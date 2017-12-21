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Курс біткойна стрімко падає

Курс біткойна стрімко падає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:56

Курс біткойна стрімко падає

Пропонуємо до обговорення:
За добу курс біткойна впав на 13%. До ранку 22 грудня курс найпопулярнішої криптовалюти опустився до $14 524.

Дивися повний текст Курс біткойна стрімко падає.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:56

Прошу нервных не читать дальше мой комментарий:
За последние двое суток стоимость моих вложений в криптовалюты снизилась на 70000 долларов!
P. S. А вам слабо? ;)
Ferox
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:01

Ferox
А нам как-то и пофиг :)
siriys
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:04

  siriys написав:Ferox
А нам как-то и пофиг :)

Не лукавьте! Кому пофиг, тот такие новости и комментарии не читает! А тем более не пишет свои комментарии в такие темы. Вот Вы и раскрыли свой интерес к крипте. :D
Ferox
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:09

  Ferox написав:Прошу нервных не читать дальше мой комментарий:
За последние двое суток стоимость моих вложений в криптовалюты снизилась на 70000 долларов!
P. S. А вам слабо? ;)

Та пофіг всім, я вам кажу.
Та й сума 70К не така вже й велика враховуючи капітацізацію крипти в 300лярдів.
Думаю багато таких які на 70 мільйонів влетіли.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:09

  Ferox написав:Не лукавьте! Кому пофиг, тот такие новости и комментарии не читает! А тем более не пишет свои комментарии в такие темы. Вот Вы и раскрыли свой интерес к крипте. :D

А вы часом не в Вене 20х годов образование получали?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:11

Ferox
членами слабо померяться?
PV
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:14

  antonivs3 написав:
  Ferox написав:Не лукавьте! Кому пофиг, тот такие новости и комментарии не читает! А тем более не пишет свои комментарии в такие темы. Вот Вы и раскрыли свой интерес к крипте. :D

А вы часом не в Вене 20х годов образование получали?

Спасибо, приятно, что Вы считаете меня образованным человеком.
Ferox
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:15

  Ferox написав:Прошу нервных не читать дальше мой комментарий:
За последние двое суток стоимость моих вложений в криптовалюты снизилась на 70000 долларов!
P. S. А вам слабо? ;)

Просто не каждый способен зафиксировать прибыль. Жадность обычно мешает, люди думают, что процесс роста - бесконечный.
У вас еще есть время).
LOKY
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:16

  PV написав:Ferox
членами слабо померяться?

А Вы с женщинами действительно имели когда-либо интимные отношения? Я вам, как человек опытный, скажу, что не в размере дело, вот повзрослеете и узнаете :mrgreen:
Ferox
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