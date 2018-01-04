Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му

Смешно.
В интернете полно примеров абсолютно неадекватного поведения копов.
Причем не обязательно грубого, они не умеют себя вести даже когда им грубят.
Я уже не говорю про многочисленные случат рейдерских наездов, наездов на СМИ, когда вызванные копы тупо стоят и смотрят, вместо исполнения своих обязанностей, выражающемся в пресечении пруступной деятельности.
Это во-первых.
Во-вторых у нормальных людей и с ментами то особо проблем не было, я за всю жизнь ни одной взятки гаишнику не дал.
Galex, вы в какой реальности живете?