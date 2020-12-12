RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
П'ять українських монет, які
можна дорого продати в...

П'ять українських монет, які можна дорого продати в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:02

Продам дві монети 10 коп. 1992р. за 2000
0967623901 мій номер
dianaslobodenuk1008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:14

Є монети 50 копійок 1992 рік та 25 копійок 1992 року за деталями звоніть 0975670288 Житомирська область
ksavcenko740
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:20

Продам чотири монети 50коп 1992 і одна 25ком 1992 року
0933571873
obicaeva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:42

Продам монети 25коп.і 50коп.1992р.
stolarchukmarina
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:54

Продам 25 копійок (2шт) 1994 р, (1шт) 1996
(19 шт ) 1992 року
Звертайтесь на вайбер, фото вищою
0667315038
gotra1334
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:45

Доброго вечора маю 10 монет по 25к. 1992р.Хочу продати
rpro69330
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:30

Продам
25 копійок - 1992р.(3шт.)
25 копійок - 1994р.(2шт.)
50 копійок - 1992р.(3шт.)
10копійок - 1992р.(2шт.)
1гривня копійкою-2001р.(2шт)
098-780-05-35
itaisa31
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:35

У мене є ті монети що ви купуєте позвонит 0681319620
artureminaliev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:29

Продам монети:25 коп.-1шт.1992р.
50 коп.-1шт.1992р.
10 коп-1шт 1994р.
Тел.0989336871
Nesteruk
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На сайті Нафтогазу відтепер можна моніторити ціни на газ...
R2 » Вів 22 гру, 2020 20:12
1 117
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 20:12
Ratatui
Експерт: страхування життя можна розглядати як...
R2 » П'ят 18 гру, 2020 15:48
1 182
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 15:48
summacut
Робота для українських заробітчан: яких фахівців шукають...
R2 » Суб 12 гру, 2020 14:24
1 453
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 14:24
alexsan042016

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27680)
23.12.2020 01:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.