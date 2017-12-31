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Більшість українців не хочуть
реформ, ухвалених у 2017-му

Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
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  #<1 ... 15161718>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:33

lapay
Результат голосования определяется уровнем политтехнологий.
Кто удачно использовал, тот и больше выиграл.

Популизм лишь инструмент на этапе выборов. После них власть поступает так, как пожелает.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:37

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

  detroytred написав:Результат голосования определяется уровнем политтехнологий.
Кто удачно использовал, тот и больше выиграл.

Це така ж казка, як і так, що результати виборів можна підтасувати. Не можна, ні одне, ні інше. Люфт такого впливу - 2-3%, не більше.
  detroytred написав:Популизм лишь инструмент на этапе выборов. После них власть поступает так, как пожелает.

Янукович теж так думав. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:39

В рамках, разумеется, в рамках.

Янукович вышел за рамки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:42

lapay
Вы же сами указывает на вариант, как под действием внешних сил местная власть проведет реформы.
Несмотря на то, что *населенню вони не потрибни*.

А теперь упор на население делаете...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 13:06

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

  detroytred написав:Вы же сами указывает на вариант, как под действием внешних сил местная власть проведет реформы.
Несмотря на то, что *населенню вони не потрибни*.

А теперь упор на население делаете...

Так Ви ж хочете пошвидше. Пошвидше було у наших західних сусідів, коли саме населення хотіло. В нас як не хотіли, так їх ніхто і не робив. Не влада не хотіла, а люди, які голосували за Симоненко-Тимошенко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 13:16

Стоп.
Речь не идёт о папередныках.
У них не было такой поддержки и интереса со стороны внешних сил и не было такой поддержки (несопротивления) со стороны населения, однотуровости. Весь их успех прихода к власти номинален.
Не было таких карт-бланшей, которые получили нынешние после Майдана и агрессии.

Поэтому и требования к ним не просто выше, а на порядки выше.

Проще: Бальцеровичу и в голову бы не пришло консультировать папередныкив)))
Сейчас же пришло. Потому что видел реальные возможности, шанс. Поэтому настаивал на темпах.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 13:19

В Польше населення духе хотило?

У нас повышения тарифов и стажа населення не хотило, но сделали же.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 13:31

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

  detroytred написав:Сейчас же пришло. Потому что видел реальные возможности, шанс. Поэтому настаивал на темпах.

Люди хотіли антикорупційних реформ, депутати, на підсосі в олігархів, хотіли комунальних реформ, вільного ціноутворення на свої послуги. Вгадайте з трьох раз, які зробили, а які ні? :)
І цілком зрозуміло, чому у західних сусудів були антикорупційні реформи, а в нас не було. Тому що, на початку дев'яностих, ще не було бізнесу, яком б ці реформи загрожували. А в нас є 25 смутних років. І в Румунії ці реформи йшли так давго і важко, саме по цій причині.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 13:33

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

  detroytred написав:У нас повышения тарифов и стажа населення не хотило, но сделали же.

І Народний Фронт з Яценюком злився в нуль. А інші не хочуть, тому і буксує медична, пенсійна, земельна і схожі, дражливі реформи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:22

Так на ком ответственность, в поведении-интересах кого проблема, исходя из Ваших этих двух сообщений?))

В можновладцях. Сами же показываете.
detroytred
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