Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Розпочинаємо зимову акцію на грошові перекази з України!
Підтримати близьких та рідних у Грузії, Вірменії та Молдові під Новий Рік стане ще простіше. Тому що з 1 грудня 2020 р. по 28 лютого 2021р. платіжна система RIA встановлює клієнтську плату в розмірі 0,8% від суми грошового переказу у вище зазначені країни.
Як переказувати гроші в Грузію, Вірменію та Молдову вигідно:
• Перекази у Грузію з RIA – безадресні! Для відправки переказів необхідно вказати лише країну призначення «Грузія» і переказ може бути виплачений у будь-якому відділенні партнера RIA в Грузії!
• Перекази у Вірменію з RIA – безадресні! Для відправки переказів необхідно вказати тільки країну призначення «Вірменія» і переказ може бути виплачений у будь-якому відділенні партнера RIA у Вірменії.
• Перекази у Молдову з RIA – безадресні! Для відправки переказів необхідно вказати країну призначення «Молдова», місто, партнера виплати і точку. Незалежно від вибраного Вами партнера переказ може бути виплачений у будь-якому відділенні партнера RIA в Молдові.
Традиційно – розпочинаємо кожен місяць з вибору нових кешбеків. Щомісяця ми пропонуємо вам обрати категорію, на яку плануєте найбільші покупки та отримати за ці витрати максимальний кешбек. ● Подарунки на День закоханих? ● Дитячі іграшки та забаганки? ● А може новий гардероб? Обирай свій варіант на цей місяць.
Кешбеки на лютий Радимо обрати категорію кешбеку з найбільшими запланованими витратами у цьому місяці: ● повертаємо 25% від покупок у ювелірних та годинникових магазинах для подарунків на День закоханих, ● 5% кешбеку в магазинах одягу і взуття – вдалий вибір для шопінгу, ● 5% в спеціалізованих магазинах дитячих товарів, де можна обрати іграшки для слухняних діток, ● 3% в магазинах електроніки, ● 3% на покупки у мережах аптек, щоб ви підтримували імунітет, ● 2% у продуктових магазинах – вічна класика.
Як працюють кешбеки? Обирайте кешбек вже сьогодні, щоб не втратити свої бонусні гроші: 1. Категорію з вище наведених можна обрати на нашому сайті: http://bit.ly/2ZrbuDD 2. Розраховуйтесь на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії кредитною картою UnexBank або картою UnexSmart. 3. І отримуйте до 500 грн кешбеку в кінці місяця. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
Коли здається, що сезон зимових свят завершено, на вас вже вартують День усіх Закоханих та 8 березня. Плануй купівлю подарунків вже зараз, щоб зробити це вигідно та з кешбеком. Тож зібрали для вас декілька ідей, що можуть порадувати вашу половинку.
1. Ювелірні вироби - вічна класика. Зроби подарунок з вигодою, отримавши кешбек 25% на картку UnexBank у ювелірних та годинникових магазинах, наприклад:
SOVA, Золотий Вік, Zlato.ua, УкрЗолото, Київський Ювелірний Завод, Gold.ua. 2. Незвичайна дизайнерська річ. У кожного є свої улюблені дизайнери, тож можна порадувати близьких та отримати 5% кешбеку. Універсальний вибір можна знайти на таких сайтах: Всі. Свої, Love&Live. 3. Фітнес-браслет чи смарт-годинник. Кращий варіант для спортсменів та просто активних людей з кешбеком у 3%. 4. Настільна гра для сумісних гучних домашніх вечірок. До речі, придбати їх можна у спеціалізованих магазинах дитячих товарів з кешбеком 5%. 5. Квитки на концерт, в театр або кіно – завжди актуально, навіть якщо на придбання залишилося зовсім мало часу. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
Розпочинаємо весну з добрих новин: нові кешбеки, нові категорії нарахування та ваші бонусні гроші вже чекають. І сьогодні ми нагадуємо, що час обрати кешбек на майбутній місяць. Заплануйте свої витрати, щоб отримати максимальний кешбек в обраній категорії.
Який кешбек можна обрати?
У березні ми пропонуємо витратити гроші на картці на подарунки, розваги та справді весняний настрій. Для цього – обирай собі категорію кешбеку до смаку: • 25% кешбеку в годинникових та ювелірних магазинах – ми залишили цю категорію ще з зимових свят, тому що багато хто скористався нею заради подарунків. Тож може ще є шанс скористатися на 8 березня? • 5% кешбеку в фітнес центрах та спортзалах, а також в магазинах спорттоварів, щоб розпочати активну підготовку до літа та привести себе до ладу. • 3% в салонах краси, мережевих та інтернет магазини косметики, щоб порадувати прекрасних жінок. • 3% кешбеку в квіткових магазинах і салонах флористики, що якнайбільш актуально саме весною. З цим може посперечатися хіба що 1 вересня. • 2 % кешбеку на оплати в ресторанах, кафе і барах.
Як отримати кешбек на свою карту?
Бути власником кредитних карток UnexBank або дебетової карти «UnexSmart» від Юнекс Банк та виконати усього 3 кроки: 1. Обирайте на сайті unexbank.ua категорію кешбеку для свого карткового рахунку. Для цього потрібно лише ввести свій фінансовий номер телефону. 2. Розраховуйтесь на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії. 3. І отримуйте до 500 грн кешбеку. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
Розпочинаємо квітень далеко не з жартів, а з серйозних фактів: отримати кешбек 500 грн можна навіть не дивлячись на карантин. І сьогодні ми нагадуємо, що час обрати кешбек на цей місяць. Тож обирайте категорію з розумом, щоб отримати найбільший бонус за свої витрати.
Які категорії кешбеку у квітні? Деякі речі залишаються незмінними: кава вранці у кав’ярні під домом чи тренування вечором. Тож і категорії кешбеку будуть тобі у нагоді на будь-який випадок життя: • 25% кешбеку в годинникових та ювелірних магазинах, щоб потішити себе на честь весни, • 5% кешбеку в фітнес центрах та спортзалах, а ще - в магазинах спорттоварів, що більш актуально для домашніх тренувань зі спеціальним обладнанням. • 3% в салонах краси, мережевих та інтернет магазини косметики. • 3% кешбеку в квіткових магазинах і салонах флористики, що якнайбільш актуально саме весною. • 2 % кешбеку на оплати в ресторанах, кафе і барах, навіть якщо ви забираєте замовлення з собою.
Як отримати кешбек на свою карту? Бути власником кредитних карток UnexBank або дебетової карти «UnexSmart» від Юнекс Банк та виконати усього 3 кроки: 1. Обирайте на сайті unexbank.ua категорію кешбеку для свого карткового рахунку. Для цього потрібно лише ввести свій фінансовий номер телефону. 2. Розраховуйтесь на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії. 3. І отримуйте до 500 грн кешбеку щомісячно. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
Тепла пора року – саме час, щоб розпочати планувати подорожі, відвідувати ресторани та змінювати імідж. Тож і кешбеки відповідні: • 25% кешбеку на подорожі, а саме: на ваші розрахунки в авіакасах, на бронювання готелів та круїзні лінії; • 5% кешбеку на послуги мережевих служб таксі для тих, хто звик до нього за час локдауну; • 3% кешбеку залишилися незмінними для розрахунків у салонах краси, мережевих та інтернет магазинах косметики; • 2% від чеків у кафе, ресторанах, фастфудах та навіть у службах доставки їжі; • 1% кешбеку на найбажанішу категорію – розрахунки у продуктових супермаркетах, спеціалізованих пивних магазинах та виномаркетах, магазинах солодощів.
Як отримати кешбек на свою карту?
Бути власником кредитних карток UnexBank або дебетової карти «UnexSmart» від Юнекс Банк та виконати усього 3 кроки: 1. Обирайте на сайті unexbank.ua категорію кешбеку для свого карткового рахунку. Для цього потрібно лише ввести свій фінансовий номер телефону. 2. Розраховуйтесь на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії. 3. І отримуйте до 500 грн кешбеку щомісячно. Приєднуйтесь! https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0