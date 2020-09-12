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П'ять українських монет, які
можна дорого продати в...

П'ять українських монет, які можна дорого продати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 08:35

Добрий день ,маю пару копійок 1992р,кого цікавити,готова продоти!.?..
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 08:37

Пишить на вайбер,0983037072 скину фото
3037072
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Повідомлень: 2
З нами з: 07.10.20
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