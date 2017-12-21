За добу курс біткойна впав на 13%. До ранку 22 грудня курс найпопулярнішої криптовалюти опустився до $14 524.
Дивися повний текст Курс біткойна стрімко падає.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:56
Курс біткойна стрімко падає
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курс біткойна стрімко падає.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:56
Прошу нервных не читать дальше мой комментарий:
За последние двое суток стоимость моих вложений в криптовалюты снизилась на 70000 долларов!
P. S. А вам слабо? ;)
Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:04
Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:09
Та пофіг всім, я вам кажу.
Та й сума 70К не така вже й велика враховуючи капітацізацію крипти в 300лярдів.
Думаю багато таких які на 70 мільйонів влетіли.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:09
А вы часом не в Вене 20х годов образование получали?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:14
Спасибо, приятно, что Вы считаете меня образованным человеком.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:15
Просто не каждый способен зафиксировать прибыль. Жадность обычно мешает, люди думают, что процесс роста - бесконечный.
У вас еще есть время).
Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:16
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