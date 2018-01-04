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Більшість українців не хочуть
реформ, ухвалених у 2017-му

Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:42

  galex написав:"хочу чтобы полиция вежливо общалась, если я ничего не сделал и чтобы сотрудники были так сказать с человеческим лицом (ибо старая каста довольно специфична в общении)" - сделано

Смешно.
В интернете полно примеров абсолютно неадекватного поведения копов.
Причем не обязательно грубого, они не умеют себя вести даже когда им грубят.
Я уже не говорю про многочисленные случат рейдерских наездов, наездов на СМИ, когда вызванные копы тупо стоят и смотрят, вместо исполнения своих обязанностей, выражающемся в пресечении пруступной деятельности.
Это во-первых.

Во-вторых у нормальных людей и с ментами то особо проблем не было, я за всю жизнь ни одной взятки гаишнику не дал.

Galex, вы в какой реальности живете?
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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