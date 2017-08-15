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Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Акції від «ЮНЕКС БАНК»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:50

Кешбек за покупки на OLX.UA

Платіть за товари на OLX.UA карткою Mastercard від Юнекс Банку – отримайте кешбек 10 грн із кожної покупки з використанням OLX Доставка.

Умови участі:
1. Бути зареєстрованим користувачем OLX.UA
2. Оплатити замовлення карткою Mastercard від Юнекс Банку, використовуючи послугу OLX Доставка

Акція діє з 03.02.2020 р. по 16.03.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України.

Офіційні правила акції.

У вас ще немає кредитної чи платіжної картки від Юнекс Банку? Замовляйте онлайн або оформлюйте безпосередньо у відділеннях та точках продажу банку.
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлень: 1426
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:16

Сплачуйте онлайн та вигравайте подарунки!

Платіть онлайн карткою Mastercard від Юнекс Банку через мобільний додаток або сайт novaposhta.ua та беріть участь у розіграші iPhone 11 на 256 GB або сертифікату MAKEUP номіналом 500 грн.

Умови участі:

Завантажте мобільний додаток «Нова Пошта» або завітай на сайт novaposhta.ua;
Оплатіть посилку онлайн карткою Mastercard від Юнекс Банку через мобільний додаток або сайт novaposhta.ua
Зареєструйте переказ шляхом внесення номера електронної накладної (ЕН) у спеціально створену форму на сайті www.online.novaposhta.ua
Акція діє з 14.02.2020 по 14.04.2020 включно на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлень: 1426
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 11:05

Нові «карантинні» кешбеки

• Повертаємо 10% від витрат на ваше здоров’я та профілактику – кешбек на покупки в аптеках Доброго Дня, МедСервіс, Аптеці Низьких Цін та багатьох інших;
• 8% кешбеку для комфортного «сидіння» вдома - на послуги доставки. Варто зазначити, що в цю категорію входять як послуги доставки ресторанів (Glovo, Raketa і т.д.) так і послуги НоваПошта чи JustIn;
• 6% на карантинні розваги - книги, освітні послуги, фільми та ігри (Netflix, ДиванTV чи просто кабельне, Yakaboo, Буква чи давно омріяні вебінари);
• 5% на головні витрати у цей період - на оплату в УСІХ продуктових магазинах (Сільпо, Novus, Auchan та ваші найближчі супермаркети);
• 6% на той випадок, коли вже дуже потрібно їхати по справам – на оплату послуг таксі та АЗС.
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлень: 1426
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:23

Не забувай обрати серпневий кешбек

Ми обрали все необхідне для твого літнього часу: відпочинок / спорт / шопінг / аптечка / продукти. Що обираєш на майбутні 30 днів? Плануй свій місяць та обери категорію:
• 25% кешбеку на оплату послуг готелів.
Це як встигнути в останній вагон поїзду. Коли все літо відкладав відпочинок, але в останній місяць вирішив зібрати 25% від вартості готелю.
• 10% кешбеку на купівлі у магазинах одягу та взуття.
Шопінг – це як один з видів відпочинку. Принаймні, для жінок.
• 8% кешбеку на оплату в аптеках.
Будьте здорові та збирайте аптечки у відпустку.
• 5% на оплату послуг в сфері спорту.
Новий абонемент? Нові захоплення? Якщо поспішаєте до спортзалу/басейну/студії танців, то цей кешбек для вас.
• 5% на оплати в продуктових магазинах та супермаркетах.
Ця категорія занадто смачна, щоб просто так взяти та змінити її. Маєте час, щоб затаритись у магазині та отримати кешбек.

ЯК ОТРИМАТИ КЕШБЕК?

Отже, до кешбеку усього 3 кроки:
1. Обери на сайті unexbank.ua категорію кешбеку для свого карткового рахунку. Для цього потрібно лише ввести свій фінансовий номер телефону.
2. Розрахуйся на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії.
3. І отримай до 500 грн кешбеку щомісячно.
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлень: 1426
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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