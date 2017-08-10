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Акції від «RwS bank»

Акції від «RwS bank»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:48

Предложение для владельцев карточек Mastercard

Фестивальное лето продолжается

Выигрывайте билеты на все дни Atlas Weekend 2019.

Как воспользоваться предложением:

регистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua;
рассчитывайтесь карточкой Mastercard® и накапливайте баллы;
обменивайте 10 баллов на участие в акции;
выигрывайте билеты на все дни Atlas Weekend 2019. Всего будет разыграно 50 пар билетов.

Чем больше раз вы обменяете 10 баллов на участие в акции, тем больше шансы на выигрыш.

Предложение доступно для держателей любых карт Mastercard®, зарегистрированных в программе более.

Детали на bilshe.mastercard.ua

Акция действует с 01.06.19 г.. По 30.06.19 г. Включительно на всей территории Украины, за исключением территории проведения ООС и временно оккупированной территории.
https://rwsbank.com.ua/novosti/predlozh ... t-rws-bank
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:23

Все начинается с просмотра кино

Регистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua, рассчитывайтесь премиальными картами Mastercard и получите уникальную возможность посетить Одесский международный кинофестиваль 2019.

Как воспользоваться предложением?

Выберите предложение в каталоге, нажав на кнопку «Заказать».

Предложение доступно держателям премиальных карт, зарегистрированных в Программе: Mastercard® Platinum, Mastercard® World Elite и Mastercard® World Black Edition.

Детали на bilshe.mastercard.ua

Акция действует с 05.06.19 г. По 01.07.19 г. включительно на всей территории Украины,
за исключением территории проведения ООС и временно оккупированной территории.

https://rwsbank.com.ua/novosti/vse-nach ... motra-kino
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Повідомлень: 1152
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:42

Акція від Mastercard

Отримайте шанс виграти один з двадцяти Apple iPhone 11 Pro за умови оплати замовлення карткою Mastercard за товари Rozetka.

Умови участі:

1. Обрати товар на сайті або в мобільному додатку інтернет-супермаркету Rozetka за посиланням https://rozetka.com.ua/ua/mastercard/

2. Оплатити замовлення онлайн-карткою Mastercard на суму від 500 грн., використовуючи спеціальний вид оплати під назвою «Оплати Mastercard та вигравай Apple iPhone 11 Pro».

Акція діє з 28 жовтня по 24 листопада на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.

https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/aktsiya-ot-mastercard
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:04

Вигрaвайте iPhone 11 та AirPods

Як отримати шанс виграти iPhone 11 та AirPods?

Здійснюйте від трьох оплат карткою Mastercard на суму від 100 грн кожна на сайті або в мобільному додатку Portmone й щотижня беріть участь у розіграші подарунків, а саме:

однієї з чотирьох пар бездротових навушників Apple AirPods;
одного Apple iPhone 11 64Gb Black.
Акція діє з 14.11.2019 р. по 20.12.2019 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.

Офіційні правила

https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/vyigr ... ot-rwsbank
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:06

Платіть Mastercard за замовлення у Glovo

Розраховуйтеся карткою Mastercard за замовлення у Glovo на суму від 250 грн та щотижня беріть участь у розіграші подарунків, а саме:

одного з дванадцяти смарт-годинників Apple Watch Series 5 40mm;
одного з дванадцяти сертифікатів Glovo номіналом 1000 грн.
А також у фіналі буде розіграно три Apple iPhone 11 Pro Max.

Більше оплат – більше шансів на виграш.

Акція діє з 28.11.2019 р. по 26.12.2019 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.

Офіційні правила

https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/plati ... te-podarki
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Повідомлень: 1152
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:30

Святкова ковзанка з Mastercard

Розраховуйтеся карткою Mastercard від RwSbank та отримуйте 20% знижки на вхід до «Льодової ковзанки» на Контрактовій площі та оренду ковзанів.

Акція діє з 19.12.19 р. по 19.01.20 року на території «Льодової ковзанки» на Контрактовій площі в м. Києві.

https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/prazd ... mastercard
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:09

Купуй онлайн на OLX

Платіть за товари на OLX.UA карткою Mastercard – отримайте кешбек 10 грн із кожної покупки з використанням OLX Доставка.

Умови участі :

1. Бути зареєстрованим користувачем OLX.UA

2. Оплатити замовлення карткою Mastercard, використовуючи послугу OLX Доставка.

Акція діє з 03.02.2020 р. по 16.03.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України.

Офіційні правила

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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:09

Сплачуйте онлайн - вигравайте подарунки!

Платіть онлайн карткою Mastercard від RwSbank через мобільний додаток або сайт novaposhta.ua та беріть участь у розіграші подарунків:

- iPhone 11 на 256 GB;

- сертифікат MAKEUP номіналом 500 грн.



Умови участі:

- завантажте мобільний додаток «Нова Пошта» або завітай на сайт novaposhta.ua;

- оплатіть посилку онлайн карткою Mastercard через мобільний додаток або сайт novaposhta.ua

- зареєструйте переказ шляхом внесення номера електронної накладної (ЕН) у спеціально створену форму на сайті www.online.novaposhta.ua



Акція діє з 14.02.2020 по 14.04.2020 включно на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/plati ... te-podarki
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Повідомлень: 1152
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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