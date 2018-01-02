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Більшість українців не хочуть
реформ, ухвалених у 2017-му

Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 19:27

  galex написав: Просто не понимаю причем тут США к "вышиватникам".


Поинтересуйтесь этимологией слова "обком"
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 19:37

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

  Criticus написав:Себя (14% расходов бюджета), ментов (12%) и своих кредиторов (19%). Все остальные, включая вас - на голодном пайке

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-19/page2/print
Бюджет - 841,4 млрд
"На себя": Апарат Верховної Ради України - 1,2 млрд, Державне управління справами - 2,4 млрд, Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату КМУ - 1,18 млрд, итого 4,8 млрд или 0,57%. Все министерства включать в "себя" нельзя.
Менты - пусть это имеется в виду МВД и Прокуратура: Генеральна прокуратура України - 5,8 млрд, Міністерство внутрішніх справ України - 54,8 млрд, или 7,2%
"Кредиторов": Обслуговування державного боргу - 110,8 млрд, или 13,2%
На голодном пайке я так понял сидят: Міністерство оборони України - 68,8 млрд (8,2%), Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати) - 52,9 млрд (6,3%), Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати) - 58,7 млрд (7%), дотации ПФ - 133,7 млрд (16%)
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 19:40

  lapay написав:
  detroytred написав:Также Вы закончили цепочку: почему не работает ФБР наша и суды.

Суддям це не вигідно, наш антикорупційний пазл ще не зібраний.

В нашей стране, кстати, судебная ветка власти - наиболее здоровая.
Суды - единственное что хоть как то противостоит правовому беспределу СБУ и МВД.
Это не мое мнение, кстати, а мнение множества знакомых адвокатов.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 19:49

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

  Дваждыдвашник написав:В нашей стране, кстати, судебная ветка власти - наиболее здоровая.
Суды - единственное что хоть как то противостоит правовому беспределу СБУ и МВД.
Это не мое мнение, кстати, а мнение множества знакомых адвокатов.

Цікаво. Тобто, корупції в країні немає, раз не має вироків суддів? Мажори п'яні-обколоті нікого машинами не збивають? Ну, і як вишенька на торті - судді ніколи не беруть хабарів, раз нікого не звільнили навіть за самий скандальний вирок. :)
І, до речі, виправдальні вироки судів, для адвокатів - їх хліб з маслом, який перепадає і суддям.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:33

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

у меня уже второй раз подозрение что нам подложили серьезную бяку
сначала такое было с полицией, теперь с судами. смысл в том, что по этому кодексу можно работать только по беспределу. если полностью придерживаться, то преступник, обладающий определенными познаниями в юриспруденции, имеет массу вариантов отмазаться даже если он 100% виновен.

процитирую Москаля

"портновский уголовный кодекс связывает руки декриминализацией всем – милиции, суду, прокуратуре, пограничникам, таможенникам".
"Что такое декриминализация? Это административная ответственность. Человека поймали с контрабандой, он заплатил 670 гривен штрафа, ящик сигарет у него отобрали, и он на следующий день снова везет. Это порождает абсолютную безнаказанность", - говорит губернатор.
"Сегодня все эти антикоррупционные бюро можно создавать до бесконечности, но если мы не поменяем портновский де***, честно вам говорю, криминально-процессуальный кодекс, то ничего не получится. Та реформа повязала всю правоохранительную систему по рукам"
galex
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:40

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

пример

2 января 2018

Уроженец Луганской области в Киеве убил своего товарища и поджег квартиру, чтобы скрыть преступление

Мужчина сообщил, что во время употребления алкогольных напитков у них возник конфликт, переросший в драку. Поэтому, и он несколько раз ударил товарища. Владелец квартиры упал на шкаф и потерял сознание. Увидев, что тот не подает признаков жизни, злоумышленник решил скрыть следы преступления и поджег квартиру.

Суд избрал мужчине меру пресечения — домашний арест. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

4 января 2018

По предварительным данным, двое мужчин пришли к знакомому, проживающему на улице Леся Курбаса. Во время распития спиртных напитков между ними произошла ссора. Во время словесной перепалки один из гостей ударил хозяина стулом по голове. После этого гости покинули помещение.

На следующий день хозяин квартиры был обнаружен мертвым. Полицейские задержали 34-летнего уроженца Луганской области, который уже подозревается в одном убийстве, совершенном ранее, и который находился под домашним арестом.

==========

я может чего не понимаю, но так наверное быть не должно. даже стесняюсь спросить - а на второй раз его таки закрыли или снова отпустили под домашний?
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:55

  Sommer написав:
  Criticus написав:
  Criticus написав:Я всегда привожу ссылки, цифры и факты!


В условиях тотальной информационной блокады эта задача по-истине благородная.


И все-таки, благородный приводитель фактов - сможешь рассказать, где ты увидел тотальную информационную блокаду?

Ну или просто признайся, что соврал.


Подведем итоги: благородный приводитель фактов на поверку оказался банальным обманщиком.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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