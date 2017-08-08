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Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Акції від «ЮНЕКС БАНК»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 09:57

Mastercard Більше запрошує на джазовий вечір у Premier Palac

На вас чекає приємний вечір та американська джазова класика у супроводі найавторитетнішого джазмена України – Олексія Когана. У концерті прозвучать свінгові стандарти, балади і блюзи 20 – 50-х років.
Станьте одним із шести переможців від Mastercard Більше Black й отримайте два квитки на останній концерт сезону 23 травня 2019 року лише за 10 балів.
Щоб взяти участь в акції:

Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua/black;
Розраховуйтеся своєю World Black Edition Mastercard ® від «ЮНЕКС БАНК» та накопичуйте бали;
Обміняйте 10 преміальних балів на участь в акції;
Станьте одним із шести переможців від Mastercard Більше Black та виграйте два квитки на джазовий вечір, що відбудеться 23.05.2019 о 20:00 у Premier Palace Hotel Kyiv. Що більше разів ви обміняєте 10 преміальних балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш.
Деталі — на сайті bilshe.mastercard.ua/black
Акція діє з 06.05.2019 до 19.05.2019 включно.

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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 09:57

Вигідні поїздки в Uklon разом з Mastercard®

Користуєтеся онлайн-сервісом Uklon? Користуйтеся ним вигідно!

замовляйте послугу перевезення за допомогою онлайн-сервісу Uklon,
платіть за п’ять поїздок своєю карткою Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК» на веб-сайті сервісу або в мобільному додатку Uklon,
гарантовано отримуйте промокод на 100 гривень!
Акція проходить з 15 травня по 15 червня 2019 року до включно у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Харкові, Кривому Розі, Полтаві, Запоріжжі.

Деталі на http://www.mastercard.ua та http://www.uklon.com.ua


https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлень: 881
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:35

Ваучери на відпочинок

Дозвольте собі розкіш по-східноєвропейськи із Mastercard Більше Black у липні!

З 01.07.2019 до 31.07.2019 включно клієнти - держателі преміальних карток Mastercard®World Black Edition, зареєстрованих у програмі Mastercard Більше,

можуть обміняти 10 преміальних балів на участь у розіграші ваучерів:

три ночі в п'ятизірковому готелі Mirotel Resort&SPA в Трускавці (Україна),
три ночі в розкоші від Esperanza Resort&SPA (Литва).
Спишіть 10 преміальних балів та беріть участь у розіграші ваучерів на відпочинок у найбільш ексклюзивних SPA-центрах України та Балтії.

Деталі - за посиланням: bilshe.mastercard.ua



Для власників преміальних карток Black доступні також інші пропозиції від готелів з гарантованими знижками:

1. Знижка 10% на відпочинок та оздоровлення в Chenot Palace Gabala у Азербайджані

Пропозиція діє до 31.12.2019.

Деталі - за посиланням: Chenot Palace Gabala



2. Знижка 15% на проживання в готелі Excelsior Hotel Gallia в Мілані

Пропозиція діє до 31.12.2019.

Деталі - за посиланням: Excelsior Hotel Gallia



3. Знижка 10% на номери в Mirotel Resort&Spa у Трускавці

Пропозиція діє до 31.12.2019.

Деталі - за посиланням: Mirotel Resort&Spa

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Повідомлень: 881
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:35

Акція «Відпочивай з вигодою!»

Аби гаряче літо насправді було приємним та незабутнім, «ЮНЕКС БАНК» дарує власникам кредитних карток ще одну причину розраховуватися карткою – акцію «Відпочивай з вигодою!»

Увесь липень за розрахунки кредитною карткою від «ЮНЕКС БАНК» банк повертає до 10% від суми витрат за рахунок кредитних коштів.



Щоб отримати винагороду:

з 1 липня по 31 липня 2019 р. розраховуйтеся кредитною карткою від «ЮНЕКС БАНК»:

за послуги готелів (оплата, бронювання);

за транспортні послуги (оплата проїзду, квитків тощо);

у закладах громадського харчування;

на суму від 300 грн за рахунок кредитного ліміту.

Країна, в якій ви здійснюєте оплати карткою, значення не має!



Акція розповсюджується:

на витрати карткою як в Україні, так і за кордоном;

на всі активні кредитні картки, що були/будуть оформлені у торговельних точках та відділеннях «ЮНЕКС БАНК».



Винагорода зараховується на картку протягом 5 робочих днів з дати закінчення акції в розмірі:

5% від суми витрат за послуги готелів;

5% від суми витрат за транспортні послуги;

10% від суми витрат у закладах громадського харчування;

але не більше 500 грн на один картковий рахунок клієнта.



Тож не втрачайте нагоди відпочивати з «ЮНЕКС БАНК» вигідно!

Офіційні правила акції «Відпочивай з вигодою!»

У вас ще немає кредитної картки від «ЮНЕКС БАНК»? Замовляйте онлайн прямо зараз або оформлюйте безпосередньо у відділеннях та точках продажу банку.

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлень: 881
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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