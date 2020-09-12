|
|
|
П'ять українських монет, які можна дорого продати в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 жов, 2020 08:35
Добрий день ,маю пару копійок 1992р,кого цікавити,готова продоти!.?..
-
3037072
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 07.10.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 жов, 2020 08:37
Пишить на вайбер,0983037072 скину фото
-
3037072
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 07.10.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|