Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 09 січ, 2018 14:06 Итоги: Мировой фондовый рынок 09.01.18 США



Индексы S&P500 и Nasdaq в понедельник закрылись с ростом на оптимистических прогнозов в отношении более сильной экономики и надвигающегося фискального стимула.



Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 12,87 пунктов до 25 263 или менее 0,1%. Индекс S&P500 увеличился на 4 пункта, или 0,2%, до 2774 пунктов.

Индекс Nasdaq вырос на 18 пунктов, или 0,3, до 7,154 пунктов. Индекс показал внутридневной максимум в начале торгов.



Все три основных индекса показали внутридневные максимумы во время сессии после публикации рекордного роста в пятницу, завершив первую неделю нового года уверенным ростом. Как S&P500, так и Nasdaq заканчивали торги на рекордных уровнях в первые четыре сессии в году.



Позитивный взгляд на фондовый рынок, который сохранялся в 2017 году, продолжился и в начале 2018 года. Рассматриваемый недавно налоговый пакет рассматривается как фактор, способствующий росту котировок.



Фондовый рынок США завершил торги понедельника разнонаправленно за счет укрепления секторов коммунальных услуг, нефти и газа и промышленности. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах здравоохранения, сырья и финансов.



В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам торгов были акции Caterpillar Inc, которые подорожали на $4,07 (2,51%), закрывшись на отметке в $166,03. Котировки Wal-Mart Stores Inc выросли на 1,48 (1,48%), завершив торги на уровне $101,61. Бумаги Cisco Systems Inc выросли в цене на $0,41 п. (1,04%), закрывшись на отметке $39,94.



Лидерами падения стали акции UnitedHealth Group Incorporated, цена которых упала на $3,97 п. (1,74%), завершив сессию на отметке $224,76. Акции Goldman Sachs Group Inc поднялись на $3,71 (1,45%), закрывшись на уровне 251,81, а Walt Disney Company снизились в цене на $1,60 п. (1,43%) и завершили торги на отметке $110,02.



В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Seagate Technology PLC, которые подорожали на 7,13% до отметки $46,00, Kohl's Corporation, которые набрали 4,67%, закрывшись на уровне $56,90, а также акции Albemarle Corporation, которые повысились на 4,35%, завершив сессию на отметке $137,45.



Лидерами падения стали акции Biogen Inc, которые снизились в цене на 3,75%, закрывшись на отметке $329,65. Акции компании L Brands Inc потеряли 3,42% и завершили сессию на уровне $48,64. Котировки Regeneron Pharmaceuticals Inc снизились в цене на 3,27% до отметки $372,52.



В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам торгов были акции My Size Inc, которые подорожали на 72,29% до отметки $2,86, Ablynx NV ADR, которые набрали 49,05%, закрывшись на уровне $38,62, а также акции NII Holdings Inc, которые повысились на 43,21%, завершив сессию на отметке $0,580.

Лидерами падения стали акции Axovant Sciences Ltd, которые снизились в цене на 56,98%, закрывшись на отметке $2,31. Акции компании Cytori Therapeutics Inc потеряли 27,19% и завершили сессию на уровне $0,3422. Котировки Alliqua BioMedical Inc снизились в цене на 23,41% до отметки $1,930.



На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1777) превысило количество закрывшихся в минусе (1320), а котировки 110 акций практически не изменились.



На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1287 компаний подешевели, 1235 выросли, a 119 остались на уровне предыдущего закрытия.



Котировки акций Kohl's Corporation выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 4,67%, $2,54, и завершили торги на отметке $56,90. Котировки акций Caterpillar Inc выросли до исторического максимума, подорожав на 2,51%, $4,07, и завершили торги на отметке $166,03.



Котировки акций Wal-Mart Stores Inc выросли до исторического максимума, подорожав на 1,48%, $1,48, и завершили торги на отметке $101,61. Котировки акций Cisco Systems Inc выросли до максимума, подорожав на 1,04%, $0,41, и завершили торги на отметке $39,94. Котировки акций Axovant Sciences Ltd упали до исторического минимума, упав на 56,98%, $3,06, и завершили торги на отметке $2,31. Котировки акций Ablynx NV ADR выросли до исторического максимума, повысившись на 49,05%, $12,71, и завершили торги на отметке $38,62.



Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 3,25% до отметки 9.52.



Инвесторы будут следить за отчетами по прибыли за IV квартал от крупных банков, которые начнут сезон четвертого квартала на этой неделе. Банки J.P. Morgan Chase & Co., BlackRock Inc. и Wells Fargo & Co. Планируют опубликовать свои отчеты в пятницу. Результаты позволят понять состояние американских корпораций в нынешних экономических условиях, а также, возможно, дать некоторую ясность в отношении того, какое влияние может оказать последнее законодательство о налоговой реформе на прибыль.



Джей-Джей Кинахан, главный рыночный стратег TD Ameritrade, предположил, что многие инвесторы ожидают начала сезона отчетов, прежде чем делать большие ставки. «Многонациональные финансовые компании, отчеты которых выйдут в пятницу, действительно устанавливают эту тенденцию. То, что они скажут о росте в США и во всем мире, может дать вам понять, чего ожидать от других компаний».



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 4,56 пункта или на 0,17% и составил 2 747,71 пункта.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 12,87 пунктов или на 0,05% до 25 283,00 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 20,83 пункта или на 0,29% до 7 157,39 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в понедельник преимущественно ростом ключевых индикаторов.



Европейский фондовый рынок вырос на закрытие до максимума за два с половиной года, что отчасти было вызвано ростом германского рынка несмотря на неблагоприятные экономические данные.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,27%, уровень закрытия был максимальным с июля 2015 г. На прошлой неделе индекс вырос на 2,1%.

Германский рынок вырос, несмотря на неожиданное снижение заказов в промышленности в ноябре на 0,4% м/м.



Снижение объема новых заказов произошло после трёх месяцев роста подряд, и может быть техническим по природе, а не являться признаком ослабления экономики. Запасы на низком уровне, а уровень использования производственных мощностей наиболее высокий с 2008 г.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,27%, уровень закрытия был максимальным с июля 2015 г. На прошлой неделе индекс вырос на 2,1%.



Британский FTSE 100 понизился на 0,36% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 696,51 пункта.



Немецкий DAX поднялся на 0,36%, до 13 367,78 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,3% — на отметке 5 487,42 пункта.



Азия



Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли во вторник, японские Topix и Nikkei 225 обновили максимумы с 1991 года, гонконгский Hang Seng завершил подъемом 11-ю сессию подряд, что стало самым длительным периодом его увеличения с ноября 1999 года.



Topix вырос по итогам торгов на 0,5%, Nikkei 225 - на 0,6%, Hang Seng - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - также на 0,1%. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,1%.



Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific во вторник увеличился на 0,1%. С начала 2018 года индикатор подскочил на 3,6% - это наилучший старт года с 2006 года.



«Инвесторы рассчитывают, что синхронный экономический рост обеспечит поддержку прибылям компаний и улучшит перспективы экономического роста в Азии», - отмечает аналитик BDO Unibank Inc. Джонатан Равелас.

Эксперты Goldman Sachs отмечают, что «впервые с 2010 года динамика мировой экономики опережает большинство прогнозов». В Goldman Sachs ожидают сохранение этого тренда.



Повышение котировок акций технологических и химических компаний поддержало японский фондовый рынок, несмотря на укрепление иены. Японская нацвалюта подорожала относительно доллара США вслед за решением Банка Японии уменьшить объем выкупа облигаций в рамках регулярных операций по приобретению на рынке бумаг со сроками погашения через 10-25 лет.



Такой шаг, предпринятый впервые с 28 декабря 2016 года, был расценен инвесторами, как ужесточение кредитно-денежной политики японским Центробанком.



Объем выкупа был уменьшен на 5% - до ¥190 млрд. ($1,7 млрд.).



Бумаги Sony подорожали по итогам торгов на 2,7%, Nidec - на 2,3%, Tokyo Electron - на 1,7%, Canon - на 2,3%, Unicharm- на 1,9%, Sumitomo Chemical - также на 1,9%.



Цена акций японской фармкомпании Takeda подскочила на 1,7%, до максимума с января 2008 года после того, как она объявила о намерении приобрести бельгийскую TiGenix за Є 520 млн.



Гонконгский фондовый индекс Hang Seng увеличился на 6,1% с 21 декабря 2017 года благодаря подъему котировок акций девелоперов и энергокомпаний. Индекс китайских компаний, торгующихся в Гонконге, - Hang Seng China Enterprises вырос восьмую сессию подряд - на 0,2%.



Акции девелопера China Resources Land подорожали во вторник на 2,2%, Tencent Holdings - на 1,2%.



Стоимость бумаг китайского производителя алкоголя Kweichow Moutai поднялась на 4% после того, как компания объявила, что увеличит поставки продукции на рынок перед празднованием Нового года по Лунному календарю.

Южнокорейский рынок снизился вслед за падением стоимости акций Samsung Electronics (-3%). Согласно прогнозу компании, ее операционная прибыль в четвертом финквартале вырастет до рекордных 15,1 трлн. вон ($14,1 млрд), что на 64% выше, чем годом ранее, выручка увеличится до 66 трлн. вон с 53,33 трлн. вон.

Прогнозы Samsung, однако, оказались хуже ожиданий рынка. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют операционную прибыль компании на уровне 16 трлн. вон при выручке в 67,1 трлн вон.



Россия



Индекс Мосбиржи превысил 2200 пунктов впервые с февраля 2017 год



Итоги торгового дня у россиян: индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) в ходе торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,14%, до 2200,58 пункта, превысив отметку 2200 пунктов впервые с 8 февраля 2017 года.

Накануне индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 1200 пунктов впервые с 17 сентября 2014 года.



В то же время цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте снизилась на 0,57% и достигла отметки $67,68 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,08%, «АЛРОСы» — на 0,13%, Московской биржи — на 0,8%. Бумаги «Газпрома» подорожали на 0,91%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,96%.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



