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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1828182918301831

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:49

Керівник Департаменту інноваційних проєктів МТБ Банку Дмитро Яковлєв про важливість інновацій у фінансовій сфері, виклики, спровоковані війною, та боротьбу з дропами — інтерв’ю
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:13

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Депозитний ринок: як на нього впливає мобілізація та інші фактори

Як, на вашу думку, впливає на психологію вкладників війна та події, які з нею пов'язані? Що буде на ринку депозитів в подальшому? Чи є перспективи розвитку депозитних програм?
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 10:39

свіжий огляд депо-ставок, великі банки
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -24042024/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 09:42

Re: Байки про банки і не тільки....

Сижу думаю, вложиться снова в гривне-депо или купить валюту под депо на 3 месяца. И причём евро
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 11:51

  Andrey2512 написав:Сижу думаю, вложиться снова в гривне-депо или купить валюту под депо на 3 месяца. И причём евро

ОВДП в грн. до осені, а тама знов задумаєтеся )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:29

  Andrey2512 написав:Сижу думаю, вложиться снова в гривне-депо или купить валюту под депо на 3 месяца. И причём евро

І що надумали?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 20:31

Investor_K Гривнедепо оформлю )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 05:36

  Andrey2512 написав:Investor_K Гривнедепо оформлю )

Ну тоді і я слідом.
Investor_K
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