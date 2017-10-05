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Запуск Android Pay в Украине: что это такое, как пользоватьс
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:15
работяга написав:
А подскажите как товарищи , зачем банкам этот Гугл пей и эпл пей ?
Благодаря простоте, стимулирует платить через них (т.е. картами), а не кешем
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Faceless
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Додано: Сер 12 гру, 2018 14:21
Класна технологія, але в наших український реаліях працює далеко не в кожному магазині, де заявлена.
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Genicent
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:44
Genicent написав:Класна технологія, але в наших український реаліях працює далеко не в кожному магазині, де заявлена.
Это как?.. если терм нал работает с бесконтактом - разницы платишь ты картой или телефоном нет
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