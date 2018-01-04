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Більшість українців не хочуть
реформ, ухвалених у 2017-му

Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 08:40

  Criticus написав:
Аааа, то есть конкуренции не выдержал, поэтому и закрылся. Ясно. А я думал потому, что Нац совет аннулировал лицензию единственному каналу, который отваживался его транслировать...

http://ura-inform.com/ru/society/2017/0 ... nulirovana

А при Януковиче, получается, Шустер держался, потому что не было конкуренции - единственная опозиционная площадка, на этом только и выезжал :)

Саме так і було.
Больше года Савик Шустер и вся команда телеканала 3s.tv работали, чтобы доказать, что неолигархическое телевидение в Украине имеет право на жизнь. Но сейчас нам придется попрощаться с любимым делом потому что у нас закончились деньги.

https://www.facebook.com/savikshusterst ... 37905323:0
Без подсоса від олігархів, в умовах свободи, чисто політичний канал не вигідний. Коли, при Януковичі, був єдиний опозиційний майданик, тоді і дивились.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:51

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

Глюпые украинцы.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:41

  Criticus написав:
  Sommer написав:Подведем итоги: благородный приводитель фактов на поверку оказался банальным обманщиком.


Случайно набрел - темы, уходящие из ТОПа, не отслеживаю.

И тем не менее, кто вы такой, чтобы подводить итог дискуссии??


Я тот, кто отслеживает вранье некоих "благородных" приводителей фактов.

Мало того, факт "тотальной информационной блокады" опять не доказан.

Вывод все тот же: "благородный" обманул нас.

ЧТД.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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