Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 22.12.17 Итоги: Мировой фондовый рынок 22.12.17 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:24 Итоги: Мировой фондовый рынок 22.12.17 США



В четверг фондовые индексы США закрылись с ростом. Последние экономические данные, которые указывали на небольшое замедление от сильных предыдущих данных, поддерживали рынок.



Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 55,64 пункта, или 0,2%, до 24 782,29, снизившись от своих максимумы. Индекс S&P500 прибавил 5,32 пункта, или 0,2%, до 2 854,57. Индекс Nasdaq Composite увеличился на 4,4 пункта до 6 965,35, прибавив менее 0,1%.



Прибыль позволила индексам предотвратить трехдневную проигрышную полосу, оставив Dow и S & P на трассе на пятую прямую положительную неделю.



Энергетический сектор был лидером роста дня, прибавив 2,1%. Акции Hess Corp. подскочили на 5,3%, в то время как акции Marathon Oil Corp. увеличилось на 4,5%. Акции Chevron Corp. подорожали 3,3%.



Финансовый сектор также были сильным, прибавив 0,9%. Акции Goldman Sachs Group Inc. выросли на 2,3%, акции JPMorgan Chase & Co. прибавили 1,6%.



Объем торгов в преддверии католического Рождества не слишком велик. Инвесторы также обратили внимание на внутреннюю статистику, оказавшуюся хуже прогнозов и сдержавшую рост индексов.



Днем ранее конгресс США окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе, которая предусматривает снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Теперь документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.



Между тем, Минторг США сообщил, что реальный рост ВВП США в III квартале 2017 года - согласно третьей, окончательной, оценке - составил 3,2% в годовом выражении. Эксперты ожидали, что показатель составит 3,3%.



Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 декабря, выросло на 20 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 245 тысяч. При этом ожидался рост только на 6 тысяч с показателя предыдущей недели - до 231 тысячи.



Конгресс в среду дал окончательное одобрение налогового законопроекта, оставив только президенту Дональду Трампу подписать законопроект. Аналитики Morgan Stanley недавно предупредили, что официальное принятие законопроекта может показать краткосрочный максимум для рынка.



Среди многих функций законопроекта сокращение ставки корпоративного налога с 35% до 21%, что, как ожидается, даст компаниям США стимул роста.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,23% до 24 782,29 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил по сравнению с уровнем предыдущего закрытия 0,20% и составил 2 684,57 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 0,06% до 6 965,36 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в четверг ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок вырос, испанский рынок вырос перед появлением результатов выборов в Каталонии.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,60%, лидерами роста стали нефтегазовый сектор и сектор компаний основных материалов. Единственный снизившийся сектор - энергетика и коммунальное хозяйство. Индекс вырос после двух сессий снижения.



Пара евро-доллар мало изменилась — $1,1867 по сравнению с $1,1873 в конце среды.

Испанский индекс восстановился после снижения в начале сессии и показал первый рост за три сессии. Инвесторы ожидают результатов выборов в Каталонии. По опросам явного победителя — партий-сторонников и противников независимости - не видно.



Европейский рынок снижался в начале дня, аналитики связывали это с «продажей факта» после «роста на слухах» до принятия республиканского законопроекта по налогам конгрессом США. Помимо прочего, он сокращает ставку корпоративного налога с 35% до 21%.



Экономические новости: Индекс уверенности в промышленности Франции в декабре снизился до 112 с 113 в ноябре, что соответствовало ожиданиям. Несмотря на небольшое снижение, индекс уверенности бизнеса остаётся выше долгосрочной средней индикатора 100. Индекс настроения потребителей от GfK снизился в декабре до минимального значения с декабря 2013 г., так как инфляция уменьшила реальные доходы домохозяйств.



Британская экономика в этом году замедлилась, управляющий директор МВФ Кристин Лагард в среду заявила, что вероятно рост экономики в следующем году составил 1,5%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,60%, лидерами роста стали нефтегазовый сектор и сектор компаний основных материалов. Единственный снизившийся сектор - энергетика и коммунальное хозяйство. Индекс вырос после двух сессий снижения.



Британский FTSE 100 повысился на 1,05% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 603,98 пункта, достигнут рекордный уровень закрытия.



Немецкий DAX поднялся на 0,31%, до 13 109,74 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,62% — на отметке 5 385,97 пункта.



Азия



Фондовые площадки Азии завершили торги пятницы преимущественно положительной динамикой ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,16% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 902,76 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,72%, до 29 578,01, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite понизился на 0,09%, до 3 297,06 пункта.



Сингапурский Straits Times Index повысился на 0,09% и завершил сессию на отметке 3 385,71 пункта.



Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,44%, до 2 440,54 пункта.



Эксперты считают, что в 2017 году на азиатских рынках присутствовали в целом оптимистичные настроения, и такая тенденция продолжится и после праздников. В преддверии Рождества объемы торгов небольшие.



В следующий понедельник многие биржи АТР будут закрыты в связи с праздником, в частности - биржи Гонконга, Австралии и Южной Кореи.



Некоторую поддержку азиатским биржам оказали новости из США. В среду конгресс страны окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе, которая предусматривает снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Теперь документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.



Сдерживают рост индексов сообщения о результатах досрочных выборов в парламент Каталонии.



После подсчета 99,3% голосов партии, выступающие за независимость Каталонии, обеспечивают себе абсолютное большинство в парламенте автономного сообщества. Несмотря на то, что первое место на выборах пока удерживает выступающая против независимости центристская партия «Граждане» с 37 мандатами, трем сепаратистским партиям «Вместе за Каталонию», «Левым республиканцам Каталонии» и «Кандидатуре народного единства» удается получить 70 мандатов из 135.



По мнению аналитика Oanda Стивена Иннеса, дальнейшая покупка на биржах Азии будет ограничена, поскольку немногие участники рынка хотят открывать позиции в праздники, учитывая при этом риск результатов выборов, способствующих новому испанскому кризису.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС на закрытии торгов в четверг снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 0,46% - до 2093,38 пункта, а РТС - на 0,21%, до 1126,97 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,1% - до $64,52 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 1,06%, «АЛРОСы» — на 0,95%, Московской биржи — на 2,55%, «Газпрома» — на 0,6%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,2%.



Российский фондовый рынок в четверг остался в зоне коррекции. Все выглядит довольно ожидаемо: без собственных поводов для активности рынок сползает вниз. Индекс МосБиржи ушел под отметку в 2 100 пунктов. Ближайшая интересная продавцам поддержка расположена на уровне 2 075 пунктов, но до нее тоже еще нужно отступить. Этим, вероятно, рынок РФ займется в пятницу. Индекс РТС проторгуется около 1 120 пунктов.



В пятницу при сохранении тренда индекс Мосбиржи испытает на прочность 2080 пунктов, а индекс РТС упадет к 1117 пунктам при падении рубля на 0,3% по отношению к доллару перед данными по буровым установкам и потребительским расходам в Соединенных Штатах Америки.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 21 декабря, повысился на 0,23 пункта или на 0,07%, оказавшись на отметке 310,76 пунктов.



Объем торгов за день составил 641,2 млн. грн., акциями наторговали 0,36 млн. грн.



Как сообщалось в среду 20 декабря, ПФТС-индекс повысился на 0,72 пункта или на 0,23%, оказавшись на отметке 310,53 пунктов.



С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 45,61 пунктов или на 17,20% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.



За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 декабря, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром торгуются без единой динамики, снижение бирж США оказывает давление на индексы региона, в то время как рынки Китая растут, отыгрывая итоги трехдневной Центральной рабочей экономической конференции, прошедшей в Пекине.



По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,48% - до 3303,29 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1901,93 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,49% - до 29378,7 пункта, южнокорейский KOSPI - опускался на 1,39%, до 2437,94 пункта.



Сингапурский Straits Times Index просел на 0,14% до 3 390,25.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,23% - до 6061,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,06%, до 22877,25 пункта.



Биржи Китая растут, трейдеры отыгрывают итоги Центральной рабочей экономической конференции в Пекине - главного экономического мероприятия Китая. Она прошла в закрытом режиме, в ней участвовали высокопоставленные чиновники, в том числе члены ЦК Компартии Китая, представители минфина, министерства коммерции и других профильных ведомств. Это первое столь крупное внутреннее экономическое мероприятие после прошедшего в октябре 19-го съезда КПК. В ходе конференции руководство страны и ведущие экономисты подвели итоги экономических достижений страны за последние пять лет и наметили планы в этой области на следующий год.



Согласно принятому итоговому заявлению, текст которого приводило агентство Синьхуа, в следующем году все системообразущие финансовые риски должны быть предотвращены. Такие приоритеты высшего руководства означают, в сущности, то, что оно хочет повысить качество роста экономики и снизить ее волатильность, считает глава исследовательского и стратегического отдела HSBC Qianhai Securities Стивен Сунь.



Остальные крупные биржи региона снижаются на пессимизме американских торговых площадок накануне. Инвесторы оценивали итоги очередного голосования по налоговому законопроекту США. В среду обе палаты конгресса одобрили законопроект, теперь документ поступит на подпись президенту страны Дональду Трампу. Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%.



По мысли авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом. Но, по различным подсчетам, снижение налогов вызовет дополнительный дефицит федерального бюджета США на сумму до $1,5 триллиона в ближайшие десять лет.



Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в четверг.

Трейдеры оценивают итоги заседания Банка Японии, а также прошедшей в Китае крупной экономической конференции.



Японский Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,1%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, южнокорейский KOSPI упал на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.



Банк Японии на последнем заседании в 2017 году сохранил все параметры денежно-кредитной политики и не дал никаких сигналов о том, когда он намерен сворачивать массированную поддержку экономики.

Вместе с тем в заявлении по итогам заседания 20-21 декабря улучшена оценка некоторых сегментов японской экономики.



Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии была оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1%, говорится в документе. Оба решения совпали с прогнозами экспертов.

Японский ЦБ также оставил без изменения объем программы выкупа активов - на уровне около ¥80 трлн. ($705 млрд.) в год.



Котировки акций японских банков и ритейлеров снизились в четверг, при этом подъем цен бумаг автопроизводителей и строительных компаний ограничил падение рынка.



Стоимость акций Sumitomo Mitsui Financial опустилась на 1,3%, Mitsubishi UFJ Financial - на 0,6%, FamilyMart UNY - на 2,5%.

Бумаги Toyota подорожали на 0,5%, Subaru - на 0,9%, Denso, производителя электронных автокомпонентов - на 2,4%.



Гонконгский рынок акций поднялся в четверг вслед за котировками акций страховых компаний.



Капитализация Ping An Insurance Group увеличилась на 2,8%, China Life Insurance - на 1,4%.



Акции Tsingtao Brewery подешевели на 6,4% на информации, что Asahi Group Holdings продала 20%-ную долю в китайской пивоваренной компании за $914 млн.

Центральная экономическая рабочая конференция в Китае, проходившая в период с 18 по 20 декабря, показала, что приоритетом властей КНР является предотвращение системных рисков, «особенно в финансовом секторе», отметил аналитик HSBC Qianhai Securities Стивен Сан. «По существу, они хотят, чтобы экономический рост стал более качественным при сокращении уязвимости экономики», - сказал эксперт.



Власти КНР подтвердили в ходе прошедшей конференции, что монетарная политика в стране будет «разумной и нейтральной» в следующем году при ослаблении фокуса на сокращении долговой нагрузки.



«Хотя китайские власти выборочно ужесточали кредитные условия, например, доступ к ипотеке, появились опасения, что рост ВВП может значительно замедлиться при существенном ослаблении объемов кредитования», - цитирует таково мнение Брендана Ахерна, главного инвестиционного директора компании KraneShares, предлагающей инвесторам ETF, ориентированные на Китай.



Падению южнокорейского фондового рынка в четверг способствовало снижение котировок акций технологических компаний. Бумаги Samsung Electronics подешевели по итогам торгов на 1,7%, SK Hynix - на 3,9%.



Несмотря на существенный подъем глобальных фондовых рынков в этом году, эксперты ожидают продолжения ралли.

Так, рассчитываемый Citigroup Inc. индекс неприятия риска, учитывающий целый ряд показателей разных классов активов, упал до минимального уровня более чем за три года.



Тем временем эксперты Goldman Sachs Asset Management прогнозируют «значительные риски» в 2018 году, в том числе ужесточение кредитно-денежной политики и перспективы замедления глобального роста, однако по-прежнему ожидают роста фондовых рынков до новых рекордов.



События в Австралии, где не менее 19 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Мельбурна, не оказала влияния на тамошний фондовый рынок.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.40 Киева вырос на 0,23% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 542,48 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,09% и был равен 13 057,88 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,07%, находился на отметке 5 349,07 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в четверг вновь изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,21% - до 1322,11 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,07% - до 310,76 пункта.



Объем торгов на УБ составил 14,1 млн. грн., в том числе акциями - 8,9 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 641,2 млн. грн., в том числе акциями - 0,36 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Центрэнерго (+0,68%) и Мотор Сичи (+0,08%).

Снизились в цене акции Укрнафты (-0,63%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,07%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,35%) и Мотор Сичи (+0,91%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,69% - до 497,07 пункта при объеме торгов 5,8 млн. злотых (44,08 млн. грн.).



В «индексной корзине» выросли в цене акции агрохолдинга ИМК (+2,56%), KSG Agro (+2,17%) и «Агротона» (+2,05%).

Подешевели акции «Кернела» (-1,28%), «Овостара» (-1,08%) и «Астарты» (-0,95%).



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут в преддверии рождественских праздников, однако объем торгов снижен.



По состоянию на 06.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11% - до 3303,81 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,07%, до 1906,34 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,26% - до 29444,78 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2435,5 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,17% - до 6070,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,02%, до 22870,7 пункта.



Эксперты считают, что в 2017 году на азиатских рынках присутствовали в целом оптимистичные настроения, и такая тенденция продолжится и после праздников. В преддверии Рождества объемы торгов небольшие.



В следующий понедельник многие биржи АТР будут закрыты в связи с праздником, в частности - биржи Гонконга, Австралии и Южной Кореи.



Некоторую поддержку азиатским биржам оказали новости из США. В среду конгресс страны окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе, которая предусматривает снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Теперь документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.



Сдерживают рост индексов сообщения о результатах досрочных выборов в парламент Каталонии.



После подсчета 99,3% голосов партии, выступающие за независимость Каталонии, обеспечивают себе абсолютное большинство в парламенте автономного сообщества. Несмотря на то, что первое место на выборах пока удерживает выступающая против независимости центристская партия «Граждане» с 37 мандатами, трем сепаратистским партиям «Вместе за Каталонию», «Левым республиканцам Каталонии» и «Кандидатуре народного единства» удается получить 70 мандатов из 135.



По мнению аналитика Oanda Стивена Иннеса, дальнейшая покупка на биржах Азии будет ограничена, поскольку немногие участники рынка хотят открывать позиции в праздники, учитывая при этом риск результатов выборов, способствующих новому испанскому кризису.



Во-вторых, фондовые площадки Азии завершили торги пятницы преимущественно положительной динамикой ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,16% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 902,76 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,72%, до 29 578,01, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite понизился на 0,09%, до 3 297,06 пункта.



Сингапурский Straits Times Index повысился на 0,09% и завершил сессию на отметке 3 385,71 пункта.



Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,44%, до 2 440,54 пункта.



Эксперты считают, что в 2017 году на азиатских рынках присутствовали в целом оптимистичные настроения, и такая тенденция продолжится и после праздников. В преддверии Рождества объемы торгов небольшие.



В следующий понедельник многие биржи АТР будут закрыты в связи с праздником, в частности - биржи Гонконга, Австралии и Южной Кореи.



Некоторую поддержку азиатским биржам оказали новости из США. В среду конгресс страны окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе, которая предусматривает снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Теперь документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.



Сдерживают рост индексов сообщения о результатах досрочных выборов в парламент Каталонии.



После подсчета 99,3% голосов партии, выступающие за независимость Каталонии, обеспечивают себе абсолютное большинство в парламенте автономного сообщества. Несмотря на то, что первое место на выборах пока удерживает выступающая против независимости центристская партия «Граждане» с 37 мандатами, трем сепаратистским партиям «Вместе за Каталонию», «Левым республиканцам Каталонии» и «Кандидатуре народного единства» удается получить 70 мандатов из 135.



По мнению аналитика Oanda Стивена Иннеса, дальнейшая покупка на биржах Азии будет ограничена, поскольку немногие участники рынка хотят открывать позиции в праздники, учитывая при этом риск результатов выборов, способствующих новому испанскому кризису.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.20 Киева вырос на 0,06% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 608,32 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,16% и был равен 13 088,17 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,14%, находился на отметке 5 378,38 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , В четверг фондовые индексы США закрылись с ростом. Последние экономические данные, которые указывали на небольшое замедление от сильных предыдущих данных, поддерживали рынок.Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 55,64 пункта, или 0,2%, до 24 782,29, снизившись от своих максимумы. Индекс S&P500 прибавил 5,32 пункта, или 0,2%, до 2 854,57. Индекс Nasdaq Composite увеличился на 4,4 пункта до 6 965,35, прибавив менее 0,1%.Прибыль позволила индексам предотвратить трехдневную проигрышную полосу, оставив Dow и S & P на трассе на пятую прямую положительную неделю.Энергетический сектор был лидером роста дня, прибавив 2,1%. Акции Hess Corp. подскочили на 5,3%, в то время как акции Marathon Oil Corp. увеличилось на 4,5%. Акции Chevron Corp. подорожали 3,3%.Финансовый сектор также были сильным, прибавив 0,9%. Акции Goldman Sachs Group Inc. выросли на 2,3%, акции JPMorgan Chase & Co. прибавили 1,6%.Объем торгов в преддверии католического Рождества не слишком велик. Инвесторы также обратили внимание на внутреннюю статистику, оказавшуюся хуже прогнозов и сдержавшую рост индексов.Днем ранее конгресс США окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе, которая предусматривает снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Теперь документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.Между тем, Минторг США сообщил, что реальный рост ВВП США в III квартале 2017 года - согласно третьей, окончательной, оценке - составил 3,2% в годовом выражении. Эксперты ожидали, что показатель составит 3,3%.Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 декабря, выросло на 20 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 245 тысяч. При этом ожидался рост только на 6 тысяч с показателя предыдущей недели - до 231 тысячи.Конгресс в среду дал окончательное одобрение налогового законопроекта, оставив только президенту Дональду Трампу подписать законопроект. Аналитики Morgan Stanley недавно предупредили, что официальное принятие законопроекта может показать краткосрочный максимум для рынка.Среди многих функций законопроекта сокращение ставки корпоративного налога с 35% до 21%, что, как ожидается, даст компаниям США стимул роста.Фондовые торги в Европе завершились в четверг ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок вырос, испанский рынок вырос перед появлением результатов выборов в Каталонии.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,60%, лидерами роста стали нефтегазовый сектор и сектор компаний основных материалов. Единственный снизившийся сектор - энергетика и коммунальное хозяйство. Индекс вырос после двух сессий снижения.Пара евро-доллар мало изменилась — $1,1867 по сравнению с $1,1873 в конце среды.Испанский индекс восстановился после снижения в начале сессии и показал первый рост за три сессии. Инвесторы ожидают результатов выборов в Каталонии. По опросам явного победителя — партий-сторонников и противников независимости - не видно.Европейский рынок снижался в начале дня, аналитики связывали это с «продажей факта» после «роста на слухах» до принятия республиканского законопроекта по налогам конгрессом США. Помимо прочего, он сокращает ставку корпоративного налога с 35% до 21%.Экономические новости: Индекс уверенности в промышленности Франции в декабре снизился до 112 с 113 в ноябре, что соответствовало ожиданиям. Несмотря на небольшое снижение, индекс уверенности бизнеса остаётся выше долгосрочной средней индикатора 100. Индекс настроения потребителей от GfK снизился в декабре до минимального значения с декабря 2013 г., так как инфляция уменьшила реальные доходы домохозяйств.Британская экономика в этом году замедлилась, управляющий директор МВФ Кристин Лагард в среду заявила, что вероятно рост экономики в следующем году составил 1,5%.АзияФондовые площадки Азии завершили торги пятницы преимущественно положительной динамикой ключевых индикаторов.Эксперты считают, что в 2017 году на азиатских рынках присутствовали в целом оптимистичные настроения, и такая тенденция продолжится и после праздников. В преддверии Рождества объемы торгов небольшие.В следующий понедельник многие биржи АТР будут закрыты в связи с праздником, в частности - биржи Гонконга, Австралии и Южной Кореи.Некоторую поддержку азиатским биржам оказали новости из США. В среду конгресс страны окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе, которая предусматривает снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Теперь документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.Сдерживают рост индексов сообщения о результатах досрочных выборов в парламент Каталонии.После подсчета 99,3% голосов партии, выступающие за независимость Каталонии, обеспечивают себе абсолютное большинство в парламенте автономного сообщества. Несмотря на то, что первое место на выборах пока удерживает выступающая против независимости центристская партия «Граждане» с 37 мандатами, трем сепаратистским партиям «Вместе за Каталонию», «Левым республиканцам Каталонии» и «Кандидатуре народного единства» удается получить 70 мандатов из 135.По мнению аналитика Oanda Стивена Иннеса, дальнейшая покупка на биржах Азии будет ограничена, поскольку немногие участники рынка хотят открывать позиции в праздники, учитывая при этом риск результатов выборов, способствующих новому испанскому кризису.Бумаги Сбербанка подешевели на 1,06%, «АЛРОСы» — на 0,95%, Московской биржи — на 2,55%, «Газпрома» — на 0,6%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,2%.Российский фондовый рынок в четверг остался в зоне коррекции. Все выглядит довольно ожидаемо: без собственных поводов для активности рынок сползает вниз. Индекс МосБиржи ушел под отметку в 2 100 пунктов. Ближайшая интересная продавцам поддержка расположена на уровне 2 075 пунктов, но до нее тоже еще нужно отступить. Этим, вероятно, рынок РФ займется в пятницу. Индекс РТС проторгуется около 1 120 пунктов.В пятницу при сохранении тренда индекс Мосбиржи испытает на прочность 2080 пунктов, а индекс РТС упадет к 1117 пунктам при падении рубля на 0,3% по отношению к доллару перед данными по буровым установкам и потребительским расходам в Соединенных Штатах Америки.Как сообщалось в среду 20 декабря, ПФТС-индекс повысился на 0,72 пункта или на 0,23%, оказавшись на отметке 310,53 пунктов.С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 45,61 пунктов или на 17,20% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 декабря, сессия в ПФТС.К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 60325 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3537 раз. Подякували: 6798 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Irina555 Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 21.12.17

дядя Caша » Чет 21 гру, 2017 13:46 0 99

дядя Caша Чет 21 гру, 2017 13:46 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.12.17

дядя Caша » Сер 20 гру, 2017 13:32 0 111

дядя Caша Сер 20 гру, 2017 13:32 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.12.17

дядя Caша » Вів 19 гру, 2017 13:16 0 105

дядя Caша Вів 19 гру, 2017 13:16 реклама