Акції від Юнекс банк

Відпустка вже позаду, літо завершилося, але це не привід для нудьги! Адже осінь – це не тільки дощі, а ще й безліч яскравих кольорів, що дарує природа.
Розфарбуй життя цієї осені! Купуй квіти та букети з додатковою вигодою, адже у вересні при розрахунку карткою Unex Bank у квіткових крамницях ти отримаєш 25% кешбеку! Все, що для цього потрібно – обрати кешбек у категорії «Флористика».
Ще не встиг підготуватися до навчання? Обирай кешбек у категорії «Канцтовари» на вересень і повертай 5% від витрат за купівлю книжок, товарів для малювання та канцелярського приладдя.
Крім того у вересні ти можеш обрати такі категорії кешбеку:
Листопад – місяць приємного шопінгу. Адже саме у цей час більшість магазинів влаштовують розпродажі та оновлюють колекції. Тож якщо в твої планах є оновлення гардеробу або купівля нового телевізору чи смартфону, саме час спланувати покупки.
А з карткою Unex Bank у листопаді ти можеш суттєво збільшити вигоду. Потрібно оновити техніку – обирай кешбек у категорії Електроніка та повертай 15% від витрат на купівлю гаджетів та побутових пристроїв найближчого місяця.
Плануєш оновити зимовий гардероб? Тобі підійде категорія Одяг та взуття, кешбек за якою у листопаді 10%.
Крім того ти можеш обрати такі категорії кешбеку:
Краса та здоров’я – 10% Книги – 25% Продукти – 2%.
Новий рік треба починати без боргів. І Unex Bank подбав, щоб тобі було легше досягти цієї мети!
Презентуємо нову акцію для позичальників, що мають прострочену заборгованість за кредитом або по кредитній картці 60 та більше днів «1000 на перемогу». Щоб взяти участь в акції, потрібно виконати лише одну просту умову: внеси протягом січня щонайменше 1000 грн за твоїм кредитом.
На початку лютого методом жеребкування серед усіх позичальників, що не вносили платіж за кредитом останні 60 днів, банк обере одного переможця, замість якого сплатить обов’язковий щомісячний платіж у лютому.
Акція триває з 1 січня по 31 січня 2023 року. Взяти участь в ній може будь-який позичальник Unex Bank, що не вносив платежі за кредитом або по кредитній картці протягом останніх 60 календарних днів.
З 10.01.2023 по 10.02.2023 платіть карткою Mastercard® на сайті atbmarket.com на суму від 1000 грн, отримайте гарантовано безкоштовну доставку товарів та можливість виграти телевізор, смартфон або приставку.
Як скористатися пропозицією? переходьте на сайт інтернет-магазину АТБ - atbmarket.com; обирайте товари на суму від 1000 грн та вагою до 20 кг; оплачуйте замовлення карткою Mastercard®; отримайте гарантовано безкоштовну доставку* та підтвердіть участь у розіграші телевізора LG, приставки Sony PlayStation 5 або смартфона Samsung Galaxy. *Безкоштовна доставка доступна для замовлень тільки один раз на день.
Детальніше з правилами акції можна ознайомитися за посиланням. У розіграші беруть участь 3 телевізори LG діагоналлю 50 дюймів, 3 ігрові приставки Sony PlayStation 5 Digital Edition 825GB White PS5 та 3 смартфони Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB Black.
Акція діє в інтернет-магазині ТОВ «АТБ-Маркет» з 10.01.2023 р. по 10.02.2023 р. включно на території України, за винятком території проведення ООС, тимчасово окупованої території та територій, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють своїх повноважень через збройну агресію Російської Федерації проти України. https://news.finance.ua/ua/zruchno-kupuy-vyhravay-kruti-hadzhety
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