Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 20:03

  Hotab написав:_hunter


которая всеравно будет получена позднее


Позднее будет ТА прибыль. Может быль. А недополученная ежегодно ДО этого тоже вернется?
Может и за непоставленный газ по северному потоку все вернется с лихвой?


отдавать свое)


Заработок на снятых санкций не свое?
не буде ніяких компенсацій, про це вже мови не йде в переговорах. І списання кредитів теж не буде після війни. Що їх мішає вже списати?
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 20:05

  Hotab написав:_hunter


которая всеравно будет получена позднее


Позднее будет ТА прибыль. Может быль. А недополученная ежегодно ДО этого тоже вернется?
Может и за непоставленный газ по северному потоку все вернется с лихвой?


отдавать свое)


Заработок на снятых санкций не свое?

>>> А недополученная ежегодно ДО этого тоже вернется?
Естественно: она же не только недополученная - но еще и отложенная. :wink:

>>> Заработок на снятых санкций не свое?
Так санкции и так снимут...
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 20:10

  Hotab написав:ЛАД

Для них это будет означать сильный экономический кризис.


Я не економіст рівня Флаймана , але мені здається що втрати (або недоотримані прибутки) від санкцій лише за кілька років можуть бути навіть вищі від компенсацій Україні. І кацапи це також розуміють .

Я тоже.
Возможно. Но это в случае, если они будут строго соблюдаться. До сих пор это было не совсем так.
Кроме того, думаю, при любом договоре о прекращении огня какие-то санкции будут сняты.
И ещё. Я конечно, не знаю цифр, но если аккуратно посчитать ущерб (а, похоже, наши этим занимаются серьёзно), сумма получится астрономическая. В результате для РФ ситуация будет, что в лоб, что по лбу. и РФ на это не согласится. Налагать такие репарации никто не решится, все хорошо помнят, чем это закончилось в Германии после 1 МВ.
По-моему, такие варианты возможны только в случае военного поражения РФ.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 20:14

_hunter

Естественно: она же не только недополученная - но еще и отложенная.


Європа купить весь недокуплений за роки війни газ? 😅

Так санкции и так снимут...


Чому?


Що їх мішає вже списати?


Є трохи різниця, коли батько дає гроші сину в борг, щоб той працював і розвивався, думаючи як їх повернути , але потім пробачити їх, аніж просто давати постійно зі словами «дарю.. треба буде ще - кажи»))
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 20:18

  Shaman написав:.............
дурника не корчить. я вже вам розповідав, тепер sashaqbl розжував - а ви все не бачите. ви кажете на білий лист паперу чорне, й щасливе обличчя...
..........

Вам и корчить не надо. Уровень инструктора по идеологии не пропьёшь. :)
Простите, но отвечать на всё, что вы написали, скучно. Не буду.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 20:19

  Hotab написав:_hunter

Естественно: она же не только недополученная - но еще и отложенная.


Європа купить весь недокуплений за роки війни газ? 😅

Так санкции и так снимут...


Чому?

>>> Європа купить весь недокуплений за роки війни газ?
Если ВолксВаген окончательно от китайцев не рассыплется - весь-не весь, но да - докупят.

>>> Чому?
Там уже выше написали... Примерно потому же, почему с Белавиа сняли.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 20:20

_hunter

докупят


Щоб що з ним робити?
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 20:34

  Hotab написав:_hunter

докупят


Щоб що з ним робити?

Расширять производство на халявных углеводородах, вестимо.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 20:53

_hunter

Расширять производство на халявных углеводородах, вестимо.


Тобто в 2026 році їм треба буде 4-річна норма газу від Росії? А якщо мир і зняття санкцій в 2027-му, то 5-річна? Такого навіть Флайман не розрахував би.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 20:55

  Hotab написав:_hunter

Расширять производство на халявных углеводородах, вестимо.


Тобто в 2026 році їм треба буде 4-річна норма газу від Росії? А якщо мир і зняття санкцій в 2027-му, то 5-річна?

Чозабред :shock: Достаточно будет с 110%-120% (от 25го года) начать - и разгонять кочегарку потихоньку...
