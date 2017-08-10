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Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Акції від «ЮНЕКС БАНК»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:54

Акційні перекази з України

Розпочинаємо зимову акцію на грошові перекази з України!

Підтримати близьких та рідних у Грузії, Вірменії та Молдові під Новий Рік стане ще простіше. Тому що з 1 грудня 2020 р. по 28 лютого 2021р. платіжна система RIA встановлює клієнтську плату в розмірі 0,8% від суми грошового переказу у вище зазначені країни.

Як переказувати гроші в Грузію, Вірменію та Молдову вигідно:

• Перекази у Грузію з RIA – безадресні!
Для відправки переказів необхідно вказати лише країну призначення «Грузія» і переказ може бути виплачений у будь-якому відділенні партнера RIA в Грузії!

• Перекази у Вірменію з RIA – безадресні!
Для відправки переказів необхідно вказати тільки країну призначення «Вірменія» і переказ може бути виплачений у будь-якому відділенні партнера RIA у Вірменії.

• Перекази у Молдову з RIA – безадресні!
Для відправки переказів необхідно вказати країну призначення «Молдова», місто, партнера виплати і точку. Незалежно від вибраного Вами партнера переказ може бути виплачений у будь-якому відділенні партнера RIA в Молдові.

Користуйтесь усю зиму поспіль та підтримуйте близьких!
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:40

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Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1645
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
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