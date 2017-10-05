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Запуск Android Pay в Украине:
что это такое, как пользоватьс

Запуск Android Pay в Украине: что это такое, как пользоватьс
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:15

  работяга написав:А подскажите как товарищи , зачем банкам этот Гугл пей и эпл пей ?

Благодаря простоте, стимулирует платить через них (т.е. картами), а не кешем
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:21

Класна технологія, але в наших український реаліях працює далеко не в кожному магазині, де заявлена.
Genicent
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:44

Re: Запуск Android Pay в Украине: что это такое, как пользов

Genicent написав:Класна технологія, але в наших український реаліях працює далеко не в кожному магазині, де заявлена.

Это как?.. если терм нал работает с бесконтактом - разницы платишь ты картой или телефоном нет
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:57

Re: Запуск Android Pay в Украине: что это такое, как пользов

Карта в портмоне. Нигде не достаю, кроме платежей через интернет. Все терминалы бесконтактные. Если забыл карту, можно в телефоне в приложении банка сгенерировать код, вбить его в платежный терминал и заплатить. Может, пора украинским банкам нормальные продукты запускать, а не ждать пришествия XXX-Pay?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:10

  Gastarbaiter написав:Карта в портмоне. Нигде не достаю, кроме платежей через интернет. Все терминалы бесконтактные. Если забыл карту, можно в телефоне в приложении банка сгенерировать код, вбить его в платежный терминал и заплатить. Может, пора украинским банкам нормальные продукты запускать, а не ждать пришествия XXX-Pay?


А это где так реализовано?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:34

  maxim2014 написав:
  Gastarbaiter написав:Карта в портмоне. Нигде не достаю, кроме платежей через интернет. Все терминалы бесконтактные. Если забыл карту, можно в телефоне в приложении банка сгенерировать код, вбить его в платежный терминал и заплатить. Может, пора украинским банкам нормальные продукты запускать, а не ждать пришествия XXX-Pay?


А это где так реализовано?

Я так понял в варшаве - там если нет бесконтакта на карте в автобусе и билет не купишь
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:55

  maxim2014 написав:
  Gastarbaiter написав:Карта в портмоне. Нигде не достаю, кроме платежей через интернет. Все терминалы бесконтактные. Если забыл карту, можно в телефоне в приложении банка сгенерировать код, вбить его в платежный терминал и заплатить. Может, пора украинским банкам нормальные продукты запускать, а не ждать пришествия XXX-Pay?


А это где так реализовано?

В Польше. За почти 2 года еще ни разу не встречал терминала без бесконтакной оплаты.
Вчера забыл дома портмоне, на работе в столовке как раз кодом из приложения расчитался. Правда потом в аптеке возле дома уже не получилось, пришлось брать карточку и возвращаться.
А вообще в 99% случаев можно рассчитаться картой. В том числе в такси, маршрутках, парикмахерских. Разве что на ярмарках не все продавцы с терминалами. Наличкой уже забыл, когда пользовался.
Gastarbaiter
 
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