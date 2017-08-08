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Как экономить на
продуктах до 50%

Как экономить на продуктах до 50%
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 15:41

Как экономить на продуктах до 50%

Друзья, хочу поделиться опытом как можно тратить меньше на продукты питания. Посещая разные страны, я регулярно узнаю способы экономии, которыми пользуются люди. Особенно распространена экономия в развитых странах с сильной экономикой. Нам всем есть чему у них поучиться.

Я против экономии на себе, ограничения себя в чем-то, но очень поддерживаю разумное распоряжение деньгами. Для меня экономить – это не тратить деньги зря и не переплачивать там, где можно купить дешевле.

В Европе видел интересный способ экономии на продуктах, которые мы едим каждый день. Расскажу про него на примере киевских магазинов.

Есть ряд крупных сетей: Фуршет, Сильпо, Ашан, Фора, Екомаркет, Метро и пр. Все они на регулярной основе делают скидки на отдельные позиции. Как правило, это продукты питания, товары широкого потребления. Именно это нам и нужно.

Подпишитесь на рассылку аукционных предложений или ищите газетку с акциями на входе в магазин. Примерно каждые семь дней ассортимент товаров со скидкой обновляется, а у вас появляется возможность покупать необходимые продукты и товары и экономить.

На практике это выглядит так:
Зашли в один магазин и купили продукты, которые вам необходимы и на которые сейчас есть скидки. Например: видите масло по привлекательной цене – купите пару пачек. Возможно, сейчас столько не нужно, тогда купите впрок. Если попадаются товары с длительным сроком хранения, купите не 2 а 5-6 пачек. Как ни крути, все равно вы их используете, но это сохранит вам существенную сумму.

Далее вы идете в другой магазин и покупаете другие продукты и товары, на которые есть скидки в этом магазине. Так, перемещаясь между 2-3-мя магазинами, вы закупаете продукты на неделю и про запас. Постепенно у вас создается существенный продуктовый и не только (полотенца, моющие средства, косметика) запас, а тратите вы на 20-50% меньше.

Важно понять, что перемещение между магазинами для закупки требует времени, но оно компенсируется тем, что нет нужды посещать магазин среди недели. А вечернее время в будние дни можно провести с родными, а не стоять в очередях на кассу.

Денег вам!
Евгений Дейнеко
evgen2018
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