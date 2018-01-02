Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му

Додано: Пон 15 січ, 2018 22:40

пример



2 января 2018



Уроженец Луганской области в Киеве убил своего товарища и поджег квартиру, чтобы скрыть преступление



Мужчина сообщил, что во время употребления алкогольных напитков у них возник конфликт, переросший в драку. Поэтому, и он несколько раз ударил товарища. Владелец квартиры упал на шкаф и потерял сознание. Увидев, что тот не подает признаков жизни, злоумышленник решил скрыть следы преступления и поджег квартиру.



Суд избрал мужчине меру пресечения — домашний арест. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



4 января 2018



По предварительным данным, двое мужчин пришли к знакомому, проживающему на улице Леся Курбаса. Во время распития спиртных напитков между ними произошла ссора. Во время словесной перепалки один из гостей ударил хозяина стулом по голове. После этого гости покинули помещение.



На следующий день хозяин квартиры был обнаружен мертвым. Полицейские задержали 34-летнего уроженца Луганской области, который уже подозревается в одном убийстве, совершенном ранее, и который находился под домашним арестом.



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я может чего не понимаю, но так наверное быть не должно. даже стесняюсь спросить - а на второй раз его таки закрыли или снова отпустили под домашний?