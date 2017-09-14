Додано: Нед 23 лис, 2025 02:29

Україна не може надати офіційні дані по мобілізації на контрольованих рф територіях просто за визначенням. Тому що не вона проводить цю мобілізацію. Те саме правило працює і в іншу сторону.Тут треба чекати офіційного оприлюднення (не факт, що поточний режим взагалі покаже істинні дані, проте може будуть якісь витоки або числа можна буде вирахувати з інших офіційних даних).я нічого не казав про вічні кордони. Задав просте запитання, на яке не отримав від вас відповіді, зате отримав розповідь про грецький та турецький Крим. Це теж улюблений прийом пропаганди - переводити тему.тільки в Європі? У Північній Америці, Південній Америці, Азії чи Африці постійно відбувається силовий переділ кордонів держав?де-юре кордон між Вірменією та Азербайджаном не змінився. Де-факто Вірменія втратила територію, яку і так ніхто не визнанавав як вірменську.можна. І те, як за рос.імперії/срср "рідна мова" ставала "родным языком". Часто в межах одного покоління. Чого далеко ходити - рідний брат моєї бабусі народився і дитинство провів в селі на межі Чернігівської і Полтавської областей в україномовній сімʼї. Молодим застала його війна. Після війни працював до самої пенсії в Києві на заводі Арсенал. Так от що цікаво - вже на пенсії, за незалежної України (в нульових) коли гостював у сестри, розмовляв з нами (україномовними родичами) виключно російською. І діти його розмовляли російською. Поміркувати, чому так сталося, кожен може сам.я думаю, більшості просто однаково. Інакше були б активні спроби зберегти мовний профіль школи.аргументовано. Як і завжди у вас.