Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му

Поинтересуйтесь этимологией слова "обком"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 січ, 2018 19:27
Поинтересуйтесь этимологией слова "обком"
back in USSR
Додано: Пон 15 січ, 2018 19:37
Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м
Бюджет - 841,4 млрд
"На себя": Апарат Верховної Ради України - 1,2 млрд, Державне управління справами - 2,4 млрд, Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату КМУ - 1,18 млрд, итого 4,8 млрд или 0,57%. Все министерства включать в "себя" нельзя.
Менты - пусть это имеется в виду МВД и Прокуратура: Генеральна прокуратура України - 5,8 млрд, Міністерство внутрішніх справ України - 54,8 млрд, или 7,2%
"Кредиторов": Обслуговування державного боргу - 110,8 млрд, или 13,2%
На голодном пайке я так понял сидят: Міністерство оборони України - 68,8 млрд (8,2%), Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати) - 52,9 млрд (6,3%), Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати) - 58,7 млрд (7%), дотации ПФ - 133,7 млрд (16%)
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 15 січ, 2018 19:40
В нашей стране, кстати, судебная ветка власти - наиболее здоровая.
Суды - единственное что хоть как то противостоит правовому беспределу СБУ и МВД.
Это не мое мнение, кстати, а мнение множества знакомых адвокатов.
Прокремлевский тролль.
Додано: Пон 15 січ, 2018 19:49
Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м
Цікаво. Тобто, корупції в країні немає, раз не має вироків суддів? Мажори п'яні-обколоті нікого машинами не збивають? Ну, і як вишенька на торті - судді ніколи не беруть хабарів, раз нікого не звільнили навіть за самий скандальний вирок.
І, до речі, виправдальні вироки судів, для адвокатів - їх хліб з маслом, який перепадає і суддям.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:33
Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м
у меня уже второй раз подозрение что нам подложили серьезную бяку
сначала такое было с полицией, теперь с судами. смысл в том, что по этому кодексу можно работать только по беспределу. если полностью придерживаться, то преступник, обладающий определенными познаниями в юриспруденции, имеет массу вариантов отмазаться даже если он 100% виновен.
процитирую Москаля
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:40
Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м
пример
2 января 2018
Уроженец Луганской области в Киеве убил своего товарища и поджег квартиру, чтобы скрыть преступление
Мужчина сообщил, что во время употребления алкогольных напитков у них возник конфликт, переросший в драку. Поэтому, и он несколько раз ударил товарища. Владелец квартиры упал на шкаф и потерял сознание. Увидев, что тот не подает признаков жизни, злоумышленник решил скрыть следы преступления и поджег квартиру.
Суд избрал мужчине меру пресечения — домашний арест. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
4 января 2018
По предварительным данным, двое мужчин пришли к знакомому, проживающему на улице Леся Курбаса. Во время распития спиртных напитков между ними произошла ссора. Во время словесной перепалки один из гостей ударил хозяина стулом по голове. После этого гости покинули помещение.
На следующий день хозяин квартиры был обнаружен мертвым. Полицейские задержали 34-летнего уроженца Луганской области, который уже подозревается в одном убийстве, совершенном ранее, и который находился под домашним арестом.
==========
я может чего не понимаю, но так наверное быть не должно. даже стесняюсь спросить - а на второй раз его таки закрыли или снова отпустили под домашний?
Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:55
Подведем итоги: благородный приводитель фактов на поверку оказался банальным обманщиком.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Суб 20 січ, 2018 20:29
Случайно набрел - темы, уходящие из ТОПа, не отслеживаю.
И тем не менее, кто вы такой, чтобы подводить итог дискуссии??
В защиту своей позиции:
Исключите убитых в зоне военных действий и на майдане - в среднем в год за период власти нынешних убийств журналистов в 3 раза больше, чем при власти прошлых!
И не забудьте поджег Интера, блокирование NewsOne, запрет ВК, ОК и Яндекса (где контент создают сами пользователи, а не редакция!), и конечно же "Миротворец".
По прошлой власти будет что сказать? Вспоминается только TВi и знаменитый Вадик Титушко. Но может я забыл - факты в студию, если так! Только не надо гуглить мне все, что гуглится. Потому что тогда придется сделать то же самое и за 2014-2017. Статистически значимые сравнения, плиз!
Даже Шустер закрылся, окончательно и бесповоротно, при президенте Порошенко, не Януковиче!
Додано: Суб 20 січ, 2018 22:13
Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м
Тому і закрився, що свобода. Зараз інформаційних каналів, та ще й різнобарвнополітичних, як собак нерізаних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 21 січ, 2018 00:22
Аааа, то есть конкуренции не выдержал, поэтому и закрылся. Ясно. А я думал потому, что Нац совет аннулировал лицензию единственному каналу, который отваживался его транслировать...
А при Януковиче, получается, Шустер держался, потому что не было конкуренции - единственная опозиционная площадка, на этом только и выезжал
Поверить не могу, что здесь на форуме можно всерьез обсуждать этот бред! Тут вам не Цензор! Тут даже название сайта выставляет требования к качеству комментатора и комментариев!
По поводу нерезанных собак - знаете, к какому периоду это больше всего относится?
К первым дням майдана, когда площадки для проведения революционной пропаганды стали появляться быстрее, чем грибы после дождя. И это при тиране
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