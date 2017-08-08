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Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Акції від «ЮНЕКС БАНК»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:50

Купуй квіти у вересні – отримуй 25% кешбеку

Відпустка вже позаду, літо завершилося, але це не привід для нудьги! Адже осінь – це не тільки дощі, а ще й безліч яскравих кольорів, що дарує природа.

Розфарбуй життя цієї осені! Купуй квіти та букети з додатковою вигодою, адже у вересні при розрахунку карткою Unex Bank у квіткових крамницях ти отримаєш 25% кешбеку! Все, що для цього потрібно – обрати кешбек у категорії «Флористика».

Ще не встиг підготуватися до навчання? Обирай кешбек у категорії «Канцтовари» на вересень і повертай 5% від витрат за купівлю книжок, товарів для малювання та канцелярського приладдя.

Крім того у вересні ти можеш обрати такі категорії кешбеку:

Продукти - 2% від вартості послуги.
Ресторани, кафе, бари, фастфуд та служби доставки їжі - 3% від вартості послуги.
АЗС - 2% від вартості послуги.
Обирай категорію кешбеку та зроби свою осінь ще яскравішою!
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:22

Новий кешбек у жовтні: до 25% на оплату таксі

Погана погода та дощі не привід залишатися вдома. Адже у жовтні з карткою Unex Bank подорожувати зручно та вигідно.

Обирай кешбек в категорії «Таксі» на жовтень та повертай 25% від коштів, витрачених на поїздки.

Плануєш помилуватися карпатськими краєвидами чи погуляти осінніми вулицями Львову? А може хочеш у подорож на вихідні до Європи? Обирай категорію «Готелі» та отримай кешбек 20%.

Крім того у жовтні ти можеш обрати такі категорії кешбеку:


Кафе та ресторани - 3% від вартості послуги;
АЗС - 2% від вартості послуги;
Продукти - 2% від вартості послуги.

Обирай свій кешбек зараз!
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2311
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
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+ Додати
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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