Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Додано: Вів 02 бер, 2021 20:47

Розпочинаємо весну з добрих новин: нові кешбеки, нові категорії нарахування та ваші бонусні гроші вже чекають. І сьогодні ми нагадуємо, що час обрати кешбек на майбутній місяць. Заплануйте свої витрати, щоб отримати максимальний кешбек в обраній категорії.Який кешбек можна обрати?У березні ми пропонуємо витратити гроші на картці на подарунки, розваги та справді весняний настрій. Для цього – обирай собі категорію кешбеку до смаку:• 25% кешбеку в годинникових та ювелірних магазинах – ми залишили цю категорію ще з зимових свят, тому що багато хто скористався нею заради подарунків. Тож може ще є шанс скористатися на 8 березня?• 5% кешбеку в фітнес центрах та спортзалах, а також в магазинах спорттоварів, щоб розпочати активну підготовку до літа та привести себе до ладу.• 3% в салонах краси, мережевих та інтернет магазини косметики, щоб порадувати прекрасних жінок.• 3% кешбеку в квіткових магазинах і салонах флористики, що якнайбільш актуально саме весною. З цим може посперечатися хіба що 1 вересня.• 2 % кешбеку на оплати в ресторанах, кафе і барах.Як отримати кешбек на свою карту?Бути власником кредитних карток UnexBank або дебетової карти «UnexSmart» від Юнекс Банк та виконати усього 3 кроки:1. Обирайте на сайті unexbank.ua категорію кешбеку для свого карткового рахунку. Для цього потрібно лише ввести свій фінансовий номер телефону.2. Розраховуйтесь на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії.3. І отримуйте до 500 грн кешбеку.