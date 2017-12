Форуми / Форуми Дяді Саші



Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:28 Итоги: Мировой фондовый рынок 29.12.17 США



Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг достиг очередного, 71-го, рекордного закрытия в 2017 г., поддерживаемый ростом акций банков, и небольшим ростом акций энергетических компаний и компаний основных материалов, при низком объеме торговли.



S&P 500 прибавил 0,18%, снизились акции только сектора потребительских товаров (-0,2%), сильнее остальных в S&P 500 вырос финансовый сектор (+0,4%).



Растут ожидания, что администрация президента Трампа возьмётся за продвижение законопроекта по расходам на инфраструктуру до 1 трлн. долларов, что может дать фондовому рынку дополнительный импульс после принятия законопроекта по налоговой реформе.



Почти не оказали влияние на ход торгов данные американской статистики. В четверг министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 23 декабря, осталось на уровне показателя предыдущей недели в 245 тысяч. Аналитики ожидали снижения числа заявок на пять тысяч с показателя предыдущей недели - до 240 тысяч.



Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 23 декабря, выросло на 1,75 тысячи заявок с показателя прошлой недели - до 237,75 тысячи.



В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам торгов были акции UnitedHealth Group Incorporated, которые подорожали на $1,89 (0,86%), закрывшись на отметке в $222,31. Котировки Caterpillar Inc выросли на $0,82 (0,52%), завершив торги на уровне $158,34. Бумаги The Travelers Companies Inc выросли в цене на $0,67 (0,50%), закрывшись на отметке $135,44.



Лидерами падения стали акции Coca-Cola Company, цена которых упала на $0,28 (0,62%), завершив сессию на отметке $45,65. Акции 3M Company поднялись на $0,50 (0,21%), закрывшись на уровне $235,70, а General Electric Company снизились в цене на $0,04 (0,20%) и завершили торги на отметке $17,34.



В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов были акции Chesapeake Energy Corporation, которые подорожали на 4,51% до отметки $4,055, Netflix Inc, которые набрали 4,37%, закрывшись на уровне $194,37, а также акции Range Resources Corporation, которые повысились на 3,86%, завершив сессию на отметке $17,61.



Лидерами падения стали акции Discovery Communications Inc , которые снизились в цене на 2,26%, закрывшись на отметке $22,53. Акции компании Discovery Communications C Inc потеряли 2,16% и завершили сессию на уровне $21,27. Котировки Monster Beverage 1990 Corp снизились в цене на 1,95% до отметки $62,98.



В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам торгов были акции LiNiu Technology Group, которые подорожали на 139,08% до отметки $3,180, Live Ventures Inc, которые набрали 57,65%, закрывшись на уровне $20,810, а также акции vTv Therapeutics Inc, которые повысились на 38,23%, завершив сессию на отметке $5,60.

Лидерами падения стали акции Sigma Labs Inc, которые снизились в цене на 21,43%, закрывшись на отметке $2,279. Акции компании Cerecor Inc потеряли 19,31% и завершили сессию на уровне $3,260. Котировки Real Goods Solar Inc снизились в цене на 17,09% до отметки $1,5090.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1813) превысило количество закрывшихся в «минусе» (1303), а котировки 62 акций практически не изменились.

На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1346 компаний подорожали, 1158 снизились, a 116 остались на уровне предыдущего закрытия.



Котировки акций Caterpillar Inc выросли до исторического максимума, повысившись на 0,52%, 0,82 п., и завершили торги на отметке $158,34. Котировки акций General Electric Company упали до минимума, подешевев на 0,20%, 0,04 п., и завершили торги на отметке $17,34.



Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 2,96% до отметки 10,16.



Экономические данные:

Индекс деловой активности в Чикаго вырос в декабре до 67,6 с 63,9 в ноябре, при ожидавшихся 62. Значения выше 50 показывают рост активности.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе было 245 000, при ожидавшихся по опросу экономистов в среднем 239 000.

Дефицит внешней торговли товарами в ноябре вырос на 2,3% до $69,7 млрд.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 4,92 пункта или на 0,18% и составил 2 687,54 пункта.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 63,21 пунктов или на 0,26% до 24 837,51 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 10,82 пункта или на 0,16% до 6 950,16 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в четверг снизился при низком объеме торгов, было мало новых факторов для рост рынка.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,26% после роста на 0,1% в среду. С начала года индекс вырос на 7,8%, это может стать наиболее значительным годовым ростом с 2013 г. Рост, однако ниже роста индексов в США (между 20 и 30%).

Некоторые рынки, включая Великобританию, будут закрываться ранее обычного в пятницу.



Британский FTSE 100 повысился на 0,03% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 622,88 пункта.



Немецкий DAX опустился на 0,69%, до 12 979,94 пунктов.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,55% — на отметке 5 339,42 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно ростом на фоне низкого объема торгов перед новогодними праздниками.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,33%, до 3307,17 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,64%, до 1899,34 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,19%, до 29919,15 пункта.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,38%, до 6065,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,08%, до 22764,94 пункта.



Биржа Южной Кореи закрыта в пятницу в связи с новогодними праздниками. По итогам четверга корейский KOSPI вырос на 1,26%, до 2467,49 пункта.

Японский индекс закрылся небольшим снижением на фоне укрепления иены по отношению к доллару, что негативно для стоимости акций японских экспортеров. При этом за год Nikkei 225 поднялся на 19%.



Индекс Австралии также закрылся в минусе, что объясняется коррекционной динамикой после достижения десятилетнего максимума накануне - в четверг на закрытии торгов он достиг 6088 пунктов, что является самым высоким уровнем закрытия с января 2008 года. В целом за текущий год индекс вырос на 7%.

Остальные индексы региона завершили торги умеренным ростом на фоне сниженного объема торгов перед праздниками.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,16% - до 2102,89 пункта, а РТС вырос на 0,14%, до 1159,58 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,1% - до $65,92 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 1,61%, Московской биржи — на 0,01%, «Газпрома» — на 0,53%. Акции «ЛУКОЙЛа» увеличились в цене на 0,76%, «АЛРОСы» — не изменились.



В пятницу индекс Мосбиржи может упасть до 2088 пунктов, и индекс РТС до 1133 пунктов, благодаря фиксации прибыли после резкого укрепления рубля и повышения российских акций за счет возвращения капитала и увеличения нефтяных котировок в предшествующие периоды.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 28 декабря, повысился на 0,91 пункта или на 0,29%, оказавшись на отметке 315,06 пунктов.



Объем торгов за день составил 105,7 млн. грн., акциями наторговали 8,40 млн. грн.



Как сообщалось в среду 27 декабря, ПФТС-индекс повысился на 1,27 пункта или на 0,41%, оказавшись на отметке 314,15 пунктов.



С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.



За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 28 декабря, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в «плюсе», отыгрывая потери на открытии торгов за счет роста сектора производителей полупроводников.



По состоянию на 06.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,48% - до 3291,63 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1889,2 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,57% - до 29764,9 пункта, корейский KOSPI - на 0,89%, до 2458,47 пункта.



Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,35%, до 3 403,03 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,15% - до 6079 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,07%, до 22927,72 пункта.



Китайские биржи открылись снижением в четверг, следуя динамике закрытия в предыдущую торговую сессию, но позднее отыграли потери.



В лидерах роста в Гонконге были AAC Technologies (на 2,77%) и Sunny Optical (на 4,48%), которые вызвали увеличение стоимости других компаний, связанных с рынком смартфонов.



«Инвесторы рассчитывают, что выросший в этом году спрос на полупроводники для производства смартфонов и других электронных устройств продолжит расти и в следующем году», - таково мнение экономиста Mizuho Bank Вишну Варатана



Акции Samsung Electronics подорожали на 2,59%, Sk Hynix - на 1,6%, производитель комплектующих для компании Apple AAPL тайваньский Hon Hai Precision Industry вырос на 2,17%.



Другая тайваньская компания-производитель линз для смартфонов Largan Precision подорожала на 5.65%.



На ход торгов также повлияла статистика из Японии. Согласно данным министерства экономики, торговли и промышленности страны, промышленное производство в ноябре выросло на 0,6% к октябрю против прогноза роста на 0,5%. Розничные продажи в отчетном месяце увеличились на 2,2% в годовом выражении.



Во-вторых, предпоследняя торговая сессия 2017 года в странах Азиатско-Тихоокеанского региона отличалась повышенной волатильностью и разнонаправленными изменениями.

Вместе с тем сводный индекс региона MSCI Asia Pacific обновил исторический максимум, а Австралия - максимум за 10 лет.



Японские Nikkei 225 и Topix опустились на 0,6%, как и таиландский SE THAI.



Гонконгский индикатор Hang Seng вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,3%.



Розничные продажи в Японии в ноябре выросли на 2,2% в годовом выражении и на 1,9% относительно октября, в обоих случаях темпы повышения существенно превысили консенсус-прогнозы.



Промышленное производство в Японии, по предварительным оценкам METI, выросло в ноябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем.



Уровень безработицы в Таиланде повысился в ноябре до 1,1% с 1% в том же месяце 2016 года, число безработных увеличилось на 56,9 тыс.



Южнокорейские судостроительные компании пытались отыграть масштабное падение, наблюдавшееся накануне. Акции крупнейшей компании отрасли Hyundai Heavy Industries подорожали на 3,7%, цена бумаг ее подразделения Hyundai Mipo Dockyard увеличилась на 1,3%, Samsung Heavy Industries - на 4,7%.



Стоимость акций Samsung Electronics повысилась на 3,2%, SK Hynix - на 1,9% благодаря прогнозам высокого спроса на их продукцию.



Курс акций PT Bank Danamon Indonesia подскочил на 14,2%, продолжив существенный подъем вторую сессию подряд. Крупнейший банк Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. согласовал покупки 73,8% акций индонезийского банка. Сначала он приобретет 19,9% у сингапурской госкорпорации Temsasek за $1,2 млрд, а затем продолжит наращивать долю, при условии, что регуляторы одобрят сделку.



Котировки ценных бумаг китайского производителя шампуня BaWang International Group подскочили на 29,4% в четверг после падения на 31% в среду из-за новостей о разводе учредителей компании и требованиях жены, экс-CEO Вань Юйхуа ликвидировать холдинг, в который входит BaWang.



На фоне роста цен на цветные металлы подорожали бумаги горнодобывающих компаний: BHP - на 0,6% в Сиднее, Rio Tinto - на 0,4%, Fortescue - на 0,8%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.25 Киева вырос на 0,16% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 632,93 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,15% и был равен 13 050,71 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,02%, находился на отметке 5 367,63 пункта.



Отечественный рынок акций в четверг вновь завершил торги ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,66% - до 1363,04 пункта, индекс ПФТС – на 0,29%, до 315,06 пункта.



Объем торгов на УБ составил 105,7 млн. грн., в том числе акциями – 6,2 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 19,7 млн. грн., в том числе акциями – 8,4 млн. грн.



Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Укрнафты (+4,14%), Центрэнерго (+0,4%) и Мотор Сичи (+0,3%).

Подешевели только акции Донбассэнерго (-3,39%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,12%) и Мотор Сичи (+0,55%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,47% - до 491,58 пункта при объеме торгов 0,43 млн. злотых (5,7 млн. грн.).



В «индексной корзине» в росте лидировали бумаги «Агротона» (+10,57%), «Милкиленда» (+7,69%) и KSG Agro (+5,79%).

Дешевели только акции агрохолдинга ИМК (-2,34%).



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются преимущественно в «плюсе» перед удлиненными новогодними выходными.



По состоянию на 07.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,08% - до 3298,88 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,16%, до 1890,4 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,35% - до 29969,51 пункта.



Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,11%, до 3 402,8 пунктов.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,25% - до 6072,9 пунктов, японский Nikkei 225 рос на 0,28%, до 22846,72 пункта.



Биржа Южной Кореи закрыта в пятницу в связи с новогодними праздниками. По итогам четверга корейский KOSPI вырос на 1,26%, до 2467,49 пункта.



Рост на бирже Японии связан с коррекцией после того, как в четверг основной фондовый индекс страны снизился под давлением укрепляющейся по отношению к доллару иены, что неблагоприятно отражается на японских экспортерах. Остальные биржевые площадки региона, за исключением Австралии, в пятницу поддерживают позитивную тенденцию Японии.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается после достижения почти десятилетнего максимума накануне - в четверг на закрытии торгов он достиг 6088 пунктов, что является самым высоким уровнем закрытия с января 2008 года. В целом за текущий год индекс вырос на 7%.



«Динамика S&P/ASX 200 за 2017 год - это хороший результат по сравнению с ожиданиями, которые были в начале текущего года», - таково мнение главного рыночного стратега IG Ltd Криса Уэстона.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 15.15 Киева вырос на 0,35% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 648,43 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,37% и был равен 12 932,59 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,11%, находился на отметке 5 333,31 пунктов.









В четверг министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 23 декабря, осталось на уровне показателя предыдущей недели в 245 тысяч. Аналитики ожидали снижения числа заявок на пять тысяч с показателя предыдущей недели - до 240 тысяч.Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 23 декабря, выросло на 1,75 тысячи заявок с показателя прошлой недели - до 237,75 тысячи.В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам торгов были акции UnitedHealth Group Incorporated, которые подорожали на $1,89 (0,86%), закрывшись на отметке в $222,31. Котировки Caterpillar Inc выросли на $0,82 (0,52%), завершив торги на уровне $158,34. Бумаги The Travelers Companies Inc выросли в цене на $0,67 (0,50%), закрывшись на отметке $135,44.Лидерами падения стали акции Coca-Cola Company, цена которых упала на $0,28 (0,62%), завершив сессию на отметке $45,65. Акции 3M Company поднялись на $0,50 (0,21%), закрывшись на уровне $235,70, а General Electric Company снизились в цене на $0,04 (0,20%) и завершили торги на отметке $17,34.В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов были акции Chesapeake Energy Corporation, которые подорожали на 4,51% до отметки $4,055, Netflix Inc, которые набрали 4,37%, закрывшись на уровне $194,37, а также акции Range Resources Corporation, которые повысились на 3,86%, завершив сессию на отметке $17,61.Лидерами падения стали акции Discovery Communications Inc , которые снизились в цене на 2,26%, закрывшись на отметке $22,53. Акции компании Discovery Communications C Inc потеряли 2,16% и завершили сессию на уровне $21,27. Котировки Monster Beverage 1990 Corp снизились в цене на 1,95% до отметки $62,98.В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам торгов были акции LiNiu Technology Group, которые подорожали на 139,08% до отметки $3,180, Live Ventures Inc, которые набрали 57,65%, закрывшись на уровне $20,810, а также акции vTv Therapeutics Inc, которые повысились на 38,23%, завершив сессию на отметке $5,60.Лидерами падения стали акции Sigma Labs Inc, которые снизились в цене на 21,43%, закрывшись на отметке $2,279. Акции компании Cerecor Inc потеряли 19,31% и завершили сессию на уровне $3,260. Котировки Real Goods Solar Inc снизились в цене на 17,09% до отметки $1,5090.На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1813) превысило количество закрывшихся в «минусе» (1303), а котировки 62 акций практически не изменились.На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1346 компаний подорожали, 1158 снизились, a 116 остались на уровне предыдущего закрытия.Котировки акций Caterpillar Inc выросли до исторического максимума, повысившись на 0,52%, 0,82 п., и завершили торги на отметке $158,34. Котировки акций General Electric Company упали до минимума, подешевев на 0,20%, 0,04 п., и завершили торги на отметке $17,34.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 2,96% до отметки 10,16.Экономические данные:Индекс деловой активности в Чикаго вырос в декабре до 67,6 с 63,9 в ноябре, при ожидавшихся 62. Значения выше 50 показывают рост активности.Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе было 245 000, при ожидавшихся по опросу экономистов в среднем 239 000.Дефицит внешней торговли товарами в ноябре вырос на 2,3% до $69,7 млрд.Европейский фондовый рынок в четверг снизился при низком объеме торгов, было мало новых факторов для рост рынка.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,26% после роста на 0,1% в среду. С начала года индекс вырос на 7,8%, это может стать наиболее значительным годовым ростом с 2013 г. Рост, однако ниже роста индексов в США (между 20 и 30%).Некоторые рынки, включая Великобританию, будут закрываться ранее обычного в пятницу.АзияОсновные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно ростом на фоне низкого объема торгов перед новогодними праздниками.По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,33%, до 3307,17 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,64%, до 1899,34 пункта.Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,19%, до 29919,15 пункта.Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,38%, до 6065,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,08%, до 22764,94 пункта.Биржа Южной Кореи закрыта в пятницу в связи с новогодними праздниками. По итогам четверга корейский KOSPI вырос на 1,26%, до 2467,49 пункта.Японский индекс закрылся небольшим снижением на фоне укрепления иены по отношению к доллару, что негативно для стоимости акций японских экспортеров. При этом за год Nikkei 225 поднялся на 19%.Индекс Австралии также закрылся в минусе, что объясняется коррекционной динамикой после достижения десятилетнего максимума накануне - в четверг на закрытии торгов он достиг 6088 пунктов, что является самым высоким уровнем закрытия с января 2008 года. В целом за текущий год индекс вырос на 7%.Остальные индексы региона завершили торги умеренным ростом на фоне сниженного объема торгов перед праздниками.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,1% - до $65,92 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 1,61%, Московской биржи — на 0,01%, «Газпрома» — на 0,53%. Акції «ЛУКОЙЛа» увеличились в цене на 0,76%, «АЛРОСы» — не изменились.В пятницу индекс Мосбиржи может упасть до 2088 пунктов, и индекс РТС до 1133 пунктов, благодаря фиксации прибыли после резкого укрепления рубля и повышения российских акций за счет возвращения капитала и увеличения нефтяных котировок в предшествующие периоды.Как сообщалось в среду 27 декабря, ПФТС-индекс повысился на 1,27 пункта или на 0,41%, оказавшись на отметке 314,15 пунктов.С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 28 декабря, сессия в ПФТС.К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.





