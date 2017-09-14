Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:51
UA написав:
Коли з'явилися новина про обшук у Франції у колишнього генпрокурора України, у інформованих людей виникло питання - а в якого саме?
Вони всі (крім Луцика) мешкають у Франції.
По стопам Пилипа Орлика
fox767676
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:53
бангладеш между прочим самая восточная ветка индоевропейцев
Билецкий возражать не будет
fox767676
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:54
fox767676 написав:
Коли з'явилися новина про обшук у Франції у колишнього генпрокурора України, у інформованих людей виникло питання - а в якого саме?
Вони всі (крім Луцика) мешкають у Франції.
По стопам Пилипа Орлика
Тобто під Парижем з'явиться аеропорт Піські?
UA
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:55
UA написав:
Коли з'явилися новина про обшук у Франції у колишнього генпрокурора України, у інформованих людей виникло питання - а в якого саме?
Вони всі (крім Луцика) мешкають у Франції.
По стопам Пилипа Орлика
Тобто під Парижем з'явиться аеропорт Піські?
Сент-Піскуі
fox767676
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:58
SATAN написав:
Не видишь уровни? Не знаешь, как вычислить вероятность?
Спрос на плиточников в Киеве - зашкаливает! "Тебе"- туда![/i]
Кому нужен плиточник, который не видит уровни? 😎
Сибарит
Форумчанин року
Додано: Вів 23 гру, 2025 20:01
Наш Западный мир рушится
А Украина периферия Западного мира который рушится Живите теперь с этим
fox767676
Додано: Вів 23 гру, 2025 20:02
SATAN написав: fox767676 такие как вы максимум на что способны - проехаться на бычьем тренде
Вы не в теме.
на "бычьем тренде" катаются Инвесторы.
Проптрейдеру пох, куда и как, важна волатильность, остальное - мастерство и опыт.
Купит и ждать 5 лет, это вот именно о Инвесторах!
Там ветка о Битке, глянул... смеюсь.
Народ обсуждает, стоит ли покупать биткоин.
Можно! Покупать, продавать!
А если тупо купить и ждать, когда он станет 100К снова или там 200К, то вполне реально, что он сначала станет 50К а уже потом 100К!
Цифры - отфонаря, для понимания!
Так вот, те- кто тупо покупает и молится " дай Боже, щоби бiток зростав" -это даже не инвесторы а дегенераты.
Покупаем тогда, когда вероятность роста выше, нежели падения и НА УРОВНЯХ поддержки! Точка! Не видишь уровни? Не знаешь, как вычислить вероятность? Спрос на плиточников в Киеве - зашкаливает! "Тебе"- туда!
Чет сильно дерзко.
Кто сляпал этого клона и юродствует?
Кого там с криптоветки в свое время выпидорили?
Господар Вельзевула
Додано: Вів 23 гру, 2025 20:02
stm написав:
Це демографія, а на війна. Тому імміграція до України навіть бангладешця за контрактом на працю разом з родиною, має сенс.
щось берегині не тримають демографічний фронт, як так?
flyman
Додано: Вів 23 гру, 2025 20:07
да , уже и в Аду бардак
fox767676
Додано: Вів 23 гру, 2025 20:12
fox767676 написав:
Наш Западный мир рушится
А Украина периферия Западного мира который рушится
Живите теперь с этим
Західним світом все ок.
Українська нація перебуває у стадіях формування
https://www.youtube.com/shorts/ksFAYlvUmRY
Може щось вийде.
UA
