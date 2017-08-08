RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від «RwS bank»

Акції від «RwS bank»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:48

Предложение для владельцев карточек Mastercard

Фестивальное лето продолжается

Выигрывайте билеты на все дни Atlas Weekend 2019.

Как воспользоваться предложением:

регистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua;
рассчитывайтесь карточкой Mastercard® и накапливайте баллы;
обменивайте 10 баллов на участие в акции;
выигрывайте билеты на все дни Atlas Weekend 2019. Всего будет разыграно 50 пар билетов.

Чем больше раз вы обменяете 10 баллов на участие в акции, тем больше шансы на выигрыш.

Предложение доступно для держателей любых карт Mastercard®, зарегистрированных в программе более.

Детали на bilshe.mastercard.ua

Акция действует с 01.06.19 г.. По 30.06.19 г. Включительно на всей территории Украины, за исключением территории проведения ООС и временно оккупированной территории.
https://rwsbank.com.ua/novosti/predlozh ... t-rws-bank
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 859
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:23

Все начинается с просмотра кино

Регистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua, рассчитывайтесь премиальными картами Mastercard и получите уникальную возможность посетить Одесский международный кинофестиваль 2019.

Как воспользоваться предложением?

Выберите предложение в каталоге, нажав на кнопку «Заказать».

Предложение доступно держателям премиальных карт, зарегистрированных в Программе: Mastercard® Platinum, Mastercard® World Elite и Mastercard® World Black Edition.

Детали на bilshe.mastercard.ua

Акция действует с 05.06.19 г. По 01.07.19 г. включительно на всей территории Украины,
за исключением территории проведения ООС и временно оккупированной территории.

https://rwsbank.com.ua/novosti/vse-nach ... motra-kino
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 859
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від ПриватБанку 1 ... 7, 8, 9
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 16:11
80 17554
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 14:22
Assistant_Portal
Акції від Райффайзен Банк Аваль 1 ... 4, 5, 6
Assistant_Portal » Вів 05 вер, 2017 17:06
51 9456
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 14:21
Assistant_Portal
Акції від банку Форвард 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Чет 10 сер, 2017 17:03
56 13254
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 чер, 2019 10:51
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.