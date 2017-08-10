Акції від «RwS bank»

Выигрывайте билеты на все дни Atlas Weekend 2019.
Как воспользоваться предложением:
регистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua;
рассчитывайтесь карточкой Mastercard® и накапливайте баллы;
обменивайте 10 баллов на участие в акции;
выигрывайте билеты на все дни Atlas Weekend 2019. Всего будет разыграно 50 пар билетов.
Чем больше раз вы обменяете 10 баллов на участие в акции, тем больше шансы на выигрыш.
Предложение доступно для держателей любых карт Mastercard®, зарегистрированных в программе более.
Детали на bilshe.mastercard.ua
Акция действует с 01.06.19 г.. По 30.06.19 г. Включительно на всей территории Украины, за исключением территории проведения ООС и временно оккупированной территории.