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Запуск Android Pay в Украине: что это такое, как пользоватьс
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:15
работяга написав:
А подскажите как товарищи , зачем банкам этот Гугл пей и эпл пей ?
Благодаря простоте, стимулирует платить через них (т.е. картами), а не кешем
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Faceless
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Додано: Сер 12 гру, 2018 14:21
Класна технологія, але в наших український реаліях працює далеко не в кожному магазині, де заявлена.
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Genicent
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:44
Genicent написав:Класна технологія, але в наших український реаліях працює далеко не в кожному магазині, де заявлена.
Это как?.. если терм нал работает с бесконтактом - разницы платишь ты картой или телефоном нет
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maxim2014
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:57
Карта в портмоне. Нигде не достаю, кроме платежей через интернет. Все терминалы бесконтактные. Если забыл карту, можно в телефоне в приложении банка сгенерировать код, вбить его в платежный терминал и заплатить. Может, пора украинским банкам нормальные продукты запускать, а не ждать пришествия XXX-Pay?
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:10
Gastarbaiter написав:
Карта в портмоне. Нигде не достаю, кроме платежей через интернет. Все терминалы бесконтактные. Если забыл карту, можно в телефоне в приложении банка сгенерировать код, вбить его в платежный терминал и заплатить. Может, пора украинским банкам нормальные продукты запускать, а не ждать пришествия XXX-Pay?
А это где так реализовано?
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maxim2014
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:34
maxim2014 написав: Gastarbaiter написав:
Карта в портмоне. Нигде не достаю, кроме платежей через интернет. Все терминалы бесконтактные. Если забыл карту, можно в телефоне в приложении банка сгенерировать код, вбить его в платежный терминал и заплатить. Может, пора украинским банкам нормальные продукты запускать, а не ждать пришествия XXX-Pay?
А это где так реализовано?
Я так понял в варшаве - там если нет бесконтакта на карте в автобусе и билет не купишь
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Stringer
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:55
maxim2014 написав: Gastarbaiter написав:
Карта в портмоне. Нигде не достаю, кроме платежей через интернет. Все терминалы бесконтактные. Если забыл карту, можно в телефоне в приложении банка сгенерировать код, вбить его в платежный терминал и заплатить. Может, пора украинским банкам нормальные продукты запускать, а не ждать пришествия XXX-Pay?
А это где так реализовано?
В Польше. За почти 2 года еще ни разу не встречал терминала без бесконтакной оплаты.
Вчера забыл дома портмоне, на работе в столовке как раз кодом из приложения расчитался. Правда потом в аптеке возле дома уже не получилось, пришлось брать карточку и возвращаться.
А вообще в 99% случаев можно рассчитаться картой. В том числе в такси, маршрутках, парикмахерских. Разве что на ярмарках не все продавцы с терминалами. Наличкой уже забыл, когда пользовался.
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Gastarbaiter
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