карты + запаска для покупки в маркетах если лучше не даст... как и моня была.
Вроде Альфу пакетку, например вайт, можно пополнять с 0% в всяких терминалах и сити24 и привата. Но она условно бесплатна, либо на депо/текущем держать (вроде от 50К грн суммарно в эквиваленте) либо делать 10 оплат
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Додано: Нед 04 кві, 2021 10:57
Slx написав:
Какую карту можно открыть взамен Монобанка? Легкое пополнение в приоритете (Ibox/Приват) + п2п? Смотрел Изи, Спортбанк (есть его отдельная тема на финансах?) Еще гляну Зелена и Тодо. Сити24 для пополнения не подходит.
всеможу от пумба, условия примерно как у мони но категории и размер кешбэка куда поинтереснее, (например в апреле за 30 транзакций картой от 50грн дают 100 грн грязного кэшбэка)
если хотите реферальные 100 грн (чистыми), напишите в личку (дам ссылку-приглашение).
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Додано: Пон 05 кві, 2021 15:16
Коллеги, а кто-нибудь дает КБ за квази-наличные?
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