Итоги: Прогнозы 27.12.17

Додано: Сер 27 гру, 2017 13:06

ВЭБ: экономика России может войти в рецессию.Аналитики Внешэкономбанка (ВЭБ) отмечают замедление темпов роста экономики России: если в августе они составляли 2,3% г/г, то в сентябре замедлились до 1,9% г/г, в октябре - до 1,1%, а в ноябре, по оценкам банка, и рост и вовсе составил лишь 0,1% г/г.В ВЭБ предупреждают, что по итогам года прирост ВВП может не превысить 1,4%, при этом с поправкой на сезонные факторы итогом III и IV квартала вообще может стать отрицательная динамика ВВП.В ВЭБ отмечают, что формально это означает рецессию, однако в банке склонны оптимистично оценивать перспективы, полагая, что замедление - лишь пауза в рамках цикла роста.«Падение ВВП обнажает всю неустойчивость экономического оживления, слабость внутреннего потребительского, да и инвестиционного спроса, негативный эффект жесткой денежно-кредитной политики», - пишут аналитики банка в своем обзоре, добавляя, вместе с тем, что «пока преждевременно говорить о формировании устойчивого негативного тренда», что в частности «подтверждается сохраняющимися позитивными значениями индекса PMI».В России продолжает расти интенсивность банкротств.В минувшем ноябре число банкротств в России оказалось почти на 5% выше посткризисного максимума. По оценкам экспертов Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП), относительная величина банкротств при этом почти достигла исторического рекорда. В основном банкротства приходятся на компании из сферы торговли, строительства и операций с недвижимостью, сообщает РБК.В прошлом месяце число юридических лиц - банкротов увеличилось по сравнению с октябрем почти на 1%, превысив таким образом пиковое значение марта 2015 года на 4,8%, говорится в обзоре ЦМАКП. Речь идет о юрлицах, которые были признаны банкротами согласно Единому федеральному реестру сведений о банкротстве. При расчетах делается поправка на сезонность. Таким образом, по данным ЦМАКП, в ноябре обанкротились 1166 компаний (в марте 2015-го таких было 1113).Эксперты ЦМАКП указывают на то, что при этом относительная величина банкротств (за счет снижения общего числа юрлиц) стремительно приблизилась к максимальному значению, зафиксированному в конце кризисного 2009 года. Она рассчитывается с учетом количества юрлиц в России в целом, по данным ЕГРЮЛ.По данным аналитиков, число банкротств нарастает на фоне снижения объемов промышленного производства, торможения восстановления инвестиций в основной капитал и стагнации реальных доходов. В январе-сентябре сальдированный финансовый результат российских организаций (прибыль прибыльных минус убыток убыточных) был на 8,8% ниже, чем за тот же период прошлого года. Одновременно просроченная задолженность предприятий перед банками увеличивается, а свои средства они зачастую складывают на срочных рублевых депозитах, следует из обзора ЦМАКП.Плавное нарастание банкротств идет достаточно давно, поэтому мы видим достаточно длительное ухудшение, отмечает руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. По его словам, примерно 50% в структуре прироста банкротств занимают макроэкономические факторы, еще половина - пока не объяснены и могут быть связаны с институциональными причинами, например с более активной работой ФНС.О том, что рост российской экономики, который Росстат фиксирует четвертый квартал подряд, сопровождается заметным увеличением числа и интенсивности банкротств, ЦМАКП предупреждал и месяц тому назад. По итогам третьего квартала более 3227 компаний в РФ признали себя неплатежеспособными и покинули рынок. Количество банкротов увеличилось на 3% по сравнению со вторым кварталом и на 12,4%, если сравнивать с показателями годичной давности.Предновогодний валютный межбанк перешел в режим курсовых миникачелей, откатившись по паре доллар-гривня во вторник на 0,63 коп. и попытавшись отвоевать эту потерю на торгах среды. Рынок из-за сворачивания бизнесовой и внешнеторговой активности остается тонким, провоцируя «непоседливость» безналичного доллара.Столь же «легкий на подъем» наличный рынок моментально отреагировал на дополуденное «зеленое» ралли межбанка, приподняв действующие цены «американца».Мы почти уверены, что выросшее в четверг предложение обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки вернет на межбанк «зеленых медведей», которые, как и нынешние «быки» вряд ли будут отличаться особым фанатизмом.Натурально, наличный рынок станет послушно следовать за настроениями валютного межбанка, сводки с которого продолжают формировать текущее поведение потенциальных клиентов наличного рынка.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: