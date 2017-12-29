Итоги: Прогнозы 29.12.17

Число первичных заявок на пособие по безработице осталось без изменений 245 000, сообщило Министерство труда США.
Экономисты прогнозировали снижение до 240 000. Скользящая средняя заявок за четыре недели на прошлой неделе выросла на 1750 до 237 750 и остаются ниже 300 000 в течение 147 недель подряд. Прием заявок по-прежнему нарушен на Виргинских островах и в Пуэрто-Рико после ураганов «Ирма» и «Мария». Число вторичных заявок выросло на 7000 до 1 943 000. В ноябре безработица составляла 4,1% - минимум за 17 лет.
Данные по индексу деловой активности в Чикаго в декабре.
Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго в декабре был 67,6 при ожидавшихся 62,0. Это выше, чем 63,9 в ноябре. Значение индекса в декабре стало самым высоким с марта 2011 г.
Трехмесячная средняя индекса на 65,9, шестимесячная средняя на 63,5.
Четыре компонента выросли в этом месяце, в прошлом выросли 5 компонентов.
Как объем выпуска, так и спрос показали сильный рост в декабре, до многолетних максимумов.
Показатель объема выпуска вырос до максимума за 34 года.
Показатель новых заказов вырос до максимума за три с половиной года.
Показатель портфеля заказов вырос, но показатели занятости и доставки поставщиков снизились.
Показатель невыполненных заказов немного вырос, но остался ниже уровня октября, когда на бизнес повлияло ухудшение погодных условий.
Время доставки от поставщиков в декабре сократилось. Показатель снизился до минимального уровня с апреля, но остаётся надёжно выше нейтрального уровня 50.
Компании увеличили уровень запасов. После достижения максимума за восемь месяцев в ноябре, показатель запасов вырос в декабре до трехлетнего максимума. Это является свидетельством того, что фирмы увеличивают запасы для поддержки сокращённых сроков поставки и при подготовке к запуску продуктов, приуроченных в новому году.
Несмотря на снижение в декабре, показатель занятости остался на территории расширения. По 12-месячной средней, 2017 г. был лучшим годом для индикатора с 2014 г., снижаясь ниже 50 только четыре раза.
Специальный вопрос месяца просил фирмы предсказать, что будет с экономикой США и их бизнесов в предстоящем году.
Чуть более 50% сказали, что их компания будет расти где-то между 0-5%;
37% прогнозируют рост 5-10%;
12% ожидают рост выше 10%;
61% полагают, что экономика США будет расти в диапазоне 2-5%;
29% считают, что рост экономики будет между 0 и 2%;
только 6% бизнесов ожидают, что экономика будет снижаться в 2018 г., оставшиеся 4% ожидают экономического роста выше 5%.
Еврозона: Кредитование компаний в ноябре увеличилось.
Кредитование компаний в ноябре увеличилось на 3,1% после роста на 2,9% в октябре, а кредитование домохозяйств поднялось на 2,8% после роста на 2,7% в предыдущем месяце. Денежный агрегат М3 еврозоны в ноябре вырос на 4,9% с 5% в октябре. Скользящая средняя денежного агрегата М3 еврозоны в сентябре-ноябре +5,0%
Три четверти россиян не увидели улучшений в 2017 году.
Почти три четверти россиян не увидели улучшений в стране в уходящем 2017 году, несмотря на то, что рост цен на нефть до рекордных за 2,5 года уровней помог стабилизировать рубль, а экономика, согласно Росстату, вышла из самой продолжительной за 20 лет рецессии.
Уходящий год был таким же, как и предыдущий, заявили 48% опрошенных Фондом «Общественное мнение». Еще 23% считают, что ситуация только ухудшилась.
И хотя в начале недели Путин заявил, что «правительство решило все стоявшие перед экономикой задачи», а Росстат фиксирует рост ВВП пять кварталов подряд, «рецессия в кошельках продолжается - там все как было печально, так и осталось», констатирует старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.
Реальные располагаемые доходы населения падают четвертый год подряд. Хотя Минэкономики прогнозировало их рост на 1,2% по итогам года, все, что удалось сделать, - это замедлить скорость, с которой беднеют люди: в прошлом году было 5,6%, а в этом - за 11 месяцев - 1,4%. Что касается экономического роста, то показатель чуть больше 1% уместнее называть стагнацией, говорит Бодрова.
По данным Счетной палаты, 20,3 миллиона человек живут за чертой бедности: их доходы ниже прожиточного минимума, который установлен кабмином РФ на уровне 11160 рублей для трудоспособных граждан, 8496 рублей для пенсионеров и 10181 рубль для детей.
Надежды людей на улучшение личного положения и экономической ситуации не оправдываются, следует из опроса ФОМ: так, год назад о вере в позитивные изменения говорили 32% респондентов, а в этом - 29%.
Подавляющее большинство - 45% - считают, что положение дел в 2018 году не изменится, а 11% ждут дальнейшей деградации. Треть населения боятся увеличения безработицы, каждый пятый ждет роста преступности.
Доля тех, кто ожидает снижения коррупции в наступающем году, упала с 17% до 12%.
Кризис увеличивает расслоение в обществе - богатые продолжают богатеть, а бедные едва сводят концы с концами. По уровню имущественного неравенства Россия давно обошла Европу и США и достигла показателей латиноамериканских стран, говорит зампред ВЭБа Андрей Клепач.
На ситуацию с социальным неравенством люди смотрят «максимально пессимистично», констатируют эксперты ФОМа: 47% (исторический рекорд) не видят перспектив сокращения пропасти между богатыми и бедными. При этом 38% уверены, что она будет только увеличиваться.
Уровень жизни в целом по стране вернулся к отметкам 2009-го года, подсчитал Клепач, а возврат к докризисным отметка будет возможен лишь в середине 2020х годов. 12 лет назад, в 2006-м году, нефть в среднем стоила 66,1 доллара за баррель - столько же, сколько сейчас ($66,6 за бочку Brent). Курс доллара при этом составлял 27 рублей, напоминают аналитики Nordea.
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