Додано: Вів 26 гру, 2017 13:18 Итоги: Мировой фондовый рынок 26.12.17 США



Американские фондовые индексы в пятницу показали отрицательную динамику.

В пятницу фондовые индексы США закрылись в «красной зоне» перед длинными выходными на тонком рынке.



Были отыграны последние экономические данные, которые указывали на небольшое замедление от сильных предыдущих данных, поддерживали коррекцию.



Прибыль позволила индексам предотвратить изрядное падение.



Энергетический сектор был лидером снижения дня, потеряв 0,9%. Акции Hess Corp. понизились на 1,3%, в то время как акции Marathon Oil Corp. Потеряли 1,0%.



Финансовый сектор также были слабым, потеряв 0,5%. Акции Goldman Sachs Group Inc. понизились на 0,3%, акции JPMorgan Chase & Co. потеряли 0,6%.



Объем торгов в преддверии католического Рождества низкий. Инвесторы также обратили внимание на внутреннюю статистику, оказавшуюся хуже прогнозов и сдержавшую рост индексов.



Двумя днями ранее конгресс США окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе, которая предусматривает снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Теперь документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.



Между тем, Минторг США сообщил, что реальный рост ВВП США в III квартале 2017 года - согласно третьей, окончательной, оценке - составил 3,2% в годовом выражении. Эксперты ожидали, что показатель составит 3,3%.



Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 декабря, выросло на 20 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 245 тысяч. При этом ожидался рост только на 6 тысяч с показателя предыдущей недели - до 231 тысячи.



Конгресс в среду дал окончательное одобрение налогового законопроекта, оставив только президенту Дональду Трампу подписать законопроект, что он и сделал.



Аналитики Morgan Stanley недавно предупредили, что официальное принятие законопроекта может показать краткосрочный максимум для рынка.



Среди многих функций законопроекта сокращение ставки корпоративного налога с 35% до 21%, что, как ожидается, даст компаниям США стимул роста.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 0,05% и составил 2 683,34 пункта.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,11% до 24 754,06 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq уменьшился на 0,08% до 6 959,96 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в пятницу падением ключевых индикаторов.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 просел на 0,60%, лидерами снижения стали нефтегазовый сектор и сектор компаний основных материалов.



Пара евро-доллар мало потеряла в цене — $1,1851 по сравнению с $1,1872 в конце четверга.



Испанский индекс обвалился на 1,1%, реагируя на результаты выборов в Каталонии.



Европейский рынок снижался в начале дня, аналитики связывали это с «продажей факта» после «роста на слухах» до принятия республиканского законопроекта по налогам конгрессом США. Помимо прочего, он сокращает ставку корпоративного налога с 35% до 21%.



Экономические новости: Экономика Великобритании росла, но темпы снизились. Позитивный вклад дали расходы потребителей и более сильный, чем ожидалось, рост инвестиций компаний. Национальное бюро статистики сообщило, что ВВП Великобритании в III квартале по сравнению со II кварталом вырос на 0,4% и 1,6% г/г. Внешняя торговля не внесла вклада, падение импорта компенсировало поддержанный ослаблением фунта рост экспорта. На этой неделе МВФ опубликовал прогноз, согласно которому рост экономики Великобритании замедлится из-за ослабления расходов потребителей и слабого роста производительности. Отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса Великобритании в III квартале сократилось благодаря ускорению роста доходов от британских активов за рубежом.



Британская экономика в этом году замедлилась, управляющий директор МВФ Кристин Лагард в среду заявила, что вероятно рост экономики в следующем году составил 1,5%.



Британский FTSE 100 потерял 0,15% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 592,66 пункта.



Немецкий DAX опустился на 0,28% до 13 072,79 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,39% — на отметке 5 364,72 пунктов.



Азия



Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в «минусе» торги во вторник.



Биржи Гонконга, Австралии, Новой Зеландии, Индонезии и Филиппин были закрыты в связи с продолжением рождественских праздников, и в целом на азиатских фондовых рынках наблюдалась пониженная активность торгов.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился во вторник на 0,2%.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, более широкий индекс Topix - на 0,3%.



Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,8%, индийский BSE Sensex опустился на 0,1%.



Как стало известно во вторник, безработица в Японии снизилась в ноябре до 2,7% с 2,8% месяцем ранее, хотя эксперты в целом не ожидали изменения показателя.

Потребительские цены в стране выросли на 0,6% в прошлом месяце в годовом выражении после роста всего на 0,2% в октябре. Показатель без учета цен на свежие продукты питания (основной индикатор инфляции для Банка Японии) увеличился на 0,9% после роста на 0,8% в октябре.



Также на текущей неделе инвесторы ждут статданных о росте ВВП Вьетнама. Ожидается, что в текущем году экономика страны вырастет примерно на 6%.

В четверг существенно выросли акции японских операторов крупных торговых сетей, включая Takashimaya Co. и Isetan Mitsukoshi (+3,8% и +2,2% соответственно) на ожиданиях сильных продаж в праздничный период.



Тем временем снизилась цена бумаг компаний высокотехнологичного сектора, в том числе Sony (-0,9%) и Keyence Corp. (-0,7%).



Акции Samsung упали в цене на 3%. С начала месяца стоимость бумаг компании рухнула на 13% после того, как аналитики Morgan Stanley ухудшили их оценку из-за опасений по поводу цен на микрочипы памяти.



Капитализация тайваньских компаний-партнеров Apple уменьшилась во вторник. Котировки акций Taiwan Semiconductor снизились на 1,1%, Foxconn - на 1%.



Инвесторы вносят коррективы в свои портфели в преддверии нового года, многие продают акции крупных компаний и инвестируют средства в бумаги мелких предприятий.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС на закрытии торгов в понедельник выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,1% - до 2105,06 пункта, а РТС - на 0,73%, до 1143,94 пункта.

Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,1% и составил 2 105,06 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,73%, до 1 143,94 пункта.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,89%. Акции «АЛРОСы» уменьшились в цене на 0,04%, Московской биржи — на 0,07%, «Газпрома» — на 0,16%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,73%.



«Во вторник индекс Мосбиржи может вырасти до 2125,5 пункта, и индекс РТС - до 1155 пунктов, при стабильности рубля от повышения цен на нефть», - тешат себя иллюзиями профильные аналитики РФ.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 22 декабря, повысился на 1,16 пункта или на 0,37%, оказавшись на отметке 311,92 пунктов.



Объем торгов за день составил 219,1 млн. грн., акциями наторговали 0,37 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 21 декабря, ПФТС-индекс повысился на 0,23 пункта или на 0,07%, оказавшись на отметке 310,76 пунктов.



С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 46,77 пунктов или на 17,64% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.



За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 22 декабря, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут в преддверии рождественских праздников, однако объем торгов снижен.



По состоянию на 06.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11% - до 3303,81 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,07%, до 1906,34 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,26% - до 29444,78 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2435,5 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,17% - до 6070,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,02%, до 22870,7 пункта.



Эксперты считают, что в 2017 году на азиатских рынках присутствовали в целом оптимистичные настроения, и такая тенденция продолжится и после праздников. В преддверии Рождества объемы торгов небольшие.



В следующий понедельник многие биржи АТР будут закрыты в связи с праздником, в частности - биржи Гонконга, Австралии и Южной Кореи.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.20 Киева вырос на 0,06% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 608,32 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,16% и был равен 13 088,17 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,14%, находился на отметке 5 378,38 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,16% - до 1337,51 пункта, индекс ПФТС - на 0,37%, до 311,92 пункта.



Объем торгов на УБ составил 309,17 млн. грн., в том числе акциями 8,8 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 219,1 млн. грн., в том числе акциями - 0,37 млн. грн.



Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Мотор Сичи (+2,25%), Центрэнерго (+1,15%) и Укрнафты (+0,81%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+1,56%) и Центрэнерго (+0,58%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,95% - до 492,34 пункта при объеме торгов 16,4 млн. злотых (124,6 млн. грн.).



В «индексной корзине» больше всех подешевели бумаги «Агротона» (-4,02%), «Овостара» (-2,73%) и «Астарты» (-1,88%).

Подорожали акции KSG Agro (+5,32%) и агрохолдинга ИМК (+0,48%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 18 – 22 декабря ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 307,25 к отметке 311,92 пунктов, прибавив 4,67 пункта или 1,52%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,75

млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 11 – 15 декабря ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 303,87 к отметке 307,25 пунктов, прибавив 3,38 пункта или 1,11%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 7,93

млн. грн.



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются разнонаправленно, японский Nikkei коррекционно снижается на торгах после достижения 26-летнего максимума на закрытии в понедельник.



По состоянию на 07.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,21% - до 3287,32 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снижался на 0,12%, до 1881,65 пункта.



Корейский KOSPI увеличивался на 0,08%, до 2442,54 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,22%, до 22887,71 пункта.



Сингапурский Straits Times Index просел на 0,39% до 3 372,1 пунктов.



Биржи Гонконга закрыты во вторник в связи с рождественскими праздниками. Австралийские биржи также закрыты на «День подарков», отмечаемый в Великобритании и странах Британского содружества наций. По итогам торгов пятницы, 22 декабря, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,72%, до 29578,01 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,15%, до 6069,7 пункта.



В понедельник японские биржи закрылись максимумом за 26 лет в 22939,18 пункта, по данным издания The Wall Street Journal. По словам аналитиков, во вторник биржи торговались в узком диапазоне из-за отсутствия иностранных инвесторов в связи с рождественскими праздниками.



Однако, по словам стратега Okasan Securities Йошинори Огава, японские биржи в 2018 году будут менять динамику, так как их рост в сентябре и ноябре текущего года была во многом связан с избыточной ликвидностью на рынках. Теперь аналитики ожидают ужесточения монетарной политики Центрального банка Японии вслед за мировыми центробанками.



Кроме того, на динамику в дальнейшем может повлиять статистика по инфляции и рынку труда в стране. Готовая инфляция в ноябре ускорилась на 0,6% против прогноза в 0,5%, при этом базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в ноябре выросли на 0,9% против ожиданий роста в 0,8%. Безработица в ноябре снизилась до минимума за 24 года в 2,7%.



