Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 20.12.17 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.12.17 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 20 гру, 2017 13:32 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.12.17 США



Индексы фондового рынка США закрылись с некоторым снижением во вторник, так как Палата представителей, как и ожидалось, приняла законопроект, который обеспечит радикальные сокращения корпоративных налогов.



Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 37,45 пункта, или 0,2%, до 24 754,75, после того, как он достиг рекордного максимума ранее, на 24 876,07 пункта вскоре после открытия торгов. Индекс «голубых фишек» зафиксировал 70-ю рекордную отметку закрытия в 2017 году в понедельник, превзойдя достижение в 69 рекордных закрытий, сделанных в 1995 году.



S&P500 упал на 8,69 пункта, или 0,3%, до 2 681,47 пункта, при этом восемь из 11 основных секторов закончили на отрицательной территории.



Секторы недвижимости и коммунальных услуг возглавили снижение, упав почти на 2%. Сектор телекоммуникаций упал на 1%, а технологический сектор упал на 0,5%.



Индекс Nasdaq Composite снизился на 30,91 пункта, или 0,4%, до 6 963,85 пункта.



В расчете на то, что налоговый законопроект, который снизит корпоративные ставки, получит одобрение до Рождества, активизировали фондовые рынки во всем мире и способствовали рекордному росту в понедельник для индексов США.



Палата представителей проголосовала за принятие окончательной версии во вторник, в то время как заседание Сената, как ожидается, последует во вторник вечером.



«По сути, нет новых новостей, и очень мягкий откат после огромного роста рынка не вызывает удивления», - сказала Лиза Эриксон, глава традиционных инвестиций в Bank Wealth Management.



«Безопасное прохождение налогового плана проходит в нужное время, чтобы стать на фондовых рынках фоном для рождественского ралли, и это, скорее всего, приведет к еще более высоким закрытиям индексов Dow, S&P и Nasdaq», - сказал Джеймс Хьюз, главный аналитик рынка AxiTrader.



Промышленный индекс Dow Jones понизился по итогам торгов 19 декабря на 37,45 пунктов или на 0,15%, до 24 754,75 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 8,69 пунктов или на 0,32% и составил 2 681,47 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq стал «легче» на 30,81 пунктов или на 0,44%, опустившись до 6 963,85 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок во вторник снизился, так как трейдеры оценивали рост оптимизма в отношении проведения налоговой реформы в США на этой неделе, разочаровывающие данные по индексу настроения бизнеса в Германии.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,42%, сократив ралли понедельника.

Как ожидается, палата представителей проголосует за последнюю версию законопроекта по налогам.



Экономические данные: Индекс настроений в деловых кругах Германии в декабре по данным Института Ifo снизился до 117,2 с рекордного максимума 117,6 в ноябре. Оптимизм в немецких компаниях сохраняется, отметил президент Ifo Клеменс Фюст.



Самый значительный положительный вклад внесли сильными данными по заказам, при этом заметно снизились оценки перспектив относительно ноября.

На основании вышедших данных следует ожидать значительного роста ВВП Германии в IV квартале после увеличения на +0,8% кв/кв в III-м квартале.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,42%, сократив ралли понедельника.



Британский FTSE 100 повысился на 0,09% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 544,09 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,72% до 13 215,79 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,69% — на отметке 5 382,91 пункта.



Азия



Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в среду без единой динамики, при этом сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,1%.



Японский Nikkei 225 по итогам сессии увеличился на 0,1%. Значение другого странового индикатора Topix выросло на 0,33% и достигло максимальной отметки с ноября 1991 года.



Акции банков подорожали вслед за подъемом доходности гособлигаций, сообщает Dow Jones. В том числе рыночная стоимость Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поднялась на 2,1%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 2%, Mizuho Financial Group Inc. - также на 2%.



Кроме того, по данным издания Nikkei, крупнейшие банки Японии рассматривают возможность повышения комиссии в банкоматах и при денежных переводах, поскольку низкие процентные ставки оказывают сдерживающее влияние на их прибыли.

Цена бумаг автопроизводителя Toyota Motor Corp. выросла на 0,8%.

Капитализация нефтепроизводителя Inpex Corp. увеличилась на 0,6% вслед за подъемом стоимости топлива.



Между тем гонконгский индикатор Hang Seng за день снизился на 0,07%, китайский Shanghai Composite - на 0,27%.



Ралли акций владельцев казино компенсировалось снижением стоимости бумаг высокотехнологических компаний и представителей сферы недвижимости.

Капитализация Sands China Ltd. выросла на бирже в Гонконге на 1,6%, Galaxy Entertainment Group - на 1,05%.



Между тем курс ценных бумаг Tencent Holdings Ltd. уменьшился на 0,95%, Sunny Optical Technology Group Co. - на 1,7%.



Акции девелопера Country Garden Holdings Co. упали на 2,7%.



Южнокорейский индекс Kospi в среду опустился на 0,25%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,06%.



Рыночная стоимость производителей потребительской электроники LG Electronics Inc. и Samsung Electronics Co. снизилась соответственно на 0,5% и 1,3%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС снизились к закрытию сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,77% - до 2118,16 пункта, РТС - на 1,16%, до 1134,58 пункта.



По состоянию на 18.20 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,16% - до $63,51 за баррель.

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос 0,25%, до 58,81 RUB/USD, евро укрепился на 0,53%, до 69,46 RUB/EUR.



Бумаги Сбербанка подешевели на 1,45%, «АЛРОСы» — на 1,8%, Московской биржи — на 2,78%, «Газпрома» — на 0,22%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,19%.



Снижение на российском фондовом рынке углубляется. И накануне было видно, что в гонке западных оптимистов индексам «региональной бензоколонки» не место — внутренний негатив в ряде случаев перевешивает. Индекс Мосбиржи спустился ниже краткосрочного диапазона 2 130—2 160 пунктов, и теперь, по всей вероятности, целью «медведей» является тот же уровень поддержки, что и ранее — 2 110—2 115 пунктов.



В среду индекс Мосбиржи может упасть до 2110 пунктов, и индекс РТС снизится до 1129 пунктов, в случае падения рубля на 0,3% по отношению к доллару после данных API по запасам нефти, от которых, по тренду, ждут падения на 3 млн. баррелей в неделю, но инвесторы уделят особое внимание статистике потребления бензина.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 19 декабря, повысился на 0,10 пункта или на 0,03%, оказавшись на отметке 309,81 пунктов.



Объем торгов за день составил 272,5 млн. грн., акциями наторговали 0,32 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 18 декабря, ПФТС-индекс повысился на 2,46 пункта или на 0,80%, оказавшись на отметке 309,71 пунктов.



С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 44,66 пунктов или на 16,84% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.



За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 декабря, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно поднимаются, следуя динамике бирж США, вызванной оптимизмом по налоговой реформе в стране.



По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,53% - до 3285,36 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1899,56 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,83% - до 29291,07 пункта, корейский KOSPI - опускался на 0,29%, до 2475,14 пункта.



Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,23% до 3 422,61 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,68% - до 6079,9 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,01%, до 22899,29 пункта.



Рост американских индексов поддерживает рынки АТР. По итогам торгов понедельника индексы США достигли рекордных уровней на фоне уверенности инвесторов в окончательном принятии налоговой реформы в США.



Рынки акций начали неделю динамично, что связано с ожиданиями принятия законопроекта о налоговой реформе в США, приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика OANDA Стивена Иннеса.



На минувших выходных члены Республиканской партии США опубликовали окончательный вариант проекта налоговой реформы. Позднее сенатор Джон Корнин заявил, что республиканцы в обеих палатах конгресса США готовы проголосовать за согласованный ими проект налоговой реформы уже во вторник, 19 декабря.

Планируется, что реформа резко снизит налоговую нагрузку на бизнес и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Как ожидается, президент страны Дональд Трамп подпишет закон до конца года.



Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в целом завершили в «плюсе» торги во вторник на оптимизме по поводу скорого вступления в силу налоговой реформы в США.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific по итогам сессии повысился на 0,2%, обновив максимум с конца ноября.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,15%, как и более широкий Topix.



Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,88%.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,54%, до рекордных за 10 лет 6071,79 пункта.



Индийский BSE SENSEX повысился на 0,7%, южнокорейский KOSPI опустился на 0,13%.



На прошлой неделе лидеры республиканцев в Сенате и Палате представителей Конгресса США согласовали финальную версию законопроекта о налоговой реформе. Голосование по законопроекту в обеих палатах Конгресса запланировано на эту неделю.



Накануне о поддержке законопроекта сообщила сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз, и теперь эксперты практически уверены в успехе голосования.



Министр экономики США Стивен Мнучин ранее выразил уверенность в том, что документ будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу до рождественских каникул.

Согласованный законопроект предусматривает, в частности, снижение налога на прибыль до 21% (ранее предполагалось 20%) с текущих 35%, что окажет поддержку американской экономике и станет позитивным фактором для азиатских компаний, говорит основатель исследовательской компании HG Research Ханс Гётти.



На оптимизме по поводу принятия законопроекта американские индексы завершили понедельник на рекордных отметках, поспособствовав росту азиатского фондового рынка во вторник.



Значительный рост продемонстрировали акции крупных азиатских фирм технологического сектора. Бумаги китайского интернет-гиганта Tencent Holdings подорожали на 1,8%, корейского производителя электроники Samsung Electronics - на 0,7%.



Также выросла капитализация китайских страховщиков, поскольку инвесторы прогнозируют увеличение их выручки в следующем году. Котировки акций New China Life поднялись на 4%, Ping An Insurance - на 4,2%, China Pacific - на 2,3%.

Цена акций китайских производителей потребительских товаров Hengan International и Dali Foods Group увеличилась на 1,1% и 2,8% соответственно после того, как финкомпания China International Capital включила их в список семи компаний сектора, акции которых сильнее всего недооценены рынком.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.25 Киева вырос на 0,16% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 549,23 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,07% и был равен 13 302,47 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,12%, находился на отметке 5 414,18 пункта.



Отечественный фондовый рынок во вторник вновь завершил торги ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) подскочил на 1,84% - до 1332,73 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 309,81 пункта.



Объем торгов на УБ составил 269,6 млн. грн., в том числе акциями 5,2 млн. грн.

Объем торгов на ПФТС составил 272,5 млн. грн., в том числе акциями - 0,32 млн. грн.



Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги Мотор Сичи (+3,98%), Донбассэнерго (+1,89%) и Центрэнерго (+1,43%).

В «красной зоне» завершили торги только акции Укрнафты (-0,58%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,75%) и Мотор Сичи (-0,61%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,04% - до 506,07 пункта при объеме торгов 9,4 млн. злотых (71,4 млн. грн.).



В «индексной корзине» подорожали бумаги KSG Agro (+2,04%) и «Астарты» (+1,13%).

Снизились в цене акции «Агротона» (-3,49%), «Кернела» (-0,61%) и агрохолдинга ИМК (-0,48%).



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в среду преимущественно отрицательную динамику ключевых индикаторов. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в среду утром главным образом в «минусе» после принятия законопроекта о налоговой реформе в США.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 07.20 Киева повысился на 0,13% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 897,23 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index был в минусе на 0,06% — на отметке 29 236,51, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал отрицательное изменение на 0,07% и находился на уровне 3 294,32 пункта.



Сингапурский Straits Times Index просел на 0,21% до 3 397,45 пункта.



Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,29% до 2 474,71 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 - рос на 0,18%, до 6 082,5 пунктов,



Палата представителей конгресса США приняла во вторник законопроект о налоговой реформе, который резко снижает налоги для бизнеса. Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Как ожидается, законопроект примет также и сенат, и он будет подписан президентом Дональдом Трампом.



Однако опасения инвесторов связаны с тем, что палате представителей придется проводить повторное голосование по реформе позднее в среду, поскольку три положения в законопроекте нарушают сенатские правила.

По мнению аналитиков UBS, снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35% приведет к росту общей прибыли для компаний, входящих в индекс S&P 500 на 9,1%. Однако они отмечают, что эти ожидания уже были отражены в недавних достижениях рекордных значений на фондовых рынках.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в среду без единой динамики, при этом сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,1%.



Японский Nikkei 225 по итогам сессии увеличился на 0,1%. Значение другого странового индикатора Topix выросло на 0,33% и достигло максимальной отметки с ноября 1991 года.



Акции банков подорожали вслед за подъемом доходности гособлигаций, сообщает Dow Jones. В том числе рыночная стоимость Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поднялась на 2,1%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 2%, Mizuho Financial Group Inc. - также на 2%.



Кроме того, по данным издания Nikkei, крупнейшие банки Японии рассматривают возможность повышения комиссии в банкоматах и при денежных переводах, поскольку низкие процентные ставки оказывают сдерживающее влияние на их прибыли.

Цена бумаг автопроизводителя Toyota Motor Corp. выросла на 0,8%.

Капитализация нефтепроизводителя Inpex Corp. увеличилась на 0,6% вслед за подъемом стоимости топлива.



Между тем гонконгский индикатор Hang Seng за день снизился на 0,07%, китайский Shanghai Composite - на 0,27%.



Ралли акций владельцев казино компенсировалось снижением стоимости бумаг высокотехнологических компаний и представителей сферы недвижимости.

Капитализация Sands China Ltd. выросла на бирже в Гонконге на 1,6%, Galaxy Entertainment Group - на 1,05%.



Между тем курс ценных бумаг Tencent Holdings Ltd. уменьшился на 0,95%, Sunny Optical Technology Group Co. - на 1,7%.



Акции девелопера Country Garden Holdings Co. упали на 2,7%.



Южнокорейский индекс Kospi в среду опустился на 0,25%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,06%.

Рыночная стоимость производителей потребительской электроники LG Electronics Inc. и Samsung Electronics Co. снизилась соответственно на 0,5% и 1,3%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.25 Киева просел на 0,17% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 531,44 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,21% и был равен 13 187,58 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,32%, находился на отметке 5 365,73 пункта.











В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , Индексы фондового рынка США закрылись с некоторым снижением во вторник, так как Палата представителей, как и ожидалось, приняла законопроект, который обеспечит радикальные сокращения корпоративных налогов.Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 37,45 пункта, или 0,2%, до 24 754,75, после того, как он достиг рекордного максимума ранее, на 24 876,07 пункта вскоре после открытия торгов. Индекс «голубых фишек» зафиксировал 70-ю рекордную отметку закрытия в 2017 году в понедельник, превзойдя достижение в 69 рекордных закрытий, сделанных в 1995 году.S&P500 упал на 8,69 пункта, или 0,3%, до 2 681,47 пункта, при этом восемь из 11 основных секторов закончили на отрицательной территории.Секторы недвижимости и коммунальных услуг возглавили снижение, упав почти на 2%. Сектор телекоммуникаций упал на 1%, а технологический сектор упал на 0,5%.Индекс Nasdaq Composite снизился на 30,91 пункта, или 0,4%, до 6 963,85 пункта.В расчете на то, что налоговый законопроект, который снизит корпоративные ставки, получит одобрение до Рождества, активизировали фондовые рынки во всем мире и способствовали рекордному росту в понедельник для индексов США.Палата представителей проголосовала за принятие окончательной версии во вторник, в то время как заседание Сената, как ожидается, последует во вторник вечером.«По сути, нет новых новостей, и очень мягкий откат после огромного роста рынка не вызывает удивления», - сказала Лиза Эриксон, глава традиционных инвестиций в Bank Wealth Management.«Безопасное прохождение налогового плана проходит в нужное время, чтобы стать на фондовых рынках фоном для рождественского ралли, и это, скорее всего, приведет к еще более высоким закрытиям индексов Dow, S&P и Nasdaq», - сказал Джеймс Хьюз, главный аналитик рынка AxiTrader.Европейский фондовый рынок во вторник снизился, так как трейдеры оценивали рост оптимизма в отношении проведения налоговой реформы в США на этой неделе, разочаровывающие данные по индексу настроения бизнеса в Германии.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,42%, сократив ралли понедельника.Как ожидается, палата представителей проголосует за последнюю версию законопроекта по налогам.Экономические данные: Индекс настроений в деловых кругах Германии в декабре по данным Института Ifo снизился до 117,2 с рекордного максимума 117,6 в ноябре. Оптимизм в немецких компаниях сохраняется, отметил президент Ifo Клеменс Фюст.Самый значительный положительный вклад внесли сильными данными по заказам, при этом заметно снизились оценки перспектив относительно ноября.На основании вышедших данных следует ожидать значительного роста ВВП Германии в IV квартале после увеличения на +0,8% кв/кв в III-м квартале.Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в среду без единой динамики, при этом сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,1%.Акции банков подорожали вслед за подъемом доходности гособлигаций, сообщает Dow Jones. В том числе рыночная стоимость Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поднялась на 2,1%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 2%, Mizuho Financial Group Inc. - также на 2%.Кроме того, по данным издания Nikkei, крупнейшие банки Японии рассматривают возможность повышения комиссии в банкоматах и при денежных переводах, поскольку низкие процентные ставки оказывают сдерживающее влияние на их прибыли.Цена бумаг автопроизводителя Toyota Motor Corp. выросла на 0,8%.Капитализация нефтепроизводителя Inpex Corp. увеличилась на 0,6% вслед за подъемом стоимости топлива.Ралли акций владельцев казино компенсировалось снижением стоимости бумаг высокотехнологических компаний и представителей сферы недвижимости.Капитализация Sands China Ltd. выросла на бирже в Гонконге на 1,6%, Galaxy Entertainment Group - на 1,05%.Между тем курс ценных бумаг Tencent Holdings Ltd. уменьшился на 0,95%, Sunny Optical Technology Group Co. - на 1,7%.Акции девелопера Country Garden Holdings Co. упали на 2,7%.Рыночная стоимость производителей потребительской электроники LG Electronics Inc. и Samsung Electronics Co. снизилась соответственно на 0,5% и 1,3%.Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос 0,25%, до 58,81 RUB/USD, евро укрепился на 0,53%, до 69,46 RUB/EUR.Бумаги Сбербанка подешевели на 1,45%, «АЛРОСы» — на 1,8%, Московской биржи — на 2,78%, «Газпрома» — на 0,22%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,19%.Снижение на российском фондовом рынке углубляется. И накануне было видно, что в гонке западных оптимистов индексам «региональной бензоколонки» не место — внутренний негатив в ряде случаев перевешивает. Индекс Мосбиржи спустился ниже краткосрочного диапазона 2 130—2 160 пунктов, и теперь, по всей вероятности, целью «медведей» является тот же уровень поддержки, что и ранее — 2 110—2 115 пунктов.В среду индекс Мосбиржи может упасть до 2110 пунктов, и индекс РТС снизится до 1129 пунктов, в случае падения рубля на 0,3% по отношению к доллару после данных API по запасам нефти, от которых, по тренду, ждут падения на 3 млн. баррелей в неделю, но инвесторы уделят особое внимание статистике потребления бензина.Как сообщалось в понедельник 18 декабря, ПФТС-индекс повысился на 2,46 пункта или на 0,80%, оказавшись на отметке 309,71 пунктов.С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 44,66 пунктов или на 16,84% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 декабря, сессия в ПФТС.К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 60325 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3537 раз. Подякували: 6798 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Irina555 Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 22.12.17

дядя Caша » П'ят 22 гру, 2017 13:24 0 111

дядя Caша П'ят 22 гру, 2017 13:24 Итоги: Мировой фондовый рынок 21.12.17

дядя Caша » Чет 21 гру, 2017 13:46 0 100

дядя Caша Чет 21 гру, 2017 13:46 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.12.17

дядя Caша » Вів 19 гру, 2017 13:16 0 105

дядя Caша Вів 19 гру, 2017 13:16 реклама