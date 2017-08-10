Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Підтримати близьких та рідних у Грузії, Вірменії та Молдові під Новий Рік стане ще простіше. Тому що з 1 грудня 2020 р. по 28 лютого 2021р. платіжна система RIA встановлює клієнтську плату в розмірі 0,8% від суми грошового переказу у вище зазначені країни.
Як переказувати гроші в Грузію, Вірменію та Молдову вигідно:
• Перекази у Грузію з RIA – безадресні!
Для відправки переказів необхідно вказати лише країну призначення «Грузія» і переказ може бути виплачений у будь-якому відділенні партнера RIA в Грузії!
• Перекази у Вірменію з RIA – безадресні!
Для відправки переказів необхідно вказати тільки країну призначення «Вірменія» і переказ може бути виплачений у будь-якому відділенні партнера RIA у Вірменії.
• Перекази у Молдову з RIA – безадресні!
Для відправки переказів необхідно вказати країну призначення «Молдова», місто, партнера виплати і точку. Незалежно від вибраного Вами партнера переказ може бути виплачений у будь-якому відділенні партнера RIA в Молдові.
Користуйтесь усю зиму поспіль та підтримуйте близьких!