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Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Акції від «ЮНЕКС БАНК»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:19

Акція Запалюй новорічний настрій

Зимові свята вже на порозі! Отож, запалюйте новорічний настрій разом з «ЮНЕКС БАНК» та беріть участь у розіграші трьох святкових наборів смаколиків! Запрошуємо наших клієнтів та відвідувачів офіційної сторінки ЮНЕКС БАНК у Facebook www.facebook.com/UnexBank прийняти участь у Акції «Запалюй новорічний настрій з «ЮНЕКС БАНК»!»
Строки проведення акції: 14.12.- 21.12.2018, розіграш 21 грудня 2018 р.
Призовий фонд: три новорічних подарункових наборів смаколиків для чаювання.
Для участі у акції необхідно:
• вподобати сторінку Банку (якщо досі цього не зробили) та допис про умови Акції;
• залишити коментар до посту про акцію, що містить новорічні побажання друзям та рідним, а також вказати імена друзів у вигляді активного посилання на їх сторінки у Фейсбуці.
Детальніше про Правила акції

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлень: 684
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:21

Почніть свята з безцінних моментів! Розраховуйтеся Mastercar

З 15 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року включно розраховуйтеся своєю карткою Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК» на території проведення акції «Новорічне промо в ТРЦ» за адресами:

м. Київ, ТРЦ Ocean Plaza (вул. Антоновича, 176) з 15 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року включно;
м. Київ, ТРЦ Sky Mall (просп. Генерала Ватутіна, 2т) з 19 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року включно;
м. Київ, вул. Хрещатик, 38, ЦУМ з 18 грудня 2018 року по 09 січня 2019 року включно.
Завітайте до новорічного стенду Mastercard та отримайте можливість виграти гарантовані подарунки!
Щоб взяти участь в акції, необхідно:

під час проведення акції здійснити транзакцію карткою Mastercard® на такі суми: від 500,00 грн. (п’ятисот гривень 00 копійок) у ТРЦ Ocean Plaza та ТРЦ Sky Mall; від 800,00 грн. (восьмисот гривень 00 копійок) у ЦУМ.
зареєструватись у програмі Mastercard® Більше* у місці проведення акції, звернувшись до представників виконавця акції;
після реєстрації в місці проведення акції одразу визначити й отримати один із гарантованих подарунків шляхом обертання Колеса сюрпризів.
Замовник Акції – Представництво Masterсard Europe SA в Україні, розташоване за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52а, поверх 4, офіс 404а.
Виконавець Акції – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 13а.

Детальніше про умови акції та Офіційні правила на сайті Mastercard.


* Програма Mastercard® Більше – це бонусна програма для держателів карток будь-якого рівня, емітованих будь-яким банком України. Детальна інформація на сайті bilshe.mastercard.ua.
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлень: 684
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:37

Winterra. Легенда казкового краю

У період з 20.12.2018 до 16.01.2019 усі держателі карток Mastercard® World Black Edition від «ЮНЕКС БАНК», які зареєстровані в програмі Mastercard Більше, мають можливість виграти одну з 15 пар квитків на нове зимове шоу «Winterra. Легенда казкового краю». Переможці акції спостерігатимуть історію про захопливі пригоди з найкращих місць та отримають можливість потрапити за лаштунки й зробити фото з героями шоу.
Для участі у розіграші:

Реєструйтеся на https://bilshe.mastercard.ua/ua/black;
Розраховуйтеся своєю карткою Mastercard® World Black Edition від «ЮНЕКС БАНК» та накопичуйте бали;
Обміняйте 10 балів на участь в акції;
Що більше разів ви обміняєте 10 балів, то вищі ваші шанси на виграш.
Шоу відбуватиметься у Києві на території Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ). Подробиці щодо дат та часу проведення шоу ви можете дізнатися в офіційних правилах акції.

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлень: 684
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1234
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