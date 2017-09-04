Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Платіть онлайн карткою Mastercard від Юнекс Банку через мобільний додаток або сайт novaposhta.ua та беріть участь у розіграші iPhone 11 на 256 GB або сертифікату MAKEUP номіналом 500 грн.
Умови участі:
Завантажте мобільний додаток «Нова Пошта» або завітай на сайт novaposhta.ua; Оплатіть посилку онлайн карткою Mastercard від Юнекс Банку через мобільний додаток або сайт novaposhta.ua Зареєструйте переказ шляхом внесення номера електронної накладної (ЕН) у спеціально створену форму на сайті www.online.novaposhta.ua Акція діє з 14.02.2020 по 14.04.2020 включно на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
• Повертаємо 10% від витрат на ваше здоров’я та профілактику – кешбек на покупки в аптеках Доброго Дня, МедСервіс, Аптеці Низьких Цін та багатьох інших; • 8% кешбеку для комфортного «сидіння» вдома - на послуги доставки. Варто зазначити, що в цю категорію входять як послуги доставки ресторанів (Glovo, Raketa і т.д.) так і послуги НоваПошта чи JustIn; • 6% на карантинні розваги - книги, освітні послуги, фільми та ігри (Netflix, ДиванTV чи просто кабельне, Yakaboo, Буква чи давно омріяні вебінари); • 5% на головні витрати у цей період - на оплату в УСІХ продуктових магазинах (Сільпо, Novus, Auchan та ваші найближчі супермаркети); • 6% на той випадок, коли вже дуже потрібно їхати по справам – на оплату послуг таксі та АЗС. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
Ми обрали все необхідне для твого літнього часу: відпочинок / спорт / шопінг / аптечка / продукти. Що обираєш на майбутні 30 днів? Плануй свій місяць та обери категорію: • 25% кешбеку на оплату послуг готелів. Це як встигнути в останній вагон поїзду. Коли все літо відкладав відпочинок, але в останній місяць вирішив зібрати 25% від вартості готелю. • 10% кешбеку на купівлі у магазинах одягу та взуття. Шопінг – це як один з видів відпочинку. Принаймні, для жінок. • 8% кешбеку на оплату в аптеках. Будьте здорові та збирайте аптечки у відпустку. • 5% на оплату послуг в сфері спорту. Новий абонемент? Нові захоплення? Якщо поспішаєте до спортзалу/басейну/студії танців, то цей кешбек для вас. • 5% на оплати в продуктових магазинах та супермаркетах. Ця категорія занадто смачна, щоб просто так взяти та змінити її. Маєте час, щоб затаритись у магазині та отримати кешбек.
ЯК ОТРИМАТИ КЕШБЕК?
Отже, до кешбеку усього 3 кроки: 1. Обери на сайті unexbank.ua категорію кешбеку для свого карткового рахунку. Для цього потрібно лише ввести свій фінансовий номер телефону. 2. Розрахуйся на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії. 3. І отримай до 500 грн кешбеку щомісячно. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
5% кешбеку на оплату готелів під час ваших мандрів на цю осінь. Може вже час поїхати у Карпати, відпочити десь на березі моря чи влаштувати короткий вікенд з друзями. 10% кешбек на зміну осіннього гардеробу – на оплати в магазинах одягу та взуття. 5% на збір шкільних приладь на оплату в магазинах, що здійснюють торгівлю канцелярією, шкільним приладдям, книгами, газетами та журналами. Ми всі знаємо, що з 1 вересня купівля шкільних речей не закінчується – особливо, коли мова про додаткові підручники. 5% кешбеку повертаємо з оплат за спортивні товари та послуги – не сидіть вдома та займайтеся собою! 5% кешбеку на оплати в магазинах електроніки. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
У жовтні ми пропонуємо провести вікенд у Карпатах, або оновити гардероб по погоді, або скористатися будь-яким з нижче наведених кешбеків: • 25% кешбеку на оплату готелів в осінніх вікендах. В Україні більше сотні чудових місць для вашого туризму, тож провести вікенд може бути ще й вигідно. • 10% кешбек на зміну осіннього гардеробу – на оплати в магазинах одягу та взуття. • 5% на збір шкільних приладь на оплату в магазинах, що здійснюють торгівлю канцелярією, шкільним приладдям, книгами, газетами та журналами. Все ще можна докупити книг чи канцелярії, навіть у жовтні. • 5% кешбеку повертаємо з оплат за спортивні товари та послуги – не сидіть вдома та займайтеся собою! • 5 % кешбеку на оплати в магазинах електроніки.
Як отримати кешбек на свою карту? Бути власником кредитних карток UnexBank або нової карти «UnexSmart» від Юнекс Банк та виконати усього 3 кроки: 1. Обирайте на сайті unexbank.ua категорію кешбеку для свого карткового рахунку. Для цього потрібно лише ввести свій фінансовий номер телефону. 2. Розраховуйтесь на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії. 3. І отримуйте до 500 грн кешбеку щомісячно. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
15 варіантів від UnexBank на що можна витратити місячний кешбек і отримати задоволення:
1. VR-квест для двох 2. Перегони на картингу 3. Катання на всюдиході 4. Екскурсія на броварню для двох 5. Кіновечір для компанії друзів 6. Сферичний кінотеатр для двох 7. Контактний зоопарк для двох 8. Майстер-клас аргентинського танго 9. Майстер-клас гончарства / живопису / акварелі 10. Стрижка у перукарні 11. Кінна прогулянка 12. Стрибки на батуті для двох 13. Місячний абонемент у спортзал 14. Романтична вечеря у ресторані 15. Велопрокат на вихідні https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
Кешбек до Чорної П'ятниці Офіційно найвигідніший кешбек року пропонує цієї Чорної П'ятниці UnexBank - до 500 грн кешбек на такі категорії: • 10% на покупки в магазинах одягу та взуття, а вони, як правило, становлять 80% придбаних товарів більшості населення; • 5% на нову електроніку: чи то новий телефон, чи новий холодильник; • 5% на спортивні товари та послуги, якщо хтось планує купити новий абонемент на Чорну П'ятницю; • 5% в книжкових магазинах, а також магазинах, що реалізують канцелярію; • 25% - найбільша пропозиція повертає кешбек на готелі – відмінний варіант для вікенду в Карпатах, щоб повернути чверть ціни. Бонус для online розрахунків Ще в Юнекс Банк створили спеціальну пропозицію до кінця року - оплата послуг в додатку UnexBank буде без комісії і з додатковим кешбек 5%. Так клієнтів залучають здійснювати щоденні платежі онлайн і не ходити у відділення банку, тримаючись на відстані від впливу вірусу. Спеціальна пропозиція доступно всім власникам карт банку, а власники UnexCard і UnexSmart зможуть отримати до 1000 грн загального кешбеку: максимальна сума виплати 500 грн за обрану категорію на місяць плюс 500 грн за оплату комунальних. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
Попереду зимовий «витратливий» сезон, коли усі колеги та робочі процеси переходять на рівень «давайте після свят», а вам потрібно ще подарунки обрати. • Спочатку підготуватися до дня Святого Миколая, • прикрасити все до Нового року, • знайти всім подарунки до Нового Року..
Витрати будуть, тож буде і кешбек.
Кешбеки на грудень
Коли витрати неминучі, то чому б не отримати за них кешбек?
Нові категорії на зимовий період: • повертаємо 25% від покупок у ювелірних та годинникових магазинах для ваших яскравих подарунків, • 10% кешбеку в магазинах одягу і взуття – завжди актуальна категорія, • 10% в спеціалізованих магазинах дитячих товарів, де можна обрати іграшки на «Миколайчика», • 5% в магазинах електроніки, • 5% на покупки у мережах аптек (але не бажаємо вам хворіти), • 3% у продуктових магазинах, бо що ще залишається на прийдешні свята?
Як працюють кешбеки?
Для початку оберіть пріоритетну категорію для ваших витрат на вказаних період: може ви плануєте придбати годинник? Або хочете влаштовувати звані вечері щодня? 1. Категорію з вище наведених можна обрати на нашому сайті. 2. Розраховуйтесь на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії кредитною картою UnexBank або картою UnexSmart. 3. І отримуйте до 500 грн кешбеку під Новий Рік. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0