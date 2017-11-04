Розвиток аеропорту Бориспіль вимагає розширення діючого терміналу D в сторону терміналів B і F, які планують знести.
Дивися повний текст У Борисполі задумалися про знесення відразу двох терміналів.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 09:30
У Борисполі задумалися про знесення відразу двох терміналів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Борисполі задумалися про знесення відразу двох терміналів.
Додано: Вів 09 січ, 2018 11:00
Весело! Терминал F просуществовал только 7 лет и мало использовался. Теперь сносить? Что, B уже прям перегружен?
Додано: Вів 09 січ, 2018 11:16
Шановна редакціє сайту Finance.ua. Прес-служба Міжнародного аеропорту "Бориспіль" звертає Вашу увагу на те, що 30 грудня 2017 року на сайті ЦТС було опубліковано уточнення щодо заяви комерційного директора аеропорту. Інформацію було опубліковано після виходу блогу Георгія Зубко. Уточнення доступне за посиланням http://cfts.org.ua/news/2017/12/30/snosa_ne_budet_v_aeroportu_borispol_razyyasnili_buduschee_terminalov_b_i_f_44815 Будь ласка, зазначте у Вашій публікації, що зносу терміналів B та F у близькій перспективі не планується задля забезпечення читачів достовірною інформацією.
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