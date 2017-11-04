Розвиток аеропорту Бориспіль вимагає розширення діючого терміналу D в сторону терміналів B і F, які планують знести.
Дивися повний текст У Борисполі задумалися про знесення відразу двох терміналів.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 09:30
У Борисполі задумалися про знесення відразу двох терміналів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Борисполі задумалися про знесення відразу двох терміналів.
Додано: Вів 09 січ, 2018 11:00
Весело! Терминал F просуществовал только 7 лет и мало использовался. Теперь сносить? Что, B уже прям перегружен?
Додано: Вів 09 січ, 2018 11:16
Шановна редакціє сайту Finance.ua. Прес-служба Міжнародного аеропорту "Бориспіль" звертає Вашу увагу на те, що 30 грудня 2017 року на сайті ЦТС було опубліковано уточнення щодо заяви комерційного директора аеропорту. Інформацію було опубліковано після виходу блогу Георгія Зубко. Уточнення доступне за посиланням http://cfts.org.ua/news/2017/12/30/snosa_ne_budet_v_aeroportu_borispol_razyyasnili_buduschee_terminalov_b_i_f_44815 Будь ласка, зазначте у Вашій публікації, що зносу терміналів B та F у близькій перспективі не планується задля забезпечення читачів достовірною інформацією.
Додано: Вів 09 січ, 2018 12:20
Какой В? D вы имеете в виду? D очень комфортно обслуживает сегодняшний пассажиропоток. Соответственно, немедленного расширения не требует.
F - действительно современный новый терминал, отдали бы тому же Ryanair. Это бы и стимулировало пассажиропоток. Организовать там низкозатратное обслуживание нетрудно - автоматизация и минимум клиентского персонала, ведь терминал - отдельная сущность, где вся инфраструктура своя, кроме ВПП.
Было бы желание, как говорится! Но его нет. Омелян только пиарится, что приведет Ryaniar, но ничего для этого не делает. Видимо, времени не хватает - все о ж/д дороге в родное село Бандеры думает, да рассказывает украинцам, куда им можно ездить, а куда - нельзя...
Додано: Вів 09 січ, 2018 13:20
Для тех, кто не хочет перечитывать первоисточник:
Додано: Вів 09 січ, 2018 14:00
Выходишь из аэропорта Европы, куда мы так якобы стремимся, и видишь первую полосу для такси, свободно переходишь на вторую полосу для частного транспорта, далее для городского транспорта полоса. Выходишь из Борисполя - полоса исключительно для своих и забОООр. Даже если тебя небыло в стране год, все становится понятно с первых шагов
Додано: Вів 09 січ, 2018 14:24
Знесення поки що не буде
Знесення поки що не буде: в аеропорту Бориспіль роз'яснили майбутнє терміналів B і F
https://news.finance.ua/ua/news/-/41807 ... aliv-b-i-f
Біда України у тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна.
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