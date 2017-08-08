Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Розфарбуй життя цієї осені! Купуй квіти та букети з додатковою вигодою, адже у вересні при розрахунку карткою Unex Bank у квіткових крамницях ти отримаєш 25% кешбеку! Все, що для цього потрібно – обрати кешбек у категорії «Флористика».
Ще не встиг підготуватися до навчання? Обирай кешбек у категорії «Канцтовари» на вересень і повертай 5% від витрат за купівлю книжок, товарів для малювання та канцелярського приладдя.
Крім того у вересні ти можеш обрати такі категорії кешбеку:
Продукти - 2% від вартості послуги.
Ресторани, кафе, бари, фастфуд та служби доставки їжі - 3% від вартості послуги.
АЗС - 2% від вартості послуги.
Обирай категорію кешбеку та зроби свою осінь ще яскравішою!