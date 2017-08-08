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Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Акції від «ЮНЕКС БАНК»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:54

Акційні перекази з України

Розпочинаємо зимову акцію на грошові перекази з України!

Підтримати близьких та рідних у Грузії, Вірменії та Молдові під Новий Рік стане ще простіше. Тому що з 1 грудня 2020 р. по 28 лютого 2021р. платіжна система RIA встановлює клієнтську плату в розмірі 0,8% від суми грошового переказу у вище зазначені країни.

Як переказувати гроші в Грузію, Вірменію та Молдову вигідно:

• Перекази у Грузію з RIA – безадресні!
Для відправки переказів необхідно вказати лише країну призначення «Грузія» і переказ може бути виплачений у будь-якому відділенні партнера RIA в Грузії!

• Перекази у Вірменію з RIA – безадресні!
Для відправки переказів необхідно вказати тільки країну призначення «Вірменія» і переказ може бути виплачений у будь-якому відділенні партнера RIA у Вірменії.

• Перекази у Молдову з RIA – безадресні!
Для відправки переказів необхідно вказати країну призначення «Молдова», місто, партнера виплати і точку. Незалежно від вибраного Вами партнера переказ може бути виплачений у будь-якому відділенні партнера RIA в Молдові.

Користуйтесь усю зиму поспіль та підтримуйте близьких!
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:40

НАЙБІЛЬШИЙ КЕШБЕК - 25%

Поєднай корисне з приємним: купуй подарунки з новорічними знижками, отримуючи найбільший кешбек.

Золотий кешбек

Цією зимою є шанс сяяти не тільки посмішкою, тому що отримати кешбек 25% можна у:
ювелірних магазинах, годинникових магазинах.

Зібрали для вас декілька пропозицій зі знижками, де можна отримати кешбек:
SOVA,
Золотий Вік,
Zlato.ua,
УкрЗолото,
Київський Ювелірний Завод,
Gold.ua.

Як отримати кешбек?
Не забудь обрати потрібну категорію кешбеку

Оплачуй свої покупки у вибраній категорії чеком від 300 грн кредитною карткою UnexBank або новою карткою UnexSmart від ЮнексБанк.

Даруй собі і близьким!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 10:28

Обери кешбек на лютий

Традиційно – розпочинаємо кожен місяць з вибору нових кешбеків. Щомісяця ми пропонуємо вам обрати категорію, на яку плануєте найбільші покупки та отримати за ці витрати максимальний кешбек.
● Подарунки на День закоханих?
● Дитячі іграшки та забаганки?
● А може новий гардероб?
Обирай свій варіант на цей місяць.

Кешбеки на лютий
Радимо обрати категорію кешбеку з найбільшими запланованими витратами у цьому місяці:
● повертаємо 25% від покупок у ювелірних та годинникових магазинах для подарунків на День закоханих,
● 5% кешбеку в магазинах одягу і взуття – вдалий вибір для шопінгу,
● 5% в спеціалізованих магазинах дитячих товарів, де можна обрати іграшки для слухняних діток,
● 3% в магазинах електроніки,
● 3% на покупки у мережах аптек, щоб ви підтримували імунітет,
● 2% у продуктових магазинах – вічна класика.

Як працюють кешбеки?
Обирайте кешбек вже сьогодні, щоб не втратити свої бонусні гроші:
1. Категорію з вище наведених можна обрати на нашому сайті: http://bit.ly/2ZrbuDD
2. Розраховуйтесь на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії кредитною картою UnexBank або картою UnexSmart.
3. І отримуйте до 500 грн кешбеку в кінці місяця.
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 10:05

Кешбек до Дня Св. Валентина

Коли здається, що сезон зимових свят завершено, на вас вже вартують День усіх Закоханих та 8 березня.
Плануй купівлю подарунків вже зараз, щоб зробити це вигідно та з кешбеком. Тож зібрали для вас декілька ідей, що можуть порадувати вашу половинку.

1. Ювелірні вироби - вічна класика. Зроби подарунок з вигодою, отримавши кешбек 25% на картку UnexBank у ювелірних та годинникових магазинах, наприклад:

SOVA,
Золотий Вік,
Zlato.ua,
УкрЗолото,
Київський Ювелірний Завод,
Gold.ua.
2. Незвичайна дизайнерська річ. У кожного є свої улюблені дизайнери, тож можна порадувати близьких та отримати 5% кешбеку. Універсальний вибір можна знайти на таких сайтах:
Всі. Свої,
Love&Live.
3. Фітнес-браслет чи смарт-годинник. Кращий варіант для спортсменів та просто активних людей з кешбеком у 3%.
4. Настільна гра для сумісних гучних домашніх вечірок. До речі, придбати їх можна у спеціалізованих магазинах дитячих товарів з кешбеком 5%.
5. Квитки на концерт, в театр або кіно – завжди актуально, навіть якщо на придбання залишилося зовсім мало часу.
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 20:47

Весняні кешбеки вже тут

Розпочинаємо весну з добрих новин: нові кешбеки, нові категорії нарахування та ваші бонусні гроші вже чекають. І сьогодні ми нагадуємо, що час обрати кешбек на майбутній місяць. Заплануйте свої витрати, щоб отримати максимальний кешбек в обраній категорії.

Який кешбек можна обрати?

У березні ми пропонуємо витратити гроші на картці на подарунки, розваги та справді весняний настрій. Для цього – обирай собі категорію кешбеку до смаку:
• 25% кешбеку в годинникових та ювелірних магазинах – ми залишили цю категорію ще з зимових свят, тому що багато хто скористався нею заради подарунків. Тож може ще є шанс скористатися на 8 березня?
• 5% кешбеку в фітнес центрах та спортзалах, а також в магазинах спорттоварів, щоб розпочати активну підготовку до літа та привести себе до ладу.
• 3% в салонах краси, мережевих та інтернет магазини косметики, щоб порадувати прекрасних жінок.
• 3% кешбеку в квіткових магазинах і салонах флористики, що якнайбільш актуально саме весною. З цим може посперечатися хіба що 1 вересня.
• 2 % кешбеку на оплати в ресторанах, кафе і барах.

Як отримати кешбек на свою карту?

Бути власником кредитних карток UnexBank або дебетової карти «UnexSmart» від Юнекс Банк та виконати усього 3 кроки:
1. Обирайте на сайті unexbank.ua категорію кешбеку для свого карткового рахунку. Для цього потрібно лише ввести свій фінансовий номер телефону.
2. Розраховуйтесь на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії.
3. І отримуйте до 500 грн кешбеку.
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:15

Квітневий кешбек не на жарт

Розпочинаємо квітень далеко не з жартів, а з серйозних фактів: отримати кешбек 500 грн можна навіть не дивлячись на карантин. І сьогодні ми нагадуємо, що час обрати кешбек на цей місяць. Тож обирайте категорію з розумом, щоб отримати найбільший бонус за свої витрати.

Які категорії кешбеку у квітні?
Деякі речі залишаються незмінними: кава вранці у кав’ярні під домом чи тренування вечором. Тож і категорії кешбеку будуть тобі у нагоді на будь-який випадок життя:
• 25% кешбеку в годинникових та ювелірних магазинах, щоб потішити себе на честь весни,
• 5% кешбеку в фітнес центрах та спортзалах, а ще - в магазинах спорттоварів, що більш актуально для домашніх тренувань зі спеціальним обладнанням.
• 3% в салонах краси, мережевих та інтернет магазини косметики.
• 3% кешбеку в квіткових магазинах і салонах флористики, що якнайбільш актуально саме весною.
• 2 % кешбеку на оплати в ресторанах, кафе і барах, навіть якщо ви забираєте замовлення з собою.

Як отримати кешбек на свою карту?
Бути власником кредитних карток UnexBank або дебетової карти «UnexSmart» від Юнекс Банк та виконати усього 3 кроки:
1. Обирайте на сайті unexbank.ua категорію кешбеку для свого карткового рахунку. Для цього потрібно лише ввести свій фінансовий номер телефону.
2. Розраховуйтесь на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії.
3. І отримуйте до 500 грн кешбеку щомісячно.
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:27

Кешбеки у травні

Які категорії кешбеку у травні?

Тепла пора року – саме час, щоб розпочати планувати подорожі, відвідувати ресторани та змінювати імідж. Тож і кешбеки відповідні:
• 25% кешбеку на подорожі, а саме: на ваші розрахунки в авіакасах, на бронювання готелів та круїзні лінії;
• 5% кешбеку на послуги мережевих служб таксі для тих, хто звик до нього за час локдауну;
• 3% кешбеку залишилися незмінними для розрахунків у салонах краси, мережевих та інтернет магазинах косметики;
• 2% від чеків у кафе, ресторанах, фастфудах та навіть у службах доставки їжі;
• 1% кешбеку на найбажанішу категорію – розрахунки у продуктових супермаркетах, спеціалізованих пивних магазинах та виномаркетах, магазинах солодощів.

Як отримати кешбек на свою карту?

Бути власником кредитних карток UnexBank або дебетової карти «UnexSmart» від Юнекс Банк та виконати усього 3 кроки:
1. Обирайте на сайті unexbank.ua категорію кешбеку для свого карткового рахунку. Для цього потрібно лише ввести свій фінансовий номер телефону.
2. Розраховуйтесь на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії.
3. І отримуйте до 500 грн кешбеку щомісячно.
Приєднуйтесь!
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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