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Как экономить на
продуктах до 50%

Как экономить на продуктах до 50%
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 01:52

Re: Как экономить на продуктах до 50%

  Ratatui написав:Если всё суммировать иногда получается очень неплохо.

Ну да я например в августе покупал в АТБ ром Bacardi Oakheart 0.5 л по 160 грн а сейчас он по 220+.. зато на юбилей Ашана взял бутылочку Courvoisier VS за 400+ а так она порядка 1000 грн..вот только на паре бутылок почти 800+ грн экономия. Коньячок на НГ оставлю под елку) а ром улет просто.. улетел весь(( Но есть и негатив Ашан тот же кофе в зернах "Ром Куба", при цене в 500+ кг норм был с ароматом, а на акцию по цене в 350+ горелое дерьмо без аромата... так что акция акцией а смотреть тоже надо..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:40

  Джон написав:
  Ratatui написав:Если всё суммировать иногда получается очень неплохо.

Ну да я например в августе покупал в АТБ ром Bacardi Oakheart 0.5 л по 160 грн а сейчас он по 220+.. зато на юбилей Ашана взял бутылочку Courvoisier VS за 400+ а так она порядка 1000 грн..вот только на паре бутылок почти 800+ грн экономия. Коньячок на НГ оставлю под елку) а ром улет просто.. улетел весь(( Но есть и негатив Ашан тот же кофе в зернах "Ром Куба", при цене в 500+ кг норм был с ароматом, а на акцию по цене в 350+ горелое дерьмо без аромата... так что акция акцией а смотреть тоже надо..


У нас не без этого. Какашек всегда могут подкинуть.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:49

Re: Как экономить на продуктах до 50%

По еде- шоколад в Украине действительно неплохой, но в Европе он все-таки 100 грамм. Миллениум с орешками все равно лучше почти любого европейского, как по мне.
Скидки в Европе бывают и до 80% (Лидл, Теско, Пенни, Алди). Скидки по вечерам на овощи бывают до 80%. Украине этого вообще не видать!
alfaro23
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:19

  alfaro23 написав:По еде- шоколад в Украине действительно неплохой, но в Европе он все-таки 100 грамм. Миллениум с орешками все равно лучше почти любого европейского, как по мне.
Скидки в Европе бывают и до 80% (Лидл, Теско, Пенни, Алди). Скидки по вечерам на овощи бывают до 80%. Украине этого вообще не видать!


Овощи у нас згноят, но врагу не отдадут. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:30

Ну почему же. В Новусе часто уценка в обед лежит и овощи, и молочка, и мясо, и сыры и хлеб
zinchenko_darya
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