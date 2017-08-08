Как экономить на продуктах до 50%

Ratatui написав:Если всё суммировать иногда получается очень неплохо.
Ну да я например в августе покупал в АТБ ром Bacardi Oakheart 0.5 л по 160 грн а сейчас он по 220+.. зато на юбилей Ашана взял бутылочку Courvoisier VS за 400+ а так она порядка 1000 грн..вот только на паре бутылок почти 800+ грн экономия. Коньячок на НГ оставлю под елку) а ром улет просто.. улетел весь(( Но есть и негатив Ашан тот же кофе в зернах "Ром Куба", при цене в 500+ кг норм был с ароматом, а на акцию по цене в 350+ горелое дерьмо без аромата... так что акция акцией а смотреть тоже надо..
Ratatui написав:Если всё суммировать иногда получается очень неплохо.
Ну да я например в августе покупал в АТБ ром Bacardi Oakheart 0.5 л по 160 грн а сейчас он по 220+.. зато на юбилей Ашана взял бутылочку Courvoisier VS за 400+ а так она порядка 1000 грн..вот только на паре бутылок почти 800+ грн экономия. Коньячок на НГ оставлю под елку) а ром улет просто.. улетел весь(( Но есть и негатив Ашан тот же кофе в зернах "Ром Куба", при цене в 500+ кг норм был с ароматом, а на акцию по цене в 350+ горелое дерьмо без аромата... так что акция акцией а смотреть тоже надо..
У нас не без этого. Какашек всегда могут подкинуть.
По еде- шоколад в Украине действительно неплохой, но в Европе он все-таки 100 грамм. Миллениум с орешками все равно лучше почти любого европейского, как по мне. Скидки в Европе бывают и до 80% (Лидл, Теско, Пенни, Алди). Скидки по вечерам на овощи бывают до 80%. Украине этого вообще не видать!
alfaro23 написав:По еде- шоколад в Украине действительно неплохой, но в Европе он все-таки 100 грамм. Миллениум с орешками все равно лучше почти любого европейского, как по мне. Скидки в Европе бывают и до 80% (Лидл, Теско, Пенни, Алди). Скидки по вечерам на овощи бывают до 80%. Украине этого вообще не видать!
evgen2018 написав:Посещая разные страны, я регулярно узнаю способы экономии, которыми пользуются люди. Особенно распространена экономия в развитых странах с сильной экономикой.
Вот и меня это смутило в Европе. Большие сомнения, насчёт того, где экономика сильнее, там или здесь.
evgen2018 написав:Есть ряд крупных сетей: Фуршет, Сильпо, Ашан, Фора, Екомаркет, Метро и пр. Все они на регулярной основе делают скидки на отдельные позиции. Как правило, это продукты питания, товары широкого потребления. Именно это нам и нужно.
У нас в стране средняя зарплата 9141 грн, т.е. около 53 гривен в час. А время - деньги. Очень тяжело будет сэкономить 53 гривны в час на походах по разным супермаркетам в поисках акций и закупках в прок. А если тратим ещё и деньги за проезд - там вообще выгодность таких мероприятий просто разваливается.
Если хочется сэкономить, в крупном городе проще купить продукты с бесплатной доставкой в том же сильпо. А в сэкономленное время, гарантированно дозаработать ещё денег, чем рассчитывать на случайные акции в магазинах. А если получать зарплату в час выше средней, иногда, даже выгоднее заказывать еду на работу из ресторанов, чтоб заработать за сэкономленное время больше денег, чем потратил на еду и доставку. Выходит выгоднее, чем ходить в рестораны самому, и тем более выгоднее, чем готовить самому, тратя на это время
safonovstanislav написав: Очень тяжело будет сэкономить 53 гривны в час на походах по разным супермаркетам в поисках акций
для этого сейчас существует тырнет, шоб не ходить не искать например https://gotoshop.ua/kiev/ удобно, когда рядом несколько супермаркетов
Это понятно. Но, всё равно, на это тратиться много времени. Сначала на выбор того, что хочешь купить в каждом магазине, а потом на сам поход в магазины, даже если они рядом. Если покупать технику, там действительно можно спокойно сэкономить 10 000 гривен на одной покупке. Понятное дело, 20-30 минут, проведённые в интернете, и потраченные на прозвон магазинов, окупятся. Мало кто зарабатывает 10 000 гривен за 30 минут. А тратить лишние 30 минут в день на то, чтоб экономить 20 гривен в день, будет выгодно только самым низкооплачиваемым работникам