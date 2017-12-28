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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 28 гру, 2017 13:18 Итоги: Прогнозы 28.12.17



После года, когда фондовый рынок США достиг рекордного количества рекордных закрытий и практически ничего не показал в результате откатов или волатильности, инвесторы стали уходить активно в акции.



Биржевые фонды, возможно, самый популярный способ получить доступ к широкому рынку, в течение года демонстрировали рекордные притоки. Как розничные, так и институциональные инвесторы вошли на рынок и позиционируются таким образом, что это говорит о том о дальнейшем росте в будущем. Индекс S&P500 вырос на 20% в течение 2017 года, на пути к лучшему году с 2013 года.



По словам Торстена Слока, главного международного экономиста Deutsche Bank, «в США. розничные инвесторы говорят, что сегодня самое лучшее время для инвестиций на рынок», основываясь на данных из отчета по потребительским настроениям Университета Мичигана, в котором говорится о вероятности увеличения цен на акции в течение следующего года.



Согласно последнему опросу инвесторов по инвестициям, проведенному AAII, 50,5% опрошенных инвесторов настроены оптимистично по рынку, а это означает, что в ближайшие шесть месяцев котировки будут расти. Это самый высокий уровень за почти два года и значительно выше среднего исторического значения в 38,5%. Число «бычьих» инвесторов выросло на 5,5% только на прошлой неделе, в то время как процент «медвежьих» инвесторов снизился до 25,6%, что на 2,5% ниже показателя прошлой недели.



Во вторник вечером министр финансов России Антон Силуанов завил, что в наступающем году запасы Резервного фонда окажутся исчерпанными до дна. Такой прогноз трудно назвать сенсационным – многие экономисты давно предупреждали о неизбежности подобной перспективы.



Меж тем, на ежегодной итоговой пресс-конференции, что состоялась 14 декабря, президент Путин заявил: «Российская экономика растёт, и это очевидный факт… У нас рост ВВП составляет 1,6%, рост промышленного производства — тоже 1,6. Очень хорошие темпы роста демонстрирует автопром, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство. В этом году снова был рекордный урожай...» У большого числа экспертов это утверждение вызвало, мягко говоря, недоумение, чему вряд ли стоит удивляться – даже официальная статистика свидетельствует о прямо противоположных тенденциях.



По данным Росстата, только в ноябре промышленный спад составил 3,6%, розничный товарооборот упал на 1,5%, а снижение прибыли в среднем по экономике составило аж 9%.



При этом ухудшились и другие макроэкономические показатели – реальные доходы населения продолжают падать, а рост просроченной задолженности предприятий перед банками, наоборот, увеличивается.



Кроме того, значительно, по сравнению с прошлым годом, выросло число банкротств в промышленном секторе. Бывший экономический советник Владимира Путина Андрей Илларионов уверен, что для формальной фиксации рецессии, в которую скатывается российская экономика в уходящем году, не хватает только статистики за декабрь, а бывший директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов прямо заявил: «Статистика за ноябрь не оставляет сомнений, что в ноябре мы имели не просто замедление экономики РФ, а ее падение… Исходя из динамики базовых отраслей, снижение ВВП могло составить до 0,5% по сравнению с ноябрем прошлого года».



Так стоит ли удивляться тому, что на фоне данной удручающей статистики и пессимистичных оценок известных экономистов появляются столь тяжелые прогнозы, как тот, которым во вторник поделился с журналистами Антон Силуанов?



В 2017 году из Резервного фонда России придется потратить почти 1,5 триллиона рублей. Поэтому к концу года он будет исчерпан. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Траты из Фонда Национального Благосостояния исчисляются в 660 миллиардов рублей.



Министр также рассказал, сколько компании должны перечислить в федеральный бюджет дивидендов за 2017 год. «Госхолдинг "Роснефтегаз", аккумулирующий дивиденды на акции "Роснефти", "Газпрома" и "Интер РАО", должен будет перечислить 50% своей прибыли», - отметил Антон Силуанов.

Что касается Сбербанка, то бюджет он пополнит на 15% меньше, чем планировалось изначально. То есть казна получит чуть меньше половины прибыли кредитной организации.



Как известно, Резервный фонд пополняется поступлениями из нефтегазового сектора, а расходуется на покрытие бюджетного дефицита в случае сокращения доходной части общефедерального бюджета. Если действительно фонд этот окажется исчерпанным в 2018 году и в казне закончатся деньги, вряд ли стоит сомневаться в том, какие статьи бюджета РФ начнут секвестировать.



Думаю, силовикам и военным в год выборов беспокоиться особенно не о чем. А вот врачам и прочим учителям РФ я бы посоветовал начать подтягивать пояса потуже уже сейчас. А что делать? Придется проявить сознательность. Тем более в кольце врагов, под санкциями, из-за которых и обрушивается российская экономика, наши недружелюбные соседи оказались именно по вине врачей и учителей! А по чьей же еще?!



Последние торги валютного межбанка в 2017 году прошли в секторе доллара под диктовку «зеленых быков». «Американец» в условиях отсутствия предложения СКВ экспортерами рос в цене, а «необязательные» продажи доллара ради гривни исключались стараниями произошедших накануне субвенций, влияние которых на рынок безналичного доллара не смогло компенсировать состоявшееся накануне размещение НБУ своих депосертификатов.



Лопавшиеся от гривневой ликвидности казенные банки были главными покупателями СКВ на межбанке в этот четверг, обеспечивая своей «базой» заметное подорожание безналичного «американца».



Масла в огонь валютного межбанка подлил сам регулятор, от большого ума организовав долларовую интервенцию в среде уполномоченных банков по запросу наилучшего курса и продав СКВ по 28,13 UAH/USD, став невольным участником спекулятивного роста долларовых цен.



Наличный рынок, приподнимая действующие цены, стараясь «отвечать» на клиентский спрос и одновременно выровнять рынок в баланс спроса и предложения, заметно отставал в «бычьей» динамике от «бычьего» беспредела валютного межбанка. Полагаю, главным образом, из-за ограниченности гривневого ресурса.



«Соучастие» регулятора в предновогоднем курсовом «залете» безналичного доллара, думаю, отчасти можно оправдать стремлением высокими ценами СКВ «связать» часть снова выросшей гривневой ликвидности. Хотя, представляется, ситуативный выигрыш вследствие подобного маневра на участке базовой инфляции, очень скоро будет нивелирован опережающим ростом цен на импорт, среди которого главенствующее положение занимают энергоносители.



Получается, на начало года собаки стараниями регулятора и остальных участников торгов сформировали очень значительный «бычий задел», имеющий неплохие шансы для дальнейшего развития.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:





www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Инвесторы в США уверенно смотрят в будущее.После года, когда фондовый рынок США достиг рекордного количества рекордных закрытий и практически ничего не показал в результате откатов или волатильности, инвесторы стали уходить активно в акции.Биржевые фонды, возможно, самый популярный способ получить доступ к широкому рынку, в течение года демонстрировали рекордные притоки. Как розничные, так и институциональные инвесторы вошли на рынок и позиционируются таким образом, что это говорит о том о дальнейшем росте в будущем. Индекс S&P500 вырос на 20% в течение 2017 года, на пути к лучшему году с 2013 года.По словам Торстена Слока, главного международного экономиста Deutsche Bank, «в США. розничные инвесторы говорят, что сегодня самое лучшее время для инвестиций на рынок», основываясь на данных из отчета по потребительским настроениям Университета Мичигана, в котором говорится о вероятности увеличения цен на акции в течение следующего года.Согласно последнему опросу инвесторов по инвестициям, проведенному AAII, 50,5% опрошенных инвесторов настроены оптимистично по рынку, а это означает, что в ближайшие шесть месяцев котировки будут расти. Это самый высокий уровень за почти два года и значительно выше среднего исторического значения в 38,5%. Число «бычьих» инвесторов выросло на 5,5% только на прошлой неделе, в то время как процент «медвежьих» инвесторов снизился до 25,6%, что на 2,5% ниже показателя прошлой недели.Во вторник вечером министр финансов России Антон Силуанов завил, что в наступающем году запасы Резервного фонда окажутся исчерпанными до дна. Такой прогноз трудно назвать сенсационным – многие экономисты давно предупреждали о неизбежности подобной перспективы.Меж тем, на ежегодной итоговой пресс-конференции, что состоялась 14 декабря, президент Путин заявил: «Российская экономика растёт, и это очевидный факт… У нас рост ВВП составляет 1,6%, рост промышленного производства — тоже 1,6. Очень хорошие темпы роста демонстрирует автопром, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство. В этом году снова был рекордный урожай...» У большого числа экспертов это утверждение вызвало, мягко говоря, недоумение, чему вряд ли стоит удивляться – даже официальная статистика свидетельствует о прямо противоположных тенденциях.По данным Росстата, только в ноябре промышленный спад составил 3,6%, розничный товарооборот упал на 1,5%, а снижение прибыли в среднем по экономике составило аж 9%.При этом ухудшились и другие макроэкономические показатели – реальные доходы населения продолжают падать, а рост просроченной задолженности предприятий перед банками, наоборот, увеличивается.Кроме того, значительно, по сравнению с прошлым годом, выросло число банкротств в промышленном секторе. Бывший экономический советник Владимира Путина Андрей Илларионов уверен, что для формальной фиксации рецессии, в которую скатывается российская экономика в уходящем году, не хватает только статистики за декабрь, а бывший директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов прямо заявил: «Статистика за ноябрь не оставляет сомнений, что в ноябре мы имели не просто замедление экономики РФ, а ее падение… Исходя из динамики базовых отраслей, снижение ВВП могло составить до 0,5% по сравнению с ноябрем прошлого года».Так стоит ли удивляться тому, что на фоне данной удручающей статистики и пессимистичных оценок известных экономистов появляются столь тяжелые прогнозы, как тот, которым во вторник поделился с журналистами Антон Силуанов?В 2017 году из Резервного фонда России придется потратить почти 1,5 триллиона рублей. Поэтому к концу года он будет исчерпан. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Траты из Фонда Национального Благосостояния исчисляются в 660 миллиардов рублей.Министр также рассказал, сколько компании должны перечислить в федеральный бюджет дивидендов за 2017 год. «Госхолдинг "Роснефтегаз", аккумулирующий дивиденды на акции "Роснефти", "Газпрома" и "Интер РАО", должен будет перечислить 50% своей прибыли», - отметил Антон Силуанов.Что касается Сбербанка, то бюджет он пополнит на 15% меньше, чем планировалось изначально. То есть казна получит чуть меньше половины прибыли кредитной организации.Как известно, Резервный фонд пополняется поступлениями из нефтегазового сектора, а расходуется на покрытие бюджетного дефицита в случае сокращения доходной части общефедерального бюджета. Если действительно фонд этот окажется исчерпанным в 2018 году и в казне закончатся деньги, вряд ли стоит сомневаться в том, какие статьи бюджета РФ начнут секвестировать.Думаю, силовикам и военным в год выборов беспокоиться особенно не о чем. А вот врачам и прочим учителям РФ я бы посоветовал начать подтягивать пояса потуже уже сейчас. А что делать? Придется проявить сознательность. Тем более в кольце врагов, под санкциями, из-за которых и обрушивается российская экономика, наши недружелюбные соседи оказались именно по вине врачей и учителей! А по чьей же еще?!Последние торги валютного межбанка в 2017 году прошли в секторе доллара под диктовку «зеленых быков». «Американец» в условиях отсутствия предложения СКВ экспортерами рос в цене, а «необязательные» продажи доллара ради гривни исключались стараниями произошедших накануне субвенций, влияние которых на рынок безналичного доллара не смогло компенсировать состоявшееся накануне размещение НБУ своих депосертификатов.Лопавшиеся от гривневой ликвидности казенные банки были главными покупателями СКВ на межбанке в этот четверг, обеспечивая своей «базой» заметное подорожание безналичного «американца».Масла в огонь валютного межбанка подлил сам регулятор, от большого ума организовав долларовую интервенцию в среде уполномоченных банков по запросу наилучшего курса и продав СКВ по 28,13 UAH/USD, став невольным участником спекулятивного роста долларовых цен.Наличный рынок, приподнимая действующие цены, стараясь «отвечать» на клиентский спрос и одновременно выровнять рынок в баланс спроса и предложения, заметно отставал в «бычьей» динамике от «бычьего» беспредела валютного межбанка. Полагаю, главным образом, из-за ограниченности гривневого ресурса.«Соучастие» регулятора в предновогоднем курсовом «залете» безналичного доллара, думаю, отчасти можно оправдать стремлением высокими ценами СКВ «связать» часть снова выросшей гривневой ликвидности. Хотя, представляется, ситуативный выигрыш вследствие подобного маневра на участке базовой инфляции, очень скоро будет нивелирован опережающим ростом цен на импорт, среди которого главенствующее положение занимают энергоносители.Получается, на начало года собаки стараниями регулятора и остальных участников торгов сформировали очень значительный «бычий задел», имеющий неплохие шансы для дальнейшего развития.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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