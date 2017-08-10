Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Зимові свята вже на порозі! Отож, запалюйте новорічний настрій разом з «ЮНЕКС БАНК» та беріть участь у розіграші трьох святкових наборів смаколиків! Запрошуємо наших клієнтів та відвідувачів офіційної сторінки ЮНЕКС БАНК у Facebook www.facebook.com/UnexBank прийняти участь у Акції «Запалюй новорічний настрій з «ЮНЕКС БАНК»!» Строки проведення акції: 14.12.- 21.12.2018, розіграш 21 грудня 2018 р. Призовий фонд: три новорічних подарункових наборів смаколиків для чаювання. Для участі у акції необхідно: • вподобати сторінку Банку (якщо досі цього не зробили) та допис про умови Акції; • залишити коментар до посту про акцію, що містить новорічні побажання друзям та рідним, а також вказати імена друзів у вигляді активного посилання на їх сторінки у Фейсбуці. Детальніше про Правила акції
З 15 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року включно розраховуйтеся своєю карткою Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК» на території проведення акції «Новорічне промо в ТРЦ» за адресами:
м. Київ, ТРЦ Ocean Plaza (вул. Антоновича, 176) з 15 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року включно; м. Київ, ТРЦ Sky Mall (просп. Генерала Ватутіна, 2т) з 19 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року включно; м. Київ, вул. Хрещатик, 38, ЦУМ з 18 грудня 2018 року по 09 січня 2019 року включно. Завітайте до новорічного стенду Mastercard та отримайте можливість виграти гарантовані подарунки! Щоб взяти участь в акції, необхідно:
під час проведення акції здійснити транзакцію карткою Mastercard® на такі суми: від 500,00 грн. (п’ятисот гривень 00 копійок) у ТРЦ Ocean Plaza та ТРЦ Sky Mall; від 800,00 грн. (восьмисот гривень 00 копійок) у ЦУМ. зареєструватись у програмі Mastercard® Більше* у місці проведення акції, звернувшись до представників виконавця акції; після реєстрації в місці проведення акції одразу визначити й отримати один із гарантованих подарунків шляхом обертання Колеса сюрпризів. Замовник Акції – Представництво Masterсard Europe SA в Україні, розташоване за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52а, поверх 4, офіс 404а. Виконавець Акції – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 13а.
Детальніше про умови акції та Офіційні правила на сайті Mastercard.
У період з 20.12.2018 до 16.01.2019 усі держателі карток Mastercard® World Black Edition від «ЮНЕКС БАНК», які зареєстровані в програмі Mastercard Більше, мають можливість виграти одну з 15 пар квитків на нове зимове шоу «Winterra. Легенда казкового краю». Переможці акції спостерігатимуть історію про захопливі пригоди з найкращих місць та отримають можливість потрапити за лаштунки й зробити фото з героями шоу. Для участі у розіграші:
Реєструйтеся на https://bilshe.mastercard.ua/ua/black; Розраховуйтеся своєю карткою Mastercard® World Black Edition від «ЮНЕКС БАНК» та накопичуйте бали; Обміняйте 10 балів на участь в акції; Що більше разів ви обміняєте 10 балів, то вищі ваші шанси на виграш. Шоу відбуватиметься у Києві на території Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ). Подробиці щодо дат та часу проведення шоу ви можете дізнатися в офіційних правилах акції.