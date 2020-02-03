Лучшая карта для cashback'а

Slx написав:Спасибо всем, заменить мне надо именно пополнение на каждом углу и п2п безкомисово + вечные 2% на продукты. Выходит, Зелена...? Ну а Моне я уже пол года как сказал досвидос за Украину без Крыма (вернее их дамаг-контроль, рассчитанный на олухов), однако ходить лишние 400-600 метров для пополнения другой карты мне лень - Ibox/П-Тумба ближе и удобнее. Чисто карта нужна в форме удобного трансфера из кармана на другие карты + запаска для покупки в маркетах если лучше не даст... как и моня была.
Вроде Альфу пакетку, например вайт, можно пополнять с 0% в всяких терминалах и сити24 и привата. Но она условно бесплатна, либо на депо/текущем держать (вроде от 50К грн суммарно в эквиваленте) либо делать 10 оплат
Slx написав:Какую карту можно открыть взамен Монобанка? Легкое пополнение в приоритете (Ibox/Приват) + п2п? Смотрел Изи, Спортбанк (есть его отдельная тема на финансах?) Еще гляну Зелена и Тодо. Сити24 для пополнения не подходит.
всеможу от пумба, условия примерно как у мони но категории и размер кешбэка куда поинтереснее, (например в апреле за 30 транзакций картой от 50грн дают 100 грн грязного кэшбэка)
если хотите реферальные 100 грн (чистыми), напишите в личку (дам ссылку-приглашение).
узнал только что о https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/ Нью-кард от УкрСиба - 5% кешбек за онлайн оплаты Проглянул бегло тарифы на на никаких подводных камней нету ? пригодна ли карта\ банк для каких-то других целей валютообмен онлайн или еще каике интересные махинации или только кешбек единственный плюс