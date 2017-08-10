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Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Акції від «ЮНЕКС БАНК»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2019 10:28

Наповнюйте затишком свою оселю

Наповнюйте затишком свою оселю з пропозицією від Програми Mastercard Більше
Для участі у акції:

Реєструйте свою картку Mastercard від «ЮНЕКС БАНК» на bilshe.mastercard.ua;
Розраховуйтеся карткою та накопичуйте бали;
Зайдіть до каталогу Програми Mastercard Більше та обміняйте 10 балів на участь в акції;
Здійсніть покупку в мережі торгових центрів «Епіцентр» на 1 000 грн одним чеком у період дії акції;
Автоматично ставайте учасником розіграшу одного з 1 000 сертифікатів номіналом 1 000 грн або одного з 3 сертифікатів на суму 100 000 грн* мережі ТЦ «Епіцентр»
* 20 сертифікатів номіналом 5 000 грн.
Акція діє з 20.03.2019 до 30.04.2019. Деталі на сайті: bilshe.mastercard.ua

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлень: 818
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 14:12

Акційна пропозиція від Masterсard® та Concert.ua

Розраховуйтесь карткою Masterсard® від «ЮНЕКС БАНК» за акційні квитки на сайті Concert.ua – вигравайте круті подарунки!

• Оформіть замовлення, як мінімум одного квитка на Concert.ua за акційною ціною на будь-яку подію зі списку https://concert.ua/uk/set/disconten
• Оплатіть замовлення онлайн своєю карткою Mastercard від «ЮНЕКС БАНК»
• Беріть участь у щотижневих розіграші подарункових наборів з новенькими гаджетами Apple, навушники Apple AirPods та сертифікати Concert.ua

Акція діє з 1 по 30 квітня 2019 року включно. Детальніше на www.mastercard.ua та www.concert.ua.

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлень: 818
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 13:47

Ексклюзивний розіграш авіаквитків від Air Arabia

Беріть участь в ексклюзивному розіграші 5 пар авіаквитків до ОАЕ від Air Arabia та програми Mastercard Більше. Кількість спроб не обмежена, тож, що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш.

Учасники промоакції: держателі всіх карток Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК», зареєстровані в програмі Mastercard Більше.

Період дії промо: з 15.04.2019 до 31.05.2019.

Детальніше https://bilshe.mastercard.ua


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Повідомлень: 818
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 13:16

Шопінг починається з омріяного образу, а завершується яскрав

Розраховуйтеся своєю преміальною карткою World Mastercard® та World Black Edition Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК» на будь-яку суму в будь-якій із точок продажу універмагу ЦУМ* та отримайте 10% знижки.
Акція діє з 18 квітня до18 травня 2019 року в м. Київ, вул. Хрещатик, 38, «ЦУМ».
Деталі на сайті www.mastercard.ua


* Перелік точок продажу в офіційних правилах та на сайті mastercard.ua


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З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 13:17

Акція від «ЮНЕКС БАНК»! Повертаємо 5 грн з кожної покупки ві

Напередодні Великодніх та травневих свят АТ «ЮНЕКС БАНК» підготував для своїх клієнтів приємний подарунок – Акцію «Розраховуйся з вигодою!», яка передбачає виплату кешбека за розрахунки кредитними картками.
З 22 квітня та до 27 червня 2019 року всі держателі кредитних карток Банку будуть отримувати кешбек у розмірі 5 грн за КОЖНИЙ розрахунок кредиткою від 100 грн у торговельних і сервісних мережах, а також у мережі інтернет. Отож, чим більше розрахунків, тим більше кешбеку!
Головні умови нарахування кешбеку:

Кешбек нараховуватиметься на оплати, що здійснюються за рахунок кредитних коштів;
У акції беруть участь всі активні кредитні картки, що були/будуть оформлені у торговельних точках та відділеннях «ЮНЕКС БАНК».
Графік нарахування кешбеку та більше інформації читайте в Офіційних правилах проведення акції.
Нагадаємо, що окрім вигідного кешбеку, кредитна картка «ХочуКа» пропонує своїм держателям пільговий період у 55 днів на всі розрахунки. Замовити кредитну картку «ХочуКа» можна онлайн на сайті https://creditcard.unexbank.ua/ або безпосередньо у відділеннях та точках продажу АТ «ЮНЕКС БАНК».


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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 10:53

Вирушайте на фестиваль оперної музики до Зальцбурга

Почуйте оперу по-новому - вирушайте на фестиваль оперної музики до Зальцбурга разом з Mastercard та «ЮНЕКС БАНК».
Pеєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, розраховуйтеся своєю преміальною карткою WoldBlack Edition Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК» та обмінюйте накопичені бали на можливість виграти подорож на Зальцбурзький оперний фестиваль.
Акція діє з 22.04.2019 р. до 20.05.2019 р. включно на всій території України, крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей. Детальні умови на bilshe.mastercard.ua

Подорож на музичний фестиваль Salzburg Opera Fest 7–11 червня 2019 року включає:
1. Авіапереліт на двох осіб;
2. Проживання на двох осіб;
3. Трансфер у Зальцбурзі аеропорт-готель-аеропорт;
4. Відвідування таких лекцій та зустрічей під час музичного фестивалю Salzburg Opera Fest:

Порпора vs Гендель: битва титанів;
Voci selecti як нескінченність: підкорення sacroі profanо;
Дві зустрічі-дискусії з інсайдерами фестивалю.
5. Надання лібрето опер, включених до програми музичного фестивалю Salzburg Opera Fest, українською або російською мовою за вибором Переможця;
6. Супровід під час музичного фестивалю Salzburg Opera Fest музичним експертом Анною Гадецькою;
7. Квитки на події музичного фестивалю Salzburg Opera Fest:

Напівсценічна постановка опери Ніколи Порпори POLIFEMO;
Гала-концерт за участі зірок сучасності Farinelli & Friends;
Концертне виконання ораторії Антоніо Кальдарі «Смерть Авеля» (Lamorted’Abel);
Постановка опери Георга Фрідріха Генделя Alcina;
Концерт хору Папської Сикстинської Капели.

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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:10

Почніть танцювати вже зараз! Промоакція від Програми Masterc

Співайте та танцюйте разом з MONATIK та Mastercard® 1 червня на Stadium Show MONATIK! Розіграш безкоштовних квитків на подію триває до 25 травня:

реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua;
розраховуйтеся своєю карткою Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК»;
вигравайте квитки на Stadium Show MONATIK, яке відбудеться 1 червня на НСК Олімпійський.
Акція діє з 25 квітня по 25 травня 2019 року на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території. Більше інформації на сайті Програми bilshe.mastercard.ua

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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:31

Вигравайте поїздку на джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest

Почніть з думки про джаз – слухайте серцем у Львові!

Обміняйте 10 преміальних балі вна участь в акції та отримайте можливість виграти поїздку на джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest, що відбудеться у Львові.

Для участі в акції реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, розраховуйтеся своєю World Black Edition Mastercard ® від «ЮНЕКС БАНК», обмінюйте накопичені бали на пропозицію в каталозі. Що більше разів ви обміняєте 10 преміальних балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш.

Деталі на сайті www.bilshe.mastercard.ua. Акція діє з 01.05.2019 до 31.05.2019 включно.

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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:31

Почніть літо як сомельє разом з Mastercard ®

Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua/black, розраховуйтеся своєю карткою World Black Edition Mastercard ® від «ЮНЕКС БАНК» і вигравайте квитки на фестиваль Kyiv Wine, що відбудеться 08 - 09.06.2019 (Київ, вул.Межигірська, 82)
Акція діє з 01 травня по 31 травня 2019 року на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.

І ще одна приємна новина - для всіх держателів карток Mastercard на фудкорті фестивалю буде діяти знижка 10%!

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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:32

Відвідайте фестиваль VIDEOZHARA 2019

Зустрічайте літо з топовими блогерами! У вас є можливість виграти одну з 25 пар квитків на фестиваль відеокультури Videozhara 2019!

Для цього:

Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua;
Беріть участь в акції за 10 балів;
Платіть своєю карткою Mastercard від «ЮНЕКС БАНК». Більше оплат – більше шансів на виграш!
Акція діє з 06.05.19 р. по 31.05.19 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС та тимчасово окупованої території.


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З нами з: 01.09.17
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