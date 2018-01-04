Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
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А при Януковиче, получается, Шустер держался, потому что не было конкуренции - единственная опозиционная площадка, на этом только и выезжал
Саме так і було.
Больше года Савик Шустер и вся команда телеканала 3s.tv работали, чтобы доказать, что неолигархическое телевидение в Украине имеет право на жизнь. Но сейчас нам придется попрощаться с любимым делом потому что у нас закончились деньги.